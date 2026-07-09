💊 Jediný neúspěšný test srazil akcie AstraZenecy téměř o 9 % 📉

- Akcie společnosti AstraZeneca se po neúspěšné klinické studii léku Wainua propadly přibližně o 9 %, což představuje jejich největší jednodenní pokles od března 2020
- Lék nesplnil hlavní cíl studie při léčbě vzácného srdečního onemocnění ATTR-CM, čímž zkomplikoval rozšíření jeho schváleného použití
- Neúspěch nemění stávající schválení léku, zvyšuje však konkurenční výhodu společnosti Alnylam na trhu léčby ATTR-CM
- Případ ukazuje, že hodnotu farmaceutických společností výrazně ovlivňují výsledky klinických studií a očekávání budoucích příjmů z nových léčiv
- Akcie společnosti AstraZeneca se po neúspěšné klinické studii léku Wainua propadly přibližně o 9 %, což představuje jejich největší jednodenní pokles od března 2020
- Lék nesplnil hlavní cíl studie při léčbě vzácného srdečního onemocnění ATTR-CM, čímž zkomplikoval rozšíření jeho schváleného použití
- Neúspěch nemění stávající schválení léku, zvyšuje však konkurenční výhodu společnosti Alnylam na trhu léčby ATTR-CM
- Případ ukazuje, že hodnotu farmaceutických společností výrazně ovlivňují výsledky klinických studií a očekávání budoucích příjmů z nových léčiv
Akcie britské farmaceutické společnosti AstraZeneca se ve čtvrtek na londýnské burze propadly přibližně o 9 %, což představuje jejich nejvýraznější jednodenní pokles od března 2020. Důvodem nebyly slabší hospodářské výsledky ani zhoršený výhled společnosti, ale neúspěch jediné klinické studie. Lék Wainua totiž v závěrečné fázi testování nesplnil hlavní cíl při léčbě vzácného srdečního onemocnění ATTR-CM, což investoři okamžitě promítli do ceny akcií.
Na první pohled se může zdát překvapivé, že jediná klinická studie dokáže z tržní hodnoty společnosti vymazat miliardy eur. Ve farmaceutickém sektoru však budoucí tržby často závisejí na úspěchu vývoje nových léčiv nebo rozšiřování jejich schválených indikací. Pokud klinická studie ve třetí fázi nesplní svůj primární cíl, výrazně se snižuje pravděpodobnost, že regulační úřady schválí využití léku i pro další onemocnění nebo skupiny pacientů.
GRAF: Vývoj ceny akcií společnosti AstraZeneca (AZN.SE, H1)
Zdroj: xStation5
Presně to se stalo i v případě léku Wainua. AstraZeneca oznámila, že přidání léku ke standardní léčbě během 140 týdnů nepřineslo statisticky významné snížení úmrtnosti ani počtu opakovaných kardiovaskulárních příhod u pacientů s ATTR-CM. Výsledek se přitom netýká stávajícího schválení léku. Wainua zůstává schválen pro léčbu hereditární transthyretinové amyloidózy s polyneuropatií, neúspěšná studie však výrazně komplikuje jeho rozšíření i na pacienty s postižením srdce.
Podle analytiků z Jefferies tento výsledek neohrožuje ambiciózní cíl AstraZenecy dosáhnout do roku 2030 ročních tržeb ve výši 80 miliard dolarů. Větším problémem však může být důvěra investorů. Vedení společnosti ještě před zveřejněním výsledků opakovaně vyjadřovalo přesvědčení, že studie splní svůj primární cíl. Když se tak nestalo, trh začal opatrněji hodnotit i další projekty ve vývojovém portfoliu společnosti.
Výsledky zároveň nahrály konkurenční společnosti Alnylam Pharmaceuticals. Její lék Amvuttra už má schválení pro léčbu ATTR-CM a investoři proto očekávají, že si firma po neúspěchu AstraZenecy upevní svou pozici na tomto perspektivním trhu. Případ AstraZenecy znovu ukazuje, že u farmaceutických společností nerozhodují pouze aktuální hospodářské výsledky, ale především očekávání budoucích příjmů z léčiv, která jsou teprve ve vývoji.
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