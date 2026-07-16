Kakao roste na vlně oživení poptávky v Asii. Evropa stále ustupuje🍫

Trh s kakaem prochází fascinujícím geografickým rozštěpením. Zatímco starý kontinent se potýká se stagnací a poklesem poptávky, asijští tygři zpracovávají surovinu plnou parou a dosahují nejvyšších úrovní zpracování za mnoho let. Trh s kakaem čelí v současnosti řadě problémů, především možnému výskytu nejsilnějšího El Niño za posledních 70 let. Na druhé straně aktuální počasí v Africe může signalizovat lepší sklizeň v příští sezóně. Jak vypadají data?
Zklamání v Evropě (2Q)
Evropská data o zpracování kakaa (grindings) představovala pro optimisty spoléhající na stabilizaci západní poptávky studenou sprchu.
- Data: Evropská asociace kakaa (ECA) oznámila, že zpracování ve druhém čtvrtletí kleslo meziročně o 4,6 % na úroveň 316 366 tun (oproti 331 762 tunám ve stejném období loňského roku a oproti očekávání na úrovni 325 000 tun).
- Pod očekáváními: Tento pokles je výrazně hlubší, než odhadovali analytici v průzkumu Bloombergu, kteří počítali s poklesem pouhých 1,5 %.
- Čtvrtletní trend: Výsledek je rovněž slabší než v předchozím čtvrtletí (325 895 tun). Ukazuje to, že rekordně vysoké ceny suroviny a inflační tlak účinně zasáhly marže evropských výrobců sladkostí.
To nejhorší druhé čtvrtletí za nejméně 10 let. Horší také než Q1 2026. Zdroj: ECA
Mohutné oživení v Asii
V naprostém protikladu k Evropě stojí nejnovější asijská data, která poukazují na výrazné oživení zpracovatelského průmyslu.
- Asie celkem (CAA): Zpracování kakaa ve druhém čtvrtletí vzrostlo o neuvěřitelných 25,07 % meziročně na úroveň 224 646 tun.
- Malajsie (MCB): Data samotné Malajsie tento trend potvrzují — tamní průmysl zaznamenal nárůst o 29,4 % meziročně na úroveň 90 849 tun. V pololetním vyjádření (1H) malajské zpracování vzrostlo o solidních 18,1 %.
- Poslední data společnosti Barry Callebaut naznačovala silné oživení spotřebitelské poptávky v Asii a přetrvávající stagnaci v západním světě.
Data z Asie ukazují nejlepší druhé čtvrtletí nejméně od roku 2011. Zdroj: CAA
Stane se Asie první poptávkovou velmocí?
Při porovnání objemů v absolutním vyjádření si Evropa stále udržuje vedoucí postavení:
- Evropa (2Q): ~316 tis. tun
- Asie (2Q): ~225 tis. tun
Rozdíl v současnosti činí přibližně 91 tisíc tun ve prospěch Evropy. Přestože starý kontinent stále drží kvantitativní primát, Asie je nesporným motorem globálního růstu poptávky.
Převzetí vedoucí pozice asijskými trhy ve střednědobém horizontu je vysoce pravděpodobné ze tří důvodů:
- Rostoucí střední třída: Spotřeba čokolády a kakaových výrobků v zemích jako Čína, Indie nebo státy regionu ASEAN neustále roste, zatímco západní trhy jsou již nasyceny.
- Provozní náklady: Zpracování se přesouvá tam, kde jsou nižší náklady na energii a práci a kde trhy dynamicky rostou.
- Strukturální změny u producentů: Plány předních afrických producentů (Pobřeží slonoviny a Ghana) omezit vývoz surových bobů a rozvíjet místní zpracování budou dopadat na evropské závody a přinášet výhody flexibilnějším rozvíjejícím se trhům.
Za zmínku rovněž stojí, že zpracování v největším produkčním státě, tedy na Pobřeží slonoviny, vzrostlo o 28 % meziročně na 158 672 tun. Zároveň šlo o mírný pokles ve srovnání s Q1, kdy bylo zpracováno 169 tis. tun kakaa.
Analýza počasí a hrozba El Niño: Co nás čeká?
Počasí v klíčových pěstitelských regionech je v současnosti velmi různorodé a úzce svázané s globálními klimatickými cykly.
Aktuální stav počasí (polovina července):
- Západní Afrika (Pobřeží slonoviny, Ghana): Současné srážky jsou příznivé pro vegetaci a zlepšují kondici kakaovníků před nadcházející hlavní sklizní. Teploty se udržují v normálu.
- Jihovýchodní Asie (Indonésie, Malajsie): Srážky jsou rozptýlenější a lokálnější, což jsou podmínky nepříznivé pro pěstování.
- Brazílie (Bahia): Zaznamenává pro toto období typickou suchost.
Vliv a výhled El Niño:
Podle aktuálních meteorologických výhledů na druhou polovinu roku se na Pacifiku rozvíjí silný jev El Niño. Modely NOAA a WMO ukazují, že anomálie teploty vody již dosáhly vysokých hodnot (index Niño 3.4 nad +1,5 °C), což předznamenává jedno z nejsilnějších El Niño v posledních letech s vrcholem na přelomu roku.
Model NOAA ukazuje více než 80% pravděpodobnost výskytu Super El Niño v období říjen–listopad–prosinec a 100% pravděpodobnost výskytu obecného jevu. Již nyní teplota v oblasti El Niño 3.4 překračuje normy a v tuto chvíli poukazuje na výskyt mírného El Niño. Zdroj: NOAA
Jak to ovlivní trh s kakaem?
- Sucho v jihovýchodní Asii: El Niño tradičně přináší deficit srážek a vysoké teploty v Indonésii a Malajsii. Současné nepříznivé a rozptýlené deště v tamním regionu jsou přímým příznakem nadcházejícího sucha. To může výrazně omezit tamní sklizeň a přinutit asijské zpracovatelny k dražšímu dovozu bobů z jiných částí světa.
- Riziko pro západní Afriku: Ačkoli červencové deště poskytují Pobřeží slonoviny a Ghaně dočasnou úlevu, silné El Niño na konci roku obvykle přináší suchý pouštní vítr harmattan se zvýšenou intenzitou a citelný nedostatek srážek. To znamená, že současné zlepšení počasí může být jen tichem před bouří. Pokud El Niño udeří s předpovídanou silou, trhy se mohou na konci roku střetnout s další hlubokou zásobovací krizí.
Cena zahajuje dnešní seanci pokračováním oživení. Je patrné, že tři předchozí seance vykazovaly zřetelnou poptávku nad úrovní 5 500 USD za tunu. Zdroj: xStation5
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