Intel překvapil trh. Nabírá obnova konečně tempo? 💡

Ještě před zveřejněním výsledků se trhy zabývaly především otázkou, zda mnohaměsíční restrukturalizace Intelu začíná přinášet očekávané výsledky. Odpověď za druhý kvartál dopadla výrazně lépe, než se čekalo. Společnost nejenže jasně překonala analytické výhledy jak v oblasti tržeb, tak zisku, ale také představila silnější výhled na třetí kvartál, než trh očekával, což investoři přijali velmi pozitivně.
Nejdůležitější výsledky za druhý kvartál
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Tržby: 16,1 mld. USD oproti očekávaným 14,4 mld. USD
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Upravený zisk na akcii (EPS): 0,42 USD oproti konsenzu 0,21 USD
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Tržby segmentu Data Center & AI: 6,3 mld. USD, růst o 59 % meziročně
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Tržby Intel Foundry: 5,8 mld. USD, růst o 31 % meziročně
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Hrubá marže: 40,4 % oproti očekávaným 39,2 %
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Výhled tržeb na III. kvartál: 15,8–16,8 mld. USD při konsenzu přibližně 15,1 mld. USD
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Výhled EPS na III. kvartál: 0,38 USD oproti očekávaným 0,27 USD
Po zveřejnění výsledků akcie Intelu v posttradingu výrazně posílily. Trh ocenil nejen čísla překonávající očekávání, ale také skutečnost, že vedení zvýšilo výhled na nadcházející kvartál. U technologických společností mají právě výhledy do budoucna často větší váhu než samotné historické výsledky.
Jedním z nejsilnějších prvků zprávy byl segment Data Center & AI, jehož tržby vzrostly o celých 59 % meziročně. To ukazuje, že Intel začíná stále více těžit z masivních investic do výpočetní infrastruktury. Stále více firem rozšiřuje datová centra a s tím roste i poptávka po serverových procesorech, které zůstávají jedním z klíčových produktů společnosti.
Optimisticky znějí také komentáře vedení. Generální ředitel Lip-Bu Tan přiznal, že poptávka po serverových procesorech v současnosti převyšuje výrobní kapacity Intelu. Společnost proto zvyšuje kapitálové výdaje, aby rozšířila výrobní kapacity a dokázala reagovat na rostoucí poptávku jak po vlastních procesorech, tak po výrobních službách poskytovaných externím zákazníkům.
To je o to důležitější, že se mění charakter celého technologického boomu. Zpočátku se největší pozornost soustředila na čipy používané k trénování modelů umělé inteligence. Nyní nabývá na významu infrastruktura potřebná k provozování hotových modelů v obrovském měřítku. V této oblasti zůstávají serverové procesory základem fungování moderních datových center.
Pozornosti si zaslouží také výrazné zlepšení ziskovosti. Hrubá marže vzrostla na 40,4 % z 29,7 % před rokem a společnost se znovu dostala do kladného provozního výsledku. Intel zároveň oznámil zvýšení letošních kapitálových výdajů na přibližně 20 mld. dolarů s odůvodněním, že reaguje na rostoucí poptávku po výpočetní infrastruktuře a další rozvoj výrobní činnosti.
To však neznamená, že je proces obnovy u konce. Intel stále obnovuje svou pozici po letech ztráty technologického náskoku a tržních podílů. Marže zůstávají výrazně nižší než v nejlepším období společnosti a segment foundry se stále opírá především o zakázky z vlastních obchodních jednotek. Před společností nadále stojí výzva získat více externích zákazníků a udržet stávající tempo zlepšování výsledků.
Dnešní zpráva však ukazuje něco, na co trhy čekaly delší dobu. Restrukturalizace se již neomezuje výhradně na snižování nákladů a propouštění zaměstnanců. Její výsledky jsou stále zřetelnější i ve finančních ukazatelích. Lepší tržby, zlepšení ziskovosti a zvýšený výhled naznačují, že Intel začíná obnovovat svou pozici v jednom z nejdůležitějších segmentů trhu s polovodiči.
Dnešní zpráva ještě neznamená, že se Intel vrátil na svou dřívější pozici. Ukazuje však, že obnova přestala být pouhým plánem prezentovaným investorům na slidech. Poprvé po delší době nachází zřetelné potvrzení v číslech.
Zdroj: xStation5
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