Intel: Je tu ještě prostor pro další růst?

Valuace tohoto výrobce čipů je nyní na nejvyšší úrovni od Dot-Com bubliny a nachází se jen několik dolarů pod svým historickým maximem. Od minima z roku 2024 akcie vzrostly o více než 250 %. Letos si připisují téměř 70 %, přičemž většina tohoto pohybu přišla během pouhých posledních tří týdnů.
INTL.US (D1)
Nejnovější růst lze popsat jedině jako hyperbolický: více než 70 % za méně než měsíc, a to navzdory tomu, že nedošlo k žádné zásadní změně obchodního modelu ani širšího podnikatelského prostředí. Pohyb se zastavil až v okolí psychologické hladiny kolem 70 USD. Intel se na tuto valuaci ve své historii dostal pouze dvakrát – během dot-com bubliny a během covidové pandemie. Může akcie znovu signalizovat pozdní fázi spekulativní bubliny? Zdroj: xStation5
Je tento pohyb a jeho rozsah opodstatněný?
Tržní očekávání pro výsledky za 1. čtvrtletí 2026 působí ve srovnání s chováním akcie relativně konzervativně:
- Tržby: nad 13,3 miliardy USD
- EBITDA: přibližně 3,25 miliardy USD
- EBIT: přibližně 420 milionů USD
- Adj. EPS: kolem 0
Stojí za zmínku, že tato čísla naznačují meziroční pokles. Pokud tomu tak je, co tedy může stát za tržním sentimentem a tak výrazným růstem?
Klíčové oblasti, které investoři nyní sledují, jsou segment Data Center/AI a iniciativa Intel Foundry.
Ačkoli Data Center a AI tvoří jen asi 30 % tržeb společnosti, generují většinu, ne-li celý čistý zisk. Hlavní část tržeb Intelu stále pochází ze serverů a PC, ale marže tohoto segmentu se nyní pohybuje kolem 2 %.
Intel Foundry je mezitím stále ztrátový. Intel Foundry je široká iniciativa zaměřená na poskytování služeb v oblasti pouzdření čipů, tedy jedné z hlavních překážek v polovodičovém průmyslu a zároveň pilíře dlouhodobých růstových ambicí Intelu.
Klíčovým slovem je zde dlouhodobý. Přestože Intel Foundry generuje tržby přes 4 miliardy USD, fakticky je více než 2 miliardy USD ve ztrátě a kvůli technickým omezením se to pravděpodobně nezmění minimálně v příštích 4 až 6 čtvrtletích.
Vzhledem k tomu by byl nedávný růst akcií Intelu opodstatněný pouze tehdy, pokud uvidíme:
- Ještě vyšší marže v segmentu Data Center/AI
- Zvýšený výhled
- Oznámení významného nového kontraktu, který zatím není veřejně známý
Jinak je obtížné současné valuace ospravedlnit u společnosti, které zbývá jen několik šancí, čelí dlouhému seznamu problémů a její ziskovost je vzhledem k její velikosti téměř nulová.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.