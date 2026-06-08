Intel roste o 10 % po jednáních s Googlem a Nvidií

Akcie Intelu prudce rostou na začátku pondělní seance po zprávách, že Google a Nvidia zvažují využití amerického výrobce jako alternativního dodavatele pokročilých čipů.
Podle agentury Reuters jsou jednání zaměřena především na zajištění výrobních kapacit mimo TSMC, jejíž výrobní linky a pokročilé pouzdření zůstávají silně vytížené. Lídři technologického sektoru se stále více obávají, že včasnost dodávek z tchajwanských závodů může být horší, než trh očekává.
Klíčovým bodem jednání je zpráva, že Google měl u Intelu zadat objednávku na výrobu více než 3 milionů TPU čipů v roce 2028.
TPU jsou procesory Googlu určené pro trénování a provoz AI modelů. Objednávka údajně přišla po měsících testování pokročilé technologie pouzdření Intelu. Morgan Stanley odhaduje, že Google by mohl v letech 2027–2028 vyrobit celkem více než 6 milionů TPU. To představuje konzistentní snahu jednoho z technologických gigantů diverzifikovat dodávky komponent a snížit závislost na Nvidii.
V případě Nvidie jsou vyjádření mnohem opatrnější. Společnost údajně zatím žádnou objednávku nezadala, ale testuje schopnosti Intelu pro výrobu budoucích čipů. Podle zprávy Nvidia mimo jiné hodnotí technologii, která by umožnila spojit čtyři grafické čipy do jedné jednotky. To má pravděpodobně souviset s architekturou Feynman plánovanou na rok 2028.
Nvidia zároveň provádí rané testy procesu 18A, tedy nejpokročilejší výrobní technologie Intelu.
Pro Intel jsou tyto zprávy důležité, protože posilují narativ obnovy tržní pozice společnosti, případně i vzdálenější expanze. Zároveň však valuace již prošly silnou růstovou vlnou a trh by tyto informace neměl interpretovat jako přímou náhradu za TSMC.
Intel by měl sloužit jako dodatečný nebo záložní zdroj výrobních kapacit a jako pojistka pro dodavatelský řetězec. Výrobní možnosti Intelu jsou ve vztahu k výhledům společnosti stále v počáteční fázi a z účetního pohledu tento byznys nadále funguje se ztrátou.
INTC.US (D1)
Během poslední korekce se cena zastavila na úrovni Fibonacci 50 %, od které se odrazila a nyní míří k testu zóny rezistence mezi úrovněmi Fibonacci 61,8 % a 76,4 %. Zdroj: xStation 5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Virgin Galactic (SPCE) rostl o 200 % kvůli omylu se SpaceX 🚀
Apple čeká klíčová zkouška v oblasti umělé inteligence 📱
Nvidia uzavírá dohody s průmyslovými giganty 🏭
Bilionové IPO v sázce: Anthropic uklidňuje vztahy s Bílým domem před plánovaným IPO 🤝
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.