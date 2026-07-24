Kakaová velmoc plánuje návrat 🍫 Indonésie investuje do obnovy plantáží ⚠️

Indonésie se snaží obnovit domácí produkci kakaa, která v posledních letech výrazně zaostává za největšími světovými producenty. Země přitom dříve patřila mezi tři největší pěstitele kakaa na světě, dlouhodobý nedostatek investic, stárnutí stromů a šíření škůdců však postupně snížily sklizeň a zvýšily závislost zpracovatelů na dovozu.
V Indonésii v současnosti působí 11 zpracovatelských závodů, které mohou ročně zpracovat více než 750 000 tun kakaových bobů. Kvůli nedostatku domácí suroviny však využívají pouze přibližně 60 % své kapacity. Právě omezená dostupnost bobů se stala jedním z hlavních témat Indonéské kakaové konference v Yogyakartě.
Vláda proto nedávno zavedla exportní poplatek na kakao, jehož výnos má financovat obnovu plantáží, kvalitnější sazenice a programy na zvýšení produktivity. Inspirací je model použitý při rozvoji indonéského odvětví palmového oleje. Podle představitelů sektoru by však země neměla primárně rozšiřovat plochu plantáží, ale soustředit se na zvýšení výnosů na již existujících farmách.
Produkce klesala, dovoz naopak rostl
Indonéská sklizeň kakaa se v uplynulé dekádě snižovala v průměru přibližně o 5 % ročně, zatímco dovoz kakaových bobů vzrostl zhruba o 50 %. Většinu produkce zajišťují drobní farmáři na ostrově Sulawesi, kteří se potýkají se stárnoucími stromy, chorobami a omezeným přístupem ke kapitálu.
Plocha kakaových plantáží se navíc zmenšila z více než 1,7 milionu hektarů na přibližně 1,37 milionu hektarů. Část pěstitelů přešla k jiným plodinám, například rýži nebo palmovému oleji, které jim nabízely atraktivnější a stabilnější výnosy.
V posledních dvou letech se však objevily první známky zlepšení. Produkce podle dostupných údajů vzrostla z přibližně 160 000 tun na zhruba 200 000 tun v sezoně 2024/2025. Výsledek je ale stále výrazně pod úrovní domácí zpracovatelské kapacity.
Odhaduje se, že přibližně 200 000 až 300 000 hektarů starých kakaovníků bude nutné postupně nahradit. Další zhruba jeden milion hektarů by mohl dosahovat výrazně vyšších výnosů díky lepšímu řízení farem, kvalitnějším sazenicím, hnojení a účinnější ochraně proti chorobám.
Obnova kakaovníků potrvá několik let
Restart produkce nebude rychlý. Kakaovníky obvykle potřebují přibližně dva roky, než začnou vytvářet první plody, a až osm let, než dosáhnou maximálního výnosu. Kompletní obnova plantáží by proto musela probíhat postupně, aby farmáři během přechodného období nepřišli o veškerý příjem.
Právě z tohoto důvodu zástupci odvětví doporučují zaměřit se nejprve na růst produktivity stávajících plantáží. Rozšiřování zemědělské půdy by bylo nákladnější a přineslo by výsledky až s výrazným zpožděním.
Pro světový trh může být vyšší indonéská produkce důležitá i v době, kdy zůstává nabídka kakaa citlivá na počasí v západní Africe. Ceny kakaových futures v roce 2024 vystoupaly na rekordní úrovně kvůli nedostatku nabídky, následně však více než polovinu růstu odevzdaly. Pokud by se poptávka znovu zotavila a klimatický jev El Niño poškodil sklizeň v Africe, trh by se v sezoně 2026/2027 mohl opět dostat do deficitu.
Graf světové produkce kakaa
Zdroj: Bloomberg
Graf ukazuje, že Indonésie se svou produkcí kolem 200 000 tun výrazně zaostává za největšími světovými producenty. Dominantní postavení si drží Pobřeží slonoviny s objemem přibližně 2 miliony tun, tedy zhruba desetinásobkem indonéské produkce. Následuje Ghana s přibližně 600 000 tunami a Ekvádor s 570 000 tunami.
Vyšší produkci než Indonésie vykazují také Nigérie s objemem kolem 330 000 tun a Kamerun s přibližně 310 000 tunami. Graf tak potvrzuje, že Indonésie má k návratu mezi světovou špičku ještě daleko. Zároveň ale ukazuje prostor pro růst, protože země disponuje rozsáhlou zpracovatelskou infrastrukturou a významnou plochou stávajících plantáží, jejichž výnosy lze zvýšit bez nutnosti výrazného rozšiřování zemědělské půdy.
Vyšší hodnota místo samotného vývozu bobů
Dlouhodobým cílem Indonésie není pouze zvýšit produkci surových bobů. Země disponuje přibližně polovinou kakaové zpracovatelské kapacity v celé Asii, a proto chce větší část produkce převádět do výrobků s vyšší přidanou hodnotou, jako je kakaové máslo, kakaový prášek nebo hotová čokoláda.
Silnější domácí sklizeň by umožnila továrnám pracovat blíže k plné kapacitě, snížila potřebu dovozu a podpořila export zpracovaných produktů. Tento posun je patrný i v segmentu řemeslné čokolády. Počet místních výrobců vzrostl z 31 v roce 2023 na současných 60 společností, což ukazuje rostoucí poptávku po produktech s jasným původem a důrazem na udržitelnost.
Pro globální trh by oživení indonéské produkce mohlo postupně zmírnit tlak na dodávky kakaových bobů. Vzhledem k dlouhému růstovému cyklu kakaovníků však nelze očekávat rychlý dopad. Výsledky vládních programů se pravděpodobně projeví až v horizontu několika let.
Graf kakaa (COCOA, D1)
Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
BREAKING: Oživení eurozóny? Pozitivní údaje PMI tlumí vysoké ceny ropy a zemního plynu
DE40 posiluje 🔼
Ekonomický kalendář: Stav průmyslu ve stínu cen ropy
Graf dne - Brent se stahuje a testuje úroveň 92,5 USD za barel (24.07.2026) 🛢️
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.