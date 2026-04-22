Jsou prediction markets gambling? 🎲

- Coinbase a Gemini Titan čelí v New Yorku žalobě kvůli prediction markets
- Žaloba tvrdí, že predikční trhy porušují zákony proti nelegálnímu hazardu
- Akcie Coinbase po zprávě klesaly o 7,5 %
V New Yorku byly během včerejška zažalovány společnosti Coinbase a Gemini Titan s tvrzením, že jejich prediction markets, tedy predikční trhy, porušují státní zákony proti nelegálnímu hazardu. Akcie Coinbase po těchto zprávách klesaly o 7,5 %.
Prediction markets jsou trhy, na nichž lidé obchodují kontrakty navázané na výsledek budoucích událostí, například voleb, sportovních zápasů nebo ekonomických rozhodnutí. Cena těchto kontraktů pak odráží, jakou pravděpodobnost trh danému výsledku přisuzuje.
Celý případ přichází v době, kdy se o dohled nad predikčními trhy přetahují státní regulátoři a federální Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC). Predikční trhy výrazně získaly na popularitě po amerických prezidentských volbách v roce 2024, kdy jejich průběžné pravděpodobnosti přesněji odhadly vítězství Donalda Trumpa nad Kamalou Harris, než tomu bylo u tradičních volebních průzkumů.
Právě CFTC se v posledních týdnech snaží posílit svou pravomoc nad tímto segmentem. Na začátku dubna zažalovala státy Arizona, Connecticut a Illinois, aby jim zabránila samostatně regulovat prediction markets. Federální úřad se odvolává na svou výhradní pravomoc nad komoditními derivátovými trhy, do nichž podle jeho výkladu spadají i predikční kontrakty.
Další důležitý precedens přišel o několik dní později, když odvolací soud ve Filadelfii rozhodl ve prospěch společnosti Kalshi. Soud uvedl, že CFTC má výhradní dohled nad jejími sportovními event contracts a že regulátoři hazardu v New Jersey je nemohou zakázat. Kalshi už dříve zažalovala také newyorskou herní komisi, aby předběžně zablokovala případný zákaz svých kontraktů v tomto státě. Tento spor zatím pokračuje. Naopak stát Nevada získal dočasná soudní opatření, která zakazují Kalshi a Coinbase v tomto státě tyto kontrakty nabízet.
Coinbase a Gemini spustily své predikční trhy v polovině prosince a podle soudních dokumentů je provozují ve všech amerických státech. To z nich dělá výrazné hráče v segmentu, který se rychle rozšiřuje, ale zároveň naráží na stále silnější regulatorní odpor. Celý případ tak může být důležitým testem toho, zda budou prediction markets v USA do budoucna posuzovány spíše jako finanční deriváty, nebo jako forma online hazardu. Právě odpověď na tuto otázku bude mít zásadní dopad nejen na Coinbase a Gemini, ale i na celý rychle rostoucí sektor.
Graf COIN.US (D1)
Zdroj: xStation05
