Velká zemědělská dohoda na spadnutí? Čína a USA jednají o nákupech kukuřice 🌽

- Čína jedná s USA o nákupech kukuřice, čiroku, výpalků a sójových bobů.
- Dohoda by mohla být součástí širšího obchodního kompromisu během summitu Trump–Si.
- Čínský dovoz kukuřice v prvním čtvrtletí meziročně vzrostl, zejména z Brazílie a Ruska.
- Případný návrat Číny k americkým plodinám by mohl podpořit americké farmáře i tržní sentiment.
Čína a Spojené státy vedou jednání o možných nákupech amerických zemědělských plodin, mezi nimiž figurují kukuřice, čirok, sušené lihovarské výpalky i sójové boby. Dohoda by mohla být oznámena během návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně, kde se má setkat s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Pro obě strany jde o velmi citlivý moment, protože Washington i Peking se snaží udržet křehké obchodní příměří a zabránit návratu k tvrdší tarifní eskalaci. Zemědělské nákupy proto nejsou pouze otázkou komoditního trhu, ale mohou se stát důležitou součástí širší politické dohody mezi dvěma největšími ekonomikami světa.
Jednání zatím pokračují a konkrétní objemy ani načasování případných nákupů nejsou definitivně stanoveny. Pokud by však k dohodě skutečně došlo, šlo by o významný signál pro americké farmáře, kteří byli v posledních letech silně zasaženi napětím mezi USA a Čínou. Peking se v minulém roce americkým zemědělským produktům z velké části vyhýbal, protože Spojené státy zvýšily cla na řadu čínských výrobků. Až pozdější obchodní příměří obnovilo část toků, především u sóji, které Čína po uvolnění napětí nakoupila přibližně 12 milionů tun. Právě proto by případné obnovení nákupů kukuřice a dalších plodin mohlo být vnímáno jako další krok směrem k opatrné normalizaci obchodních vztahů.
Kukuřice by v případné dohodě hrála nejen ekonomickou, ale také výrazně diplomatickou roli. Peking zemědělské nákupy tradičně využívá jako vyjednávací nástroj, protože mají přímý politický dopad v amerických zemědělských státech, kde jsou farmáři citliví na exportní příležitosti i vývoj cen plodin. Pro Trumpovu administrativu by oznámení čínských nákupů mohlo představovat viditelný úspěch před domácím publikem, zatímco Čína by získala prostor k vyjednání širších ústupků v oblastech, jako jsou cla, technologie nebo geopolitická témata. Právě tato kombinace ekonomických a politických motivů dělá z kukuřice jednu z důležitých vyjednávacích karet před summitem Trump–Si.
Případný zemědělský průlom však stále není jistý, protože vztahy mezi USA a Čínou zůstávají napjaté kvůli širším strategickým otázkám. Mezi nejcitlivější témata patří Tchaj-wan, Írán i dlouhodobá bezpečnostní rivalita mezi Washingtonem a Pekingem. Tyto geopolitické spory mohou snadno převážit nad snahou uzavřít dílčí dohodu v oblasti obchodu s plodinami. Podle informací z trhu by navíc jakýkoli významnější závazek Číny pravděpodobně vyžadoval širší politickou dohodu mezi oběma stranami, nikoli pouze samostatnou komoditní dohodu zaměřenou na kukuřici nebo sóju.
Z pohledu trhu je důležité, že dovoz kukuřice může být pro Čínu opět atraktivnější než v předchozích obdobích. Domácí ceny vzrostly poté, co silné deště poškodily část úrody, a dovoz kukuřice se v prvním čtvrtletí meziročně ztrojnásobil. Většina těchto dovozů zatím pocházela z Brazílie a Ruska, ale podle obchodníků se americká kukuřice stává konkurenceschopnější i přes dodatečné 10% clo, které na americké produkty stále dopadá. To naznačuje, že motivace Číny nemusí být pouze politická, ale také praktická, protože zahraniční dodávky mohou pomoci stabilizovat domácí trh a zmírnit tlak na ceny.
