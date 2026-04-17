Írán otevřel Hormuzský průliv 🚨

- Írán oznámil znovuotevření Hormuzského průlivu pro komerční lodě
- Otevření má platit po dobu trvání příměří
- Zprávu potvrdil i Donald Trump, trhy ji vnímají jako uklidňující signál
- Riziko další volatility ale trvá, pokud se situace v regionu znovu zhorší
Írán podle vyjádření ministra zahraničí Abbáse Arakčího oznámil, že Hormuzský průliv je po dobu trvání příměří znovu zcela otevřen pro komerční lodní dopravu. Na zprávu následně reagoval i americký prezident Donald Trump, který uvedl, že průliv je plně otevřen a připraven pro běžný provoz.
Zdroj: X
Zdroj: TruthSocial
Jde o důležitý posun, protože Hormuzský průliv patří k nejcitlivějším energetickým trasám světa. Přes tuto oblast proudí významná část globálních dodávek ropy a plynu, a jakékoli omezení provozu proto okamžitě zvyšuje nervozitu na trzích. Právě proto investoři i obchodníci nyní sledují, zda se otevření průlivu promění ve skutečné uklidnění situace, nebo půjde jen o dočasný krok navázaný na křehké příměří.
Podle íránského vyjádření je otevření průlivu spojeno s pokračováním příměří v Libanonu. To naznačuje, že bezpečnost námořní dopravy zůstává úzce navázána na širší geopolitický vývoj v regionu. Přestože bylo oznámeno dvoutýdenní příměří mezi USA a Íránem, napětí dosud úplně nezmizelo a trh počítá s tím, že situace se může znovu rychle změnit.
Pro komoditní trhy je tato zpráva krátkodobě pozitivní, protože snižuje obavy z narušení dodávek energií. Pokud by ale příměří nevydrželo, může se téma bezpečnosti v Hormuzském průlivu velmi rychle vrátit do centra pozornosti a znovu podpořit volatilitu na ropě i dalších trzích.
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Růst valuací evropských aerolinek
US OPEN: Hormuzský průliv je plně otevřen 💥 Euforie na trzích 🚀
⬇️Ropa WTI klesá téměř o 9 %
Ropa poprvé za měsíc klesá pod 90 USD 🛢️ 📉 Předá Írán uran USA❓
