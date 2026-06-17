Je SpaceX bublina? Investoři už započítali skvělou budoucnost

Byznys Elona Muska v oblasti vesmíru dál dominuje finančním titulkům, a to z dobrého důvodu. SpaceX, která vstoupila na burzu v pátek 12. června, má nyní hodnotu více než 2,6 bilionu USD. Překonala tak tržní kapitalizaci veřejně obchodovaného impéria Amazonu, tedy společnosti, která v roce 2025 vytvořila čistý zisk 77,7 miliardy USD. Naproti tomu SpaceX v roce 2025 vykázala čistou účetní ztrátu přes 4 miliardy USD, zatímco v roce 2024 vydělala méně než 1 miliardu USD. Jde tedy o bublinu? Nebo pouze o specifický valuační profil dominantní firmy působící ve strategickém a na budoucnost orientovaném odvětví? Tato dvě vysvětlení se nutně nevylučují.
Valuace je vždy abstrakce
Učebnice fundamentální analýzy poskytují užitečná vodítka, ale nepředstavují absolutní soubor matematických pravidel, podle kterých by investoři měli oceňovat společnosti. Každý investor ví, jak důležité je mít rámec a držet se ho. Trh však opakovaně ukazuje, že velké skupiny investorů jsou ochotny oceňovat firmy způsoby, které se výrazně liší od konvenčních metod.
Tito investoři jsou nyní ochotni kupovat akcie SpaceX při valuačních násobcích odpovídajících 150násobku nebo dokonce 200násobku tržeb. Existují argumenty, které mohou takový optimismus ospravedlnit? Podívejme se na to blíže.
SpaceX aktuálně disponuje technologií, která umožňuje opakované využívání raket. To dramaticky snižuje náklady na starty a snižuje bariéry pro expanzi mimo Zemi. V tuto chvíli už není třeba příliš vysvětlovat, proč je Muskův vesmírný byznys jedinečný. Vysoké bariéry vstupu, nedostatek důvěryhodných konkurentů schopných ohrozit její pozici a strategický význam vesmíru jako „oceánu“ obklopujícího naši planetu – to vše podporuje investiční tezi.
K tomu se přidává dlouhá, riziková a kapitálově náročná cesta, kterou musí absolvovat jakýkoli vyzyvatel, pokud chce na tomto trhu konkurovat. Každý potenciální konkurent čelí riziku selhání, explozí a miliard dolarů zmařených investic. Takové výzvy se neměří v letech, ale potenciálně v desetiletích. Jeff Bezos nedávno dostal bolestivou připomínku této reality po explozi rakety New Glenn společnosti Blue Origin.
Není proto překvapivé, že investoři připisují hodnotu mnoha faktorům, které se obtížně promítají do tradičních valuačních násobků. Patří sem konkurenční výhoda SpaceX, kontrakty s NASA, důvěra získaná od americké vlády, strategický význam Starlinku a řada dalších nehmotných výhod.
Když se vize stává součástí valuace
Jakmile se do rovnice přidají Muskovy ambice v oblasti mimozemských datových center, expanze AI a meziplanetární infrastruktury, příběh se stává stále spekulativnějším.
Vesmír si bezpochyby zaslouží prémiové ocenění. Jde o strategicky důležité odvětví s obrovským dlouhodobým potenciálem. Oceňovat už dnes projekty spojené s Měsícem, Marsem nebo orbitálními datovými centry se však zdá být jedním z mála způsobů, jak obhájit společnost s hodnotou téměř 3 biliony USD.
Problém je v tom, že SpaceX zatím z těchto futuristických iniciativ nevytváří významné tržby. Podobně jako dříve u Tesly se zdá, že investoři jsou ochotni zacházet s potenciální budoucností, jako by už byla jistá. Tato budoucnost může přijít za 5 let, za 15 let – nebo také vůbec.
To vytváří zajímavý paradox. Pokud jsou všechny tyto možnosti už dnes zohledněny v ceně akcií, kolik prostoru ještě zbývá pro pozitivní překvapení?
Při tržní kapitalizaci 2,66 bilionu USD a ročních tržbách pouze 18,67 miliardy USD v roce 2025 se zdá, že SpaceX nemá téměř žádný prostor pro chybu. Investoři zřejmě oceňují téměř bezchybnou realizaci napříč několika mimořádně ambiciózními oblastmi podnikání.
Poptávku žene také spekulace
Nadšení kolem SpaceX nelze vysvětlit pouze dlouhodobým investičním přesvědčením.
Významná část poptávky je pravděpodobně tažena spekulací a snahou podílet se na silném momentum obchodu. V kombinaci s relativně malým free floatem se poptávka koncentruje do velmi úzkého kanálu, což vytváří podmínky pro výrazně asymetrické cenové pohyby.
Výsledkem je akcie, která může prudce růst bez ohledu na fundamenty jednoduše proto, že na trhu není dostatek akcií k uspokojení investorské poptávky.
Známky bubliny
Ano, valuace SpaceX vykazuje mnoho znaků spekulativní bubliny. To ale nutně neznamená, že musí prasknout už zítra.
Dokud investoři dál věří příběhu, valuace může zůstat zvýšená. Pokud se objeví další pozitivní katalyzátory, může se dokonce posunout výrazně výše. Akcie se mohou odtrhnout od ekonomické reality na dny, měsíce nebo dokonce celé kvartály, než se nakonec znovu propojí s fundamenty.
Optimismus i valuace však mají své limity.
Pokud překonání Amazonu není považováno za varovný signál, pak by možná přiblížení se valuaci Nvidie, k čemuž by stačilo pouze další zdvojnásobení ceny akcie, mohlo investory donutit přehodnotit, zda nepřeceňují Muskův podnikatelský génius, velikost adresovatelného trhu nebo dosažitelné tempo růstu.
Čím více si investoři uvědomí mimořádné předpoklady zabudované ve valuaci SpaceX, tím větší je pravděpodobnost bolestivého střetu s finančním asteroidem.
Korekce by nezměnila byznys
Důležité je, že případný budoucí pokles – nebo dokonce výrazný propad – akcií SpaceX by měl jen málo společného s provozní výkonností společnosti.
Firma by dál vypouštěla rakety, realizovala nové mise, rozšiřovala Starlink a pokračovala v investicích do AI a souvisejících technologií. Žádná z těchto aktivit nevyžaduje valuaci 3 biliony USD.
Trhy včera dostaly malou ukázku vybírání zisků, když akcie klesla z více než 220 USD na zhruba 200 USD při závěru obchodování. I po tomto poklesu však valuace zůstává velmi daleko od úrovní, které by mnoho fundamentálních investorů považovalo za rozumné.
Investorský optimismus zůstává mimořádně silný.
Dalším signálem, který stojí za sledování, je rostoucí objem emisí akcií a dluhopisů technologických společností, které se snaží získat kapitál, dokud zůstávají tržní podmínky příznivé. Pokud bude tento trend pokračovat dostatečně dlouho, investoři mohou nakonec zjistit, že vyčerpali svou kapacitu financovat další vlnu spekulativních příležitostí.
Graf akcií SpaceX (SPCX.US)
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Shrnutí trhů: Evropské akcie mírně rostou, pozornost se přesouvá z geopolitiky na Fed
Anthropic vstupuje do klimatické koalice🌱
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (16.6.2026)
Krypto novinky: Zákaz digitálního dolaru, tlak lobbistů a škrty v Robinhood ⚡
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.