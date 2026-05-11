Santa Clara County žaluje Metu kvůli podvodným reklamám na Facebooku a Instagramu

Santa Clara County zažalovalo společnost Meta Platforms a obvinilo ji, že profitovala z podvodných reklam na Facebooku a Instagramu v rozporu s kalifornskými zákony o klamavé reklamě a nekalých obchodních praktikách. Žaloba byla podána 11. května k Superior Court v Santa Clara County jménem všech obyvatel Kalifornie. Akcie Mety byly v pondělním obchodování téměř beze změny a klesaly zhruba o 0,01 %.
Žaloba míří na přístup Mety k podvodné reklamě
County tvrdí, že Meta tolerovala podvodnou reklamu v globálním měřítku a nepřijala tvrdší opatření, protože scam ads byly vysoce ziskové. Podle žaloby mohla Meta získávat až 7 miliard USD ročně z takzvaných high-risk scam ads, tedy reklam nesoucích jasné znaky podvodu. Santa Clara požaduje restituci, civilní náhradu škody a soudní příkaz, který by Metě zakázal v těchto praktikách pokračovat.
Santa Clara dále tvrdí, že Meta nastavila interní bariéry proti protiscamovým opatřením, pokud hrozilo, že omezí tržby, umožňovala prostředníkům prodávat reklamní účty chráněné před vymáháním pravidel a cílila scam ads na uživatele, kteří už dříve klikli na podobné falešné nabídky. Žaloba také uvádí, že generativní AI nástroje Mety často pomáhaly neetickým marketérům vytvářet podvodné reklamy snadněji.
Proč je případ důležitý
Žaloba zvyšuje tlak na Metu v oblasti bezpečnosti platformy a kvality reklamy. Reuters už dříve uvedl, že interní dokumenty Mety počítaly s tím, že přibližně 10 % tržeb společnosti za rok 2024 může pocházet z reklam spojených s podvody a zakázaným zbožím, zatímco jiný interní odhad uváděl zhruba 7 miliard USD ročně jen z high-risk scam ads.
Meta na žádost Reuters o komentář k nové žalobě bezprostředně nereagovala. Firma v minulosti odmítla, že by podvodné reklamy vědomě přijímala kvůli ochraně příjmů, a uvedla, že proti podvodům a scamům bojuje agresivně, protože takový obsah nechtějí uživatelé, inzerenti ani sama Meta. Trhy nyní budou sledovat, zda žaloba povede k širší regulatorní kontrole, změnám v reklamních systémech Mety nebo k vyšším nákladům na compliance v reklamním byznysu.
