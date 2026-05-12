🍫Kakao zdraželo o 30 % za dva týdny!📈

- Cena kakaa vzrostla od začátku května o více než 30 procent na téměř 4 700 dolarů za tunu
- NOAA odhaduje 61% pravděpodobnost vzniku El Niño mezi květnem a červencem 2026
- StoneX snížil odhad globálního přebytku kakaa pro sezónu 2026/27 téměř o polovinu
- Rané průzkumy ukazují podprůměrný vývoj plodů, což signalizuje slabou úrodu od října
- Short squeeze spekulativních investorů zesílil růst nad rámec fundamentálních faktorů
- Kakao je navzdory růstu stále výrazně pod historickým maximem z konce roku 2024
Komodita, která ještě začátkem března stála méně než 3 000 dolarů za tunu, se v průběhu května vyšplhala na téměř 4 700 dolarů. Růst o více než 30 procent za několik týdnů není výsledkem jediné zprávy, ale kombinace klimatických hrozeb, slabé úrody a agresivního uzavírání krátkých pozic. Pro investory sledující komoditní trhy jde o jeden z nejdramatičtějších pohybů roku.
Klíčovým katalyzátorem je hrozba El Niño. NOAA odhaduje 61% pravděpodobnost, že tento klimatický jev vznikne v období mezi květnem a červencem a přetrvá do konce roku, přičemž existuje také čtvrtinová šance na vznik takzvaného Super El Niño. Pro kakao to znamená přímou hrozbu. Sušší a teplejší podmínky v západní Africe historicky výrazně poškozují úrody. Pobřeží slonoviny a Ghana přitom společně produkují více než polovinu světového kakaa.
GRAF: COCOA (H1)
Zdroj: xStation5
Fundamenty podporující růst jsou reálné. StoneX snížil odhad globálního přebytku kakaa pro sezónu 2026/27 na 149 000 tun z lednového odhadu 267 000 tun, přičemž jako důvod uvedl rizika spojená s El Niño. Rané průzkumy nových úrod ukazují podprůměrný vývoj plodů na kakaovnících, což naznačuje slabou hlavní úrodu začínající v říjnu. Uzavření Hormuzského průlivu navíc zvyšuje náklady na přepravu a omezuje dodávky hnojiv do produkčních zemí.
Růst cen zesílilo uzavírání krátkých pozic. Investoři, kteří v předchozích týdnech sázeli na další pokles, byli při zhoršujících se výhledech nuceni zpětně nakupovat, což tlačilo ceny ještě rychleji nahoru. Tento mechanismus dokáže pohyb na komoditních trzích několikanásobně zesílit.
I přes aktuální růst je kakao stále výrazně pod historickým maximem z konce roku 2024, kdy cena přesáhla 12 000 dolarů za tunu. Pohyb směrem nahoru je však rychlý a podložený fundamentálními riziky i spekulací investorů.
