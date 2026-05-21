Káva klesá na minima z listopadu 2024, zatímco Brazílie směřuje k rekordní sklizni 📉

Futures na kávu Arabica na burze ICE (COFFEE) se obchodují na nejnižších úrovních od podzimu 2024, protože se trh stále více zaměřuje na probíhající sklizeň v Brazílii a vyhlídku rostoucí nabídky od největšího producenta kávy na světě. Ecom Group, jeden z největších světových obchodníků s kávou, naznačila, že letošní úroda by mohla dosáhnout rekordní úrovně. Takový výsledek by byl pro trh fundamentálně důležitý, protože velká brazilská sklizeň by mohla pomoci obnovit globální zásoby kávy. Ceny Arabiky letos již klesly o více než 20 %, zejména kvůli zlepšujícím se očekáváním ohledně brazilské produkce. Pro jasnější obrázek o pozicování trhu však stojí za to podívat se na to, co velcí spekulanti a producenti oceňují prostřednictvím zprávy CFTC Commitment of Traders.
Mizí riziko nízkých zásob?
- Zásoby ve skladech monitorovaných burzou se posledních 5 let snižovaly po několika sezonách ovlivněných suchem a mrazy. Trh se postupně odklání od příběhu napjaté nabídky a strukturálních deficitů směrem k očekávání možného přebytku.
- V krátkodobém horizontu zůstává počasí klíčovým rizikovým faktorem. Nedávné srážky v Brazílii vyvolaly obavy z možného narušení sklizně a zhoršení kvality zrn ve vybraných regionech, včetně Minas Gerais. Meteorologové z Climatempo předpovídají v nadcházejících dnech silné srážky a výraznou nestabilitu počasí napříč hlavními pěstitelskými oblastmi kolem São Paula příští víkend.
- Zatím však srážky nebyly natolik významné, aby letošní sklizeň zásadně narušily. Rabobank odhaduje, že pokud nedojde k výrazné meteorologické události, trh se postupně přesune do fáze velkého přebytku, což by mělo dál tlačit ceny níže.
- Na druhé straně by silný El Niño očekávaný v sezoně 2027 mohl negativně ovlivnit příští brazilskou produkci. Další obavou je možné zpoždění dešťů v září a říjnu, což jsou klíčové měsíce pro kvetení.
Současný pokles cen vychází hlavně z velmi silných očekávání pro probíhající sezonu, ale trh s kávou rychle reaguje na jakékoli známky rizik spojených s počasím pro budoucí úrodu. Zároveň nadále stabilně roste poptávka ze strany čínských kupců. Celkově aktuálně dominuje scénář tažený nabídkou, který dál tlačí ceny dolů. Počasí v Brazílii však zůstává klíčovým faktorem, který může rychle změnit tržní dynamiku. Při pohledu na graf se ceny vrátily na úrovně naposledy zaznamenané v polovině listopadu 2024.
Graf COFFEE (D1)
Pro býky je nyní klíčová úroveň návrat nad 280, kde vidíme důležité historické cenové reakce. Medvědi se mezitím mohou pokusit stlačit ceny směrem k 240, což představuje další důležitou price action zónu vyznačenou lokálními minimy z podzimu 2024.
Zdroj: xStation5
Slaďují se spekulanti s producenty?
Nejnovější zpráva CoT pro kávu Arabica (ICE, 12. května 2026) ukazuje trh, který prochází jasnou změnou narativu: od obav z nedostatku nabídky směrem ke stále agresivnějšímu pozicování na velkou brazilskou produkci a nižší ceny. Nejdůležitějším vývojem je, že Commercials, tedy fyzicky zapojení účastníci trhu zajišťující expozici vůči nabídce, zůstávají výrazně net short. Jejich krátká expozice však začala klesat, zatímco Managed Money agresivně snižuje dlouhé pozice a navyšuje krátké. Tento vztah je obzvlášť důležitý, protože Commercials obvykle reprezentují fyzický trh s kávou: exportéry, producenty a zajišťovatele. Managed Money tvoří hlavně spekulativní fondy, které reagují na momentum a sentiment.
- Commercials aktuálně drží 38 841 dlouhých kontraktů a 64 470 krátkých kontraktů. To znamená, že jsou net short přibližně o 25,6 tisíce kontraktů. Zůstávají tedy jasně nastaveni na zajištění prodejů na současných cenových úrovních. Klíčovým detailem však je, že dlouhé pozice Commercials vzrostly o 5 527 kontraktů, zatímco krátké pozice klesly o 902 kontraktů. To naznačuje, že komerční sektor už nezajišťuje další pokles tak agresivně jako dříve, částečně uzavírá stávající zajištění a může se domnívat, že významná část medvědího pohybu už proběhla.
- Kategorie Managed Money se mezitím oproti předchozímu týdnu stala znatelně více medvědí. Fondy drží 46 876 dlouhých pozic a 16 506 krátkých pozic, což znamená čistou dlouhou pozici kolem 30,4 tisíce kontraktů. Ačkoli čistá pozice zůstává kladná, důležitější je změna v pozicování: dlouhé pozice klesly o 895 kontraktů, zatímco krátké pozice vzrostly o 3 578 kontraktů. To odráží výraznou změnu spekulativního sentimentu. Fondy postupně opouštějí narativ trvalého strukturálního deficitu, trh stále více oceňuje větší brazilskou nabídku a více účastníků se aktivně pozicuje na další pokles.
- Dřívější býčí narativ tažený počasím slábne, zatímco trh přechází k očekávání přebytku nabídky. Dalším zajímavým detailem je nárůst spreadových pozic Managed Money o 1 883 kontraktů, což naznačuje více taktických relative-value strategií mezi jednotlivými kontraktními měsíci, spíše než jednoduché směrové dlouhé pozice.
- Open Interest vzrostl na 182 249 kontraktů, což je mezitýdenní nárůst o 6 204 kontraktů. To je důležité, protože klesající ceny v kombinaci s rostoucím Open Interest obvykle naznačují vstup nového kapitálu na krátké straně. Technicky to potvrzuje medvědí trend.
- Commercials stále představují velmi velký podíl krátkých pozic na trhu, konkrétně 35,4 % celkového Open Interest na krátké straně. To nadále ukazuje, že fyzický trh využívá relativně zvýšené ceny k zajištění prodejů. Zároveň podíl Managed Money na dlouhém Open Interest prudce klesl z 39,3 % na 25,7 %, což znamená výrazný posun od dříve extrémně býčího spekulativního pozicování.
- Trh aktuálně vypadá následovně: Commercials zůstávají strukturálně medvědí, i když méně agresivně než dříve, zatímco fondy se teprve začínají přesouvat k medvědějšímu nastavení. To často signalizuje střední fázi širšího poklesového pohybu, kdy smart money z fyzického trhu částečně realizují dřívější zajištění, zatímco spekulativní pozicování se začíná obracet.
V krátkodobém horizontu zůstává trh náchylný k technickým odrazům, protože fondy stále drží výraznou čistou dlouhou pozici a jakákoli hrozba počasí v Brazílii by mohla vyvolat uzavírání krátkých pozic. Ve střednědobém horizontu však zpráva podporuje scénář větší nabídky, obnovy zásob a postupně nižších cen Arabiky, pokud se počasí v Brazílii výrazně nezhorší.
Zdroj: CFTC, CoT