Současný růst dovozů je ale potřeba vnímat v širším kontextu. Čína v roce 2021 dovezla rekordních 28,4 milionu tun kukuřice, protože pokles zásob tlačil domácí ceny výrazně vzhůru. Následně však poptávka po zahraniční kukuřici citelně oslabila a v loňském roce se dovoz propadl pouze na 2,65 milionu tun. To znamená, že případný návrat Číny k americké kukuřici by byl důležitým politickým i tržním signálem, ale nemusel by automaticky znamenat návrat k rekordním objemům z minulosti. Trh proto bude sledovat nejen samotné oznámení dohody, ale především konkrétní objemy, termíny dodávek a to, zda půjde o jednorázový nákup, nebo začátek trvalejší obnovy obchodních toků.
Pro americké exportéry by dohoda mohla znamenat vítané oživení po období omezených dodávek. Poslední výrazné nákupy americké kukuřice ze strany Číny proběhly zhruba před dvěma lety a americké zásilky od poloviny roku 2025 podle dostupných dat neprocházely čínskými celnicemi ve významnějším objemu. Pokud by se obchod obnovil, mohlo by to podpořit ceny kukuřice, zlepšit náladu v americkém zemědělském sektoru a posílit očekávání širší obchodní stabilizace mezi USA a Čínou. Pozitivní dopad by se přitom nemusel omezit pouze na farmáře, ale mohl by se projevit také u přepravních společností, exportních terminálů a firem napojených na skladování či obchodování se zemědělskými komoditami.
Z investorského pohledu může případná dohoda ovlivnit nejen trh s kukuřicí a sójou, ale také akcie zemědělských obchodníků, producentů hnojiv, přepravních firem a společností napojených na exportní infrastrukturu. Zároveň by šlo o signál, že i přes přetrvávající geopolitické napětí stále existuje prostor pro pragmatické dohody tam, kde mají obě strany jasný ekonomický zájem.
Celkově lze říci, že jednání o nákupech amerických plodin jsou důležitým testem křehkého obchodního příměří mezi USA a Čínou. Kukuřice se v tomto případě nestává pouze zemědělskou komoditou, ale také vyjednávací kartou, která může pomoci otevřít cestu k širší dohodě. Výsledek summitu Trump–Si proto bude důležitý nejen pro americké farmáře, ale také pro komoditní trhy, logistické společnosti a investory sledující další směr vztahů mezi Washingtonem a Pekingem.
Graf CORN (H1)
Cena kukuřice se po předchozí korekci výrazně stabilizovala a aktuálně se obchoduje kolem úrovně 477,83 USD. Trh se po odrazu od lokálního minima v oblasti 461,03 USD posunul zpět nad klíčové klouzavé průměry a nyní testuje důležitou rezistenci na 61,8 % Fibonacciho retracementu, která se nachází na hodnotě 477,35 USD. Právě tato oblast je pro další vývoj velmi důležitá, protože její potvrzené proražení by mohlo otevřít prostor k pokračování růstu směrem k vyšším úrovním. Pozitivní technický signál zároveň přichází i od klouzavých průměrů, protože cena se drží nad EMA 50 na úrovni 473,08 USD i nad SMA 100 na hodnotě 472,54 USD. To naznačuje, že krátkodobě převažují kupci. Oba průměry se navíc nacházejí velmi blízko u sebe a cena je dokázala překonat směrem vzhůru, což může signalizovat postupné zlepšování trendu po předchozím poklesu.
Z pohledu Fibonacciho hladin je nejbližší rezistencí právě oblast 477,35–477,83 USD, kde se cena aktuálně nachází. Pokud se trhu podaří tuto zónu udržet a rozšířit růst, další cílovou úrovní může být 481,79 USD, tedy 78,6% retracement. Nad touto hladinou by se pozornost přesunula k předchozímu maximu kolem 487,44 USD. Naopak pokud by kupci nedokázali současný průraz potvrdit, první důležitou podporou je oblast 474,24 USD, následovaná pásmem klouzavých průměrů kolem 473 USD. Právě návrat pod tuto oblast by byl prvním varováním, že současný růst zatím nemá dostatečnou sílu a trh může přejít zpět do konsolidace.
Zdroj: xStation5
