Írán přitvrzuje ve strategickém průlivu 🛢️

- Írán zadržel dvě lodě v Hormuzském průlivu a posílil tlak na Západ.
- Trump sice pozastavil další útoky, ale jasná dohoda o příměří stále chybí.
- Mírové rozhovory zatím nepřinesly posun a riziko další eskalace trvá.
Napětí kolem Hormuzského průlivu znovu zesílilo poté, co Írán zadržel dvě obchodní lodě a zároveň dal najevo, že uvolnění situace není bez splnění jeho podmínek možné. Krok přišel krátce po obratu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který oznámil, že na neurčito pozastavuje obnovené útoky proti Íránu a chce dát prostor dalším jednáním.
Situace je však nadále velmi nepřehledná. Platnost dosavadního příměří, které mělo skončit už dříve v tomto týdnu, zůstává nejasná. Íránští představitelé totiž nepotvrdili, že by s jeho prodloužením souhlasili. Naopak ostře kritizují pokračující americkou námořní blokádu íránského obchodu, kterou považují za válečný akt. Předseda íránského parlamentu a hlavní vyjednavač Mohammad Baqer Qalibaf uvedl, že skutečné příměří připadá v úvahu jen tehdy, pokud bude blokáda zrušena.
Podle Teheránu není možné znovu otevřít Hormuzský průliv, kterým ještě před válkou procházela zhruba pětina světového obchodu s ropou, pokud Spojené státy dál porušují podmínky klidu zbraní. Právě uzavření této strategické trasy dál dopadá na světové trhy i ekonomiky. Cena ropy Brent se v Asii držela nad hranicí 100 dolarů za barel, což odráží rostoucí obavy investorů.
Íránské Revoluční gardy mezitím zadržely lodě Epaminondas a MSC Francesca. Podle íránské strany pluly bez potřebných povolení a manipulovaly se svými navigačními systémy. Další kontejnerová loď byla v oblasti ostřelována, ale vyvázla bez poškození a pokračovala v plavbě. Washington označil zásah proti lodím za pirátství, zároveň však uvedl, že protože nešlo o americká ani izraelská plavidla, nejde o porušení příměří.
V širším pohledu zůstává konflikt mezi USA, Izraelem a Íránem bez jasného řešení. Mírová jednání v Islámábádu zatím nepřinesla průlom a obě strany se nadále rozcházejí v klíčových požadavcích. Washington požaduje zastavení íránského obohacování uranu, zatímco Teherán trvá na zrušení sankcí, reparacích a uznání své kontroly nad průlivem. To znamená, že i přes dočasné Trumpovo zmírnění rétoriky zůstává oblast dál velmi blízko další eskalaci.
Graf OIL (H1)
Cena ropy se aktuálně pohybuje kolem 96,89 USD a po předchozím silném růstu vstoupila do krátkodobé konsolidace. Trh se nadále drží nad oběma důležitými klouzavými průměry, konkrétně nad EMA 50 na 94,16 USD i nad SMA 100 na 92,38 USD, což potvrzuje pokračující býčí nastavení. Pozitivním signálem je i to, že po prudkém odrazu z nižších úrovní cena postupně vytvářela vyšší minima i vyšší maxima.
V posledních hodinách ale dynamika růstu mírně zpomalila. Po otestování oblasti 99,5 USD přišlo částečné vybírání zisků a trh se stáhl zpět k úrovni okolo 96,9 USD. Williams %R se pohybuje kolem hodnoty -41, což ukazuje na neutrálnější momentum bez známek extrémní překoupenosti či přeprodanosti. To naznačuje, že ropa si stále drží prostor pro další pohyb oběma směry, přičemž hlavní trend zůstává prozatím růstový.
Z technického pohledu bude důležité sledovat, zda cena udrží pásmo nad 96 USD. Pokud ano, může se trh znovu pokusit o útok na rezistenci v oblasti 100 USD. Naopak při hlubší korekci by první významnější podporu představovala zóna kolem 94,2 USD, kde se nachází EMA 50, a níže pak oblast kolem 92,4 USD u SMA 100. Objem obchodů navíc v závěru mírně slábne, což může ukazovat na dočasné uklidnění po předchozím růstovém impulzu.
Zdroj: xStation5
