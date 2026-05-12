Příměří mezi USA a Íránem slábne. Hormuz zůstává ochromený a ropa znovu roste 🛢️

- Příměří mezi USA a Íránem je na hraně kolapsu a Hormuzský průliv zůstává ochromený.
- Ropa Brent vzrostla o 2 % nad 106 USD za barel kvůli obavám z delších výpadků dodávek.
- USA uvolňují 53,3 milionu barelů ze strategických rezerv a zvažují úlevu na dani z benzínu.
- Hlavním rizikem zůstává další růst cen energií, inflace a možná eskalace konfliktu.
Napětí mezi Spojenými státy a Íránem se znovu vyostřuje a křehké příměří se dostává pod silný tlak. Lodní doprava v Hormuzském průlivu zůstala v úterý prakticky zastavená, což dál narušuje globální tok ropy a zvyšuje nervozitu na energetických trzích. Cena ropy Brent vzrostla o 2 % a dostala se nad hranici 106 USD za barel, protože investoři stále více počítají s tím, že výpadky v dodávkách mohou trvat déle, než se původně očekávalo.
Americký prezident Donald Trump odmítl nejnovější íránskou nabídku a označil reakci Teheránu na americký návrh za velmi špatnou. Zároveň uvedl, že příměří je na hraně kolapsu, i když současně připustil, že diplomatické řešení je stále možné. Právě tato kombinace tvrdé rétoriky a zároveň otevřených dveří k jednání ukazuje, jak nejistá je aktuální situace. Trhy tak reagují nejen na samotné výpadky v přepravě ropy, ale i na riziko, že konflikt může znovu přerůst do širší vojenské eskalace.
Írán podle dostupných informací požaduje zrušení americké námořní blokády a úlevu od sankcí, zároveň si však chce ponechat určitou míru kontroly nad provozem v Hormuzském průlivu. To je pro Washington problematické, protože právě Hormuz patří mezi nejdůležitější energetické dopravní tepny světa. Jakékoli omezení provozu v této oblasti okamžitě zvyšuje tlak na ceny ropy, nákladní dopravu i inflační očekávání.
Dopad je patrný také na dluhopisovém trhu. Obavy z nové vlny inflace tažené dražší energií drží pod tlakem americké státní dluhopisy. Výnos desetiletého amerického vládního dluhopisu vzrostl přibližně o 2 bazické body na zhruba 4,43 %. Investoři se tak začínají obávat, že vyšší ceny pohonných hmot mohou zkomplikovat výhled pro měnovou politiku i spotřebitelskou poptávku.
Trump se zatím vyhnul jasnému signálu, že by Spojené státy obnovily vojenské útoky na Írán, které v minulosti zmiňoval jako možnost. Přesto zůstává situace mimořádně citlivá. Teherán zatím veřejně nenaznačil, že by byl ochoten ustoupit, přestože konflikt zemi způsobil významné ekonomické i vojenské škody. Írán si nadále udržuje vliv nad provozem v Hormuzu a podle dostupných informací v průběhu války útočil také na americká vojenská aktiva v regionu.
Desetitýdenní válka tak nadále představuje jedno z největších rizik pro globální ekonomiku. Každý další týden narušení dopravy přes Hormuz může znamenat výrazné ztráty na ropném trhu. Podle šéfa Saudi Aramco Amina Nassera světové trhy přicházejí o 100 milionů barelů ropy za každý týden, kdy je Hormuz uzavřený. Takový rozsah výpadku může rychle tlačit vzhůru nejen ceny ropy, ale i ceny benzínu, nafty, leteckého paliva a dalších energeticky citlivých komodit.
Americká administrativa se snaží tlumit dopad na domácí spotřebitele. Trump podpořil možnost dočasného zrušení daně z benzínu, což by mohlo částečně zmírnit tlak na ceny u čerpacích stanic. Takové opatření by však zároveň stálo státní rozpočet miliardy dolarů měsíčně. Spojené státy také oznámily uvolnění dalších barelů ropy ze strategických rezerv, přičemž ministerstvo energetiky přidělilo 53,3 milionu barelů společnostem včetně Trafigura Group a Marathon Petroleum.
Konflikt se navíc dostává i do širší geopolitické roviny. Spojené státy uvalily sankce na dvanáct subjektů a jednotlivců spojených s prodejem íránské ropy do Číny, čímž zvyšují ekonomický tlak na Teherán ještě před plánovaným setkáním Trumpa s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Pekingu. Na stole mají být nejen příjmy, které Írán získává z čínských nákupů ropy, ale také možné dodávky zbraní a širší role Číny v regionální rovnováze.
Z investorského pohledu zůstává situace vysoce riziková. Ropa nad 106 USD za barel zvyšuje inflační tlak, komplikuje výhled pro centrální banky a může negativně dopadat na spotřebitele i firmy závislé na dopravě a energiích. Naopak podporu mohou získávat energetické společnosti, producenti ropy, LNG exportéři a firmy napojené na těžbu či rafinaci. Klíčové bude, zda se Spojeným státům a Íránu podaří obnovit jednání, nebo zda se Hormuzský průliv stane trvalejším zdrojem globální energetické nejistoty.
Celkově lze říci, že příměří mezi USA a Íránem je mimořádně křehké a trhy zatím nevěří v rychlé uklidnění situace. Dokud bude Hormuz omezený a diplomatická dohoda v nedohlednu, zůstane ropa pod silným růstovým tlakem a geopolitické riziko bude jedním z hlavních témat pro investory po celém světě.
Graf OIL (H1)
Cena ropy Brent pokračuje v postupném oživení po předchozím prudkém poklesu a aktuálně se obchoduje kolem úrovně 107,06 USD. Trh se po odrazu od minima v oblasti 95,92 USD posunul zpět nad klíčové krátkodobé úrovně a nyní testuje zónu kolem 50% Fibonacciho retracementu na hodnotě 105,69 USD. Udržení nad touto hladinou je pozitivním signálem, protože naznačuje, že kupci dokázali převzít kontrolu a postupně tlačí cenu směrem k vyšším rezistencím.
Důležité je také postavení vůči klouzavým průměrům. Cena se drží nad EMA 50 na úrovni 104,10 USD i nad SMA 100 na hodnotě 103,30 USD, což potvrzuje krátkodobě býčí nastavení. EMA 50 se navíc nachází nad SMA 100, což podporuje scénář pokračujícího růstu. Pokud se ropa udrží nad těmito průměry, zůstává technický výhled pozitivní.
Z pohledu Fibonacciho hladin je nejbližší významnou rezistencí oblast 108,00 USD, která odpovídá úrovni 61,8 %. Její proražení by mohlo otevřít prostor k dalšímu růstu směrem k 111,28 USD, kde leží 78,6% retracement, a následně až k předchozímu maximu kolem 115,46 USD. Naopak pokud by cena nedokázala udržet současný růst, první důležitou podporou zůstává pásmo kolem 105,69 USD, níže pak oblast klouzavých průměrů mezi 104,10–103,30 USD.
Williams %R se nachází na hodnotě přibližně -5, tedy velmi blízko překoupené oblasti. To potvrzuje silné nákupní momentum, ale zároveň upozorňuje na možné krátkodobé zpomalení nebo výběr zisků. Momentum dosahuje hodnoty kolem 103,0, což ukazuje, že růstový tlak zůstává aktivní. Objem obchodů je při posledním pohybu vzhůru stabilní, bez výrazného výprodejového tlaku, což podporuje pokračování růstového trendu.
Zdroj: xStation5
