Intel roste poté, co Lip-Bu Tan upozornil na novou spolupráci s Nvidií

Akcie Intelu 11. května vzrostly přibližně o 1,1 % na 126,29 USD poté, co generální ředitel Lip-Bu Tan uvedl, že Intel a Nvidia „spolupracují na vývoji vzrušujících nových produktů“. Tan to napsal ve veřejném gratulačním příspěvku pro šéfa Nvidie Jensena Huanga poté, co mu Carnegie Mellon University udělila čestný doktorát.
Stávající partnerství s Nvidií se dostalo znovu do centra pozornosti
Tanova poznámka je důležitá i proto, že Intel a Nvidia už formální partnerství mají. V září 2025 Nvidia investovala do Intelu 5 miliard USD a získala podíl přibližně 4 %, přičemž se obě firmy dohodly na vývoji několika generací společných produktů propojujících procesory Intel a AI a grafické čipy Nvidia prostřednictvím NVLink.
Intel tehdy uvedl, že spolupráce má pokrýt zakázkové produkty pro datová centra i PC, přičemž Intel Foundry má dodávat procesory a zajišťovat i pouzdření části čipů Nvidia pro společné systémy. Nejnovější Tanův komentář naznačuje, že tento vztah zůstává aktivní a může se posouvat blíž ke konkrétním produktovým novinkám, i když ani jedna firma zatím nezveřejnila nové technické detaily ani harmonogram.
Proč trh reagoval
Komentář přichází v době, kdy se sentiment investorů vůči Intelu už výrazně zlepšil díky silnější poptávce po CPU pro AI. Reuters na konci dubna uvedl, že poptávka od poskytovatelů AI služeb byla v prvním čtvrtletí tak silná, že Intel prodával i čipy, které dříve odepsal, což po výsledcích pomohlo poslat akcie o více než 24 % výše a zároveň podpořilo názor, že inference znovu vrací CPU do středu trhu.
Právě tento kontext pomáhá vysvětlit, proč i krátká zmínka o spolupráci s Nvidií akcie podpořila. Trh dnes Intel nevnímá jen jako příběh restrukturalizace, ale stále více také jako možného příjemce širších investic do AI infrastruktury, zvlášť pokud se jeho CPU a foundry byznys udrží napojené na ekosystém Nvidie.
Trhy nyní budou sledovat, zda Intel a Nvidia přijdou s formálním oznámením nových produktů a zda se partnerství ze září 2025 začne proměňovat v komerční systémy. Investoři budou zároveň sledovat, zda Intel dokáže udržet momentum v CPU pro AI, které v poslední době pomáhalo růstu akcií.
