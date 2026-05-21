Írán se odmítá vzdát uranu. Ropa okamžitě zdražila o 4 % 🛢️📈

- Nejvyšší vůdce Íránu vydal direktivu - zásoby obohaceného uranu nesmějí opustit zemi
- Ropa dnes okamžitě zdražela o 5 % v reakci na zprávu
- USA požadují vývoz uranu jako podmínku mírové dohody, Írán to odmítá
- Írán uchovával před válkou více než 440 kg uranu obohaceného na 60 %, většina stále v Isfahánu a Natanzu
- IEA: kumulativní ztráty dodávek ropy od února 2026 přesahují 1 miliardu barelů
- Celkový výpadek dodávek přesahuje 14 milionů barelů denně
- Hormuzský průliv zůstává blokován, globální zásoby ropy se vyčerpávají rekordním tempem
- Křehké příměří trvá, mírová jednání zprostředkovaná Pákistánem nepřinesla průlom
Zpráva, která dnes otřásla trhy s ropou, nepřišla z ropného pole ani z rafinerie. Přišla z Teheránu. Nejvyšší vůdce Íránu Mojtaba Chameneí vydal direktivu, podle níž zásoby obohaceného uranu nesmějí opustit zemi a trhy reagovaly okamžitě. Cena ropy vyskočila o pět procent, protože investoři si uvědomili, že mírová jednání mezi Washingtonem a Teheránem narážejí na další zásadní kámen úrazu.
Jádrem sporu je požadavek americké strany, aby Írán vyvezl své zásoby uranu obohaceného na 60 procent. Tato úroveň obohacení je hluboko nad rámcem civilního využití a těsně pod hranicí potřebnou k výrobě atomové zbraně. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu opakovaně prohlásil, že válku nebude považovat za ukončenou, dokud zásoby obohaceného uranu neopustí Írán. Podle odhadů Mezinárodní agentury pro atomovou energii uchovával Írán v době vypuknutí války více než 440 kilogramů uranu obohaceného na 60 procent, přičemž většina z toho je uložena v tunelovém komplexu v jaderném zařízení v Isfahánu a částečně v Natanzu.
Íránští představitelé však odmítají vývoz zásob, protože by to zemi vystavilo větší zranitelnosti vůči případným budoucím útokům ze strany USA a Izraele. Namísto vývozu navrhují alternativní řešení, konkrétně ředění zásob pod dohledem agentury. Představitelé íránského režimu zároveň varovali, že zjevné a skryté kroky nepřítele naznačují přípravu nových útoků, což dokládá hloubku vzájemné nedůvěry mezi oběma stranami.
Pro trhy s ropou je klíčový právě tento pat. Křehké příměří, které následovalo po americko-izraelských úderech z 28. února 2026, nedokázalo odstranit blokádu Hormuzského průlivu, strategické vodní cesty, přes níž prochází přibližně pětina světové ropy. Podle zprávy Mezinárodní energetické agentury z května 2026 dosáhly kumulativní ztráty dodávek ropy od začátku války více než miliardu barelů, přičemž celkový výpadek přesahuje 14 milionů barelů denně. Podle Goldman Sachs a Mezinárodní energetické agentury se globální zásoby ropy vyčerpávají rekordním tempem.
Každá zpráva, která naznačuje prodlužování konfliktu nebo selhání jednání, proto vyvolává na trzích okamžitou reakci. Pohyby cen ropy v rozsahu několika procent jsou v současném prostředí běžnou realitou a volatilita zůstává mimořádně vysoká.
