Investice do uranu: Je jaderná energie řešením energetické budoucnosti?

Budou za nás v budoucnu řídit roboti? Budou schopni provádět chirurgické zákroky s vysokou přesností? Budou mobilní telefony, automobily či domácí spotřebiče stále pokročilejší? Může nám umělá inteligence pomáhat v každodenním životě?

Všechny tyto předpoklady by mohly zlepšit naši budoucnost, ale aby se staly skutečností, budou vyžadovat obrovské množství energie – klíčový faktor, který nemohou splnit ani fosilní paliva kvůli politickým a environmentálním omezením, ani obnovitelné zdroje kvůli své nízké účinnosti.

K řešení tohoto dilematu získává stále větší oblibu nový typ energie: jaderná energie. V posledních měsících uzavřely velké společnosti jako Google, Amazon a Microsoft dohody s různými jadernými elektrárnami za účelem napájení svých datových center — klíčové infrastruktury pro rozvoj umělé inteligence.

Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) by navíc tento rok mohl být rekordní, pokud jde o celosvětovou produkci elektřiny z jádra, která by mohla dosáhnout 2 900 TWh a představovat téměř 10 % celosvětové produkce elektřiny.

Za touto energií stojí surovina, jejíž poptávka prudce roste s tím, jak získávají na významu datová centra a řešení umělé inteligence: uran. Tato komodita, klíčová pro výrobu jaderné energie, zaznamenala za posledních pět let prudký růst cen po dlouhém období stability, a na začátku roku 2024 překročila hranici 100 USD. Od té doby sice cena této suroviny klesá, ale i tak má velký potenciál, který může být pro investory zajímavý vzhledem k její klíčové roli v různých špičkových průmyslových odvětvích.

Ale jak můžeme do uranu investovat? A co od něj můžeme očekávat?

Rok 2025: špatný začátek pro cenu uranu

Od začátku roku 2024, kdy cena uranu překonala hranici 100 USD, klesla o více než třetinu. A ani v letošním roce se trend neotočil — v prvních měsících 2025 zaznamenala pokles přibližně o 11 %. Za tímto vývojem stojí tři klíčové faktory.

Za prvé, na trhu se objevila společnost Deepseek, což spustilo vlnu výprodejů v celém sektoru, protože trh začal zohledňovat nižší spotřebu energie na trénink AI modelů. Ještě před rokem zažíval uran boom díky snahám mnoha zemí znovu otevřít své jaderné reaktory a očekávání rostoucí poptávky po elektřině v souvislosti s rozvojem AI a datových center.

Dalším důvodem poklesu je rostoucí obchodní napětí mezi Spojenými státy a Kanadou, která patří mezi největší světové producenty jaderného paliva. USA jsou největším spotřebitelem uranu na světě, přičemž 94 jaderných reaktorů zásobuje desítky milionů domácností a kanceláří — většina suroviny však pochází z dovozu. Kanada zajišťuje více než čtvrtinu amerického uranu, tedy více než jakýkoli jiný zdroj. Trump nejprve pohrozil 25% clem na kanadský uran a další energetické produkty, ačkoliv později snížil sazbu na 10 %. I tak však trh počítá s nižší poptávkou.

Třetím faktorem je možnost příměří ve válce Ruska na Ukrajině, což by mohlo vést ke zmírnění sankcí na ruskou produkci uranu a tím ke zvýšení nabídky, což by dále tlačilo cenu dolů.

Blackout ve Španělsku nabízí důležité ponaučení

V pondělí 28. dubna postihl Španělsko, Portugalsko a část Francie výpadek elektřiny, který by mohl být označen za první velký blackout éry obnovitelných zdrojů. Bez proudu zůstalo více než 50 milionů lidí a dodávky elektřiny se obnovily až po několika hodinách.

Byl to kyberútok? Nebo prudký nárůst solární energie během slunečného dne? Kybernetický útok se zatím jeví jako nepravděpodobný. Co se týče druhé možnosti, i když jsou podobné události extrémně vzácné, nelze je zcela vyloučit. Je proto důležité naučit se, jak jim předcházet nebo alespoň minimalizovat jejich dopady — zvláště v době, kdy světová poptávka po elektřině prudce roste a podíl obnovitelných zdrojů se neustále zvyšuje.

Španělsko a Portugalsko provozovaly své elektrické sítě s vysokým podílem výroby závislé na počasí — přes 75 % elektřiny pocházelo z obnovitelných zdrojů. Málokteré ze starších plynových, jaderných nebo vodních elektráren, které jsou klíčové pro stabilitu sítě, byly v provozu. Podobný scénář může nastat i v jiných zemích světa, protože většina států sází na solární a větrnou energii — i když ne vždy v takové míře.

Sítě založené převážně na solární a větrné energii nejsou samy o sobě špatné, ale bývají křehčí než ty, které spoléhají na tradiční výrobu. Mají sice jednu zásadní výhodu – neznečišťují –, ale tvůrci politik by měli zajistit, že v systému zůstane správný energetický mix. To pravděpodobně znamená investice do záložních plynových elektráren a udržení jaderných zařízení v provozu.

