Target Hospitality: Vyplácí se pivot do AI?

Target Hospitality je specializovaná společnost, která zajišťuje ubytování pro pracovníky v odlehlých částech Spojených států. Dosud byl její byznys založen hlavně na výstavbě a provozu dočasných ubytovacích zařízení mimo jiné pro těžební a stavební průmysl.
Společnost právě uspořádala zajímavý earnings call.
- Tržby znovu klesly, na 72,8 milionu USD, což představuje přibližně 20% pokles mezikvartálně.
- EPS vypadá ještě hůře: společnost vykázala ztrátu už páté čtvrtletí v řadě. Ztráta v 1. čtvrtletí 2026 dopadla hůře, než se čekalo, a dosáhla -0,13 USD oproti očekávané úrovni kolem -0,10 USD.
- Adjusted EBITDA vypadala lépe a dosáhla 9,94 milionu USD oproti očekávání 8,5 milionu USD. Vzhledem ke zbytku dat je ale fér se ptát, do jaké míry silná adjusted EBITDA odráží provozní efektivitu a do jaké míry například účetní efekty.
Po výsledcích akcie rostou až o 14 % - pravděpodobně by tolik neposílily, pokud by firma jen vykazovala prohlubující se ztrátu. Optimismus investorů vychází z velkého kontraktu, který společnost podle všeho získala a který má v příštích několika letech přinést 750 milionů USD.
Tento kontrakt společnosti umožnil zvýšit odhad ziskovosti o více než deset procent už pro konec roku 2026.
Management zvýšil cíl tržeb pro konec roku na 375 milionů USD (oproti 325 milionům USD) a cíl EBITDA na přibližně 80 milionů USD (oproti předchozím odhadům kolem 73 milionů USD).
Nejde přitom o první takový kontrakt v poslední době. V dubnu společnost oznámila další kontrakt v hodnotě 550 milionů USD. První otázka, která v souvislosti s touto informací vyvstává, zní: kdo platí stovky milionů dolarů za modulární obytné kontejnery a mobilní toalety?
Oba kontrakty se samozřejmě týkají podpory výstavby a provozu AI datových center a společnost zdůrazňuje strategickou povahu tohoto posunu a své přeorientování na tento segment. Z pohledu společnosti je to trefa do černého: svůj dosavadní obchodní model nemění, mění se pouze zákazník, a to na takového, jehož obrovské CAPEX rozpočty mohou podpořit vyšší marže. Z pohledu investora ale může stát za to ptát se, jak trvalý takový růst a zlepšení marží ve skutečnosti jsou.
To vede k druhé otázce. Je důležité doplnit kontext: Target Hospitality dosáhla vrcholu tržeb a ziskovosti v roce 2023 a od té doby se pohybuje v klesajícím trendu. Z tohoto pohledu vypadá odraz společnosti jako dočasný pokus svézt se na širším tržním trendu, který přestal klást těžké otázky ohledně trvanlivosti řešení, racionality růstu nebo nákladů na investice.
Některé investiční firmy navíc také působí optimisticky a zvyšují své cílové ceny na akcii.
TH.US (D1)
Růst ceny reaguje mnohem rychleji a započítává budoucí přínosy z nových kontraktů. Společnost za poslední tři měsíce vzrostla přibližně o 130 % a smazala více než dva roky ztrát. To odráží širší tržní sentiment vůči subjektům spojeným s „AI boomem“. Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Pomůže OpenAI firmám se zaváděním AI?
US OPEN: Polovodiče drží trh na rekordních maximech
Africký cloudový sen Microsoftu se zadrhává ⚠️
Největší IPO roku? Cerebras zvyšuje cenu IPO kvůli masivní poptávce 🚀
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.