Rostoucí poptávka po elektřině vyžaduje modernější elektrickou síť — a pokud chceme nadále ve velkém využívat vítr a slunce, potřebujeme i jiný typ sítě, což vyžaduje značné investice peněz i času.

Existuje však jeden způsob, jak ušetřit: jaderná energie.

Jaderné elektrárny fungují nezávisle na přenosové síti, mohou být umístěny tam, kde je elektřina skutečně potřeba, a zaberou minimum prostoru. Ačkoli nedávný blackout ve Španělsku vrátil jadernou energii do středu energetické debaty a podpořil růst cen akcií těžících z uranu, hlavním impulzem pro jejich růst byly spekulace z Bílého domu, že zvažuje urychlení vývoje jaderných reaktorů.

Domníváme se, že ve světě existuje výrazný energetický deficit, který by se měl uzavřít do konce tohoto desetiletí. Jak se rozšiřuje elektromobilita a AI s rostoucí spotřebou energie v datových centrech, existuje reálná možnost, že přenosová síť nebude schopna v následujících letech poptávku pokrýt.

Za těchto podmínek se domníváme, že jaderná energie je skutečně jedinou čistou technologií, která dokáže stabilně produkovat elektřinu ve velkém měřítku.

Jak investovat do uranu?

Na rozdíl od jiných komodit, jako je zlato nebo stříbro, není možné investovat do fyzického uranu kvůli jeho radioaktivitě. Existují však jiné možnosti, jak do tohoto kovu investovat – prostřednictvím akcií uranových společností nebo ETF fondů.

Akcie uranových společností

Na trhu najdeme několik významných společností působících v oblasti uranu. Zde jsou některé z nejvýznamnějších:

Cameco

Jedna z nejvýznamnějších společností na trhu s uranem je kanadská Cameco. Firma vyniká silnou produkční kapacitou a podílem na trhu. Uzavřela strategické smlouvy na prodej 220 milionů liber uranu pro 41 zákazníků po celém světě, se zaměřením na západní trhy, což posiluje její růstový potenciál. Solidní finanční výsledky, včetně výrazného nárůstu EBITDA a silné rozvahy, potvrzují její stabilní pozici. Navzdory geopolitickým a regulatorním rizikům podporuje vedoucí postavení společnosti a pozitivní výhled pro jadernou energetiku její další růst.

Nuscale

Další zajímavou možností je Nuscale. Po úspěšném roce 2024, kdy akcie vzrostly 5,5násobně, si letos zatím vede hůře než celý sektor jaderné energetiky i index S&P 500. Důvodem jsou především obavy z nižší než očekávané poptávky po energii ze strany datových center a prudké zvýšení ztrát v roce 2024. Přesto věříme, že v roce 2025 může dojít k výraznému oživení.

Oklo

Za jednu z nejperspektivnějších společností v oboru lze považovat Oklo. Firma je ve fázi vývoje a zaměřuje se na návrh, schvalování a zavádění tzv. „power plants“ – konceptu malých modulárních reaktorů, který sama vyvinula. Zatím nemá žádný komerční produkt, investuje do výzkumu, vývoje a provozu. Přesto cena jejích akcií v posledních dnech prudce vzrostla po oznámení Bílého domu o podpoře jaderného sektoru.

Uranové ETF fondy

Kromě přímých investic do akcií jednotlivých společností je možné investovat do uranu diverzifikovaněji prostřednictvím ETF fondů, které sledují výkonnost firem v daném sektoru.

Uranium (URNU.DE)

Tento ETF fond nabízí investorům přístup k širokému spektru společností, které se zabývají těžbou uranu a výrobou jaderných komponent — včetně firem zaměřených na těžbu, zpracování, průzkum a výrobu zařízení pro uranový a jaderný průmysl.

Od začátku roku jeho výkonnost klesla o 4,77 %.

Uranium and Nuclear Technology (NUKL.DE)

Tento ETF poskytuje expozici vůči výkonnosti společností působících v jaderném energetickém sektoru — od výrobců reaktorů až po těžaře uranu.

Od začátku roku jeho výkonnost klesla o 11,47 %.

Uranium Miners (U3O8.DE)

Tento uranový ETF nabízí investorům možnost podílet se na růstu jaderné energetiky prostřednictvím expozice vůči společnostem zabývajícím se těžbou uranu. Zahrnuje firmy působící v uranovém průmyslu — od těžby a průzkumu až po rozvoj a samotnou produkci uranu. ETF může také investovat do subjektů, které drží fyzický uran.

Od začátku roku klesl o 24 %.

Junior Uranium Miners (U8NJ.DE)

Tento ETF poskytuje expozici vůči malým a středně velkým společnostem zaměřeným na těžbu uranu, které nabízejí potenciál pro nadvýkonnost v blízké budoucnosti.

Od 1. ledna klesla jeho cena o 20 %.

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!

Konkurenční spready

Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle

Minimální velikost transakce již od 0 EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 200 CFD na ETF!

Konkurenční spready

Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle

Minimální velikost transakce již od 50 EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma: