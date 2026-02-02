Kakaové kontrakty padají na tříleté minimum

-
Cena kakaa klesla pod 4 000 USD, což je nejnižší úroveň od listopadu 2023.
-
Od počátku roku se futures propadly o více než 30 %.
-
Problémy s odbytem a neprodané zásoby brzdí výkup od farmářů v západní Africe.
-
Trh zůstává pod tlakem kvůli slabé poptávce a riziku přebytků.
-
Cena kakaa se nadále propadá a aktuálně dosáhla nejnižší úrovně od listopadu 2023. Nejobchodovanější kontrakt na burze klesl o 5,4 % pod hranici 4 000 USD za tunu, než část ztrát korigoval. Od začátku roku již futures spadly o více než 30 %, přičemž hlavními příčinami jsou slábnoucí poptávka a hrozba většího, než očekávaného přebytku zásob.
Situace dopadá nejvíce na největší producenty – Pobřeží slonoviny a Ghanu, kde se exportéři a regulátoři potýkají s plněním forwardových kontraktů uzavřených za mnohem vyšší ceny. Kvůli nedostatku kupců se nákupy od farmářů zpomalují a kakaové boby se hromadí ve skladech. Tlak na trh zvyšuje očekávání, že regulátoři budou nuceni tyto zásoby uvolnit na trh, zatímco odběratelé zůstávají opatrní a vyčkávají.
Podle obchodníků z Hanseatic Cocoa & Commodity Office zůstává nejistota v tom, kolik produkce ještě zbývá prodat, ať už plánovaně, nebo neplánovaně. Trh navíc trápí i pesimistické výhledy spotřeby, což jen posiluje aktuální negativní sentiment.
Výprodej na kakaovém trhu přichází v době, kdy dřívější cenové rekordy vyvolaly obavy ze zničení poptávky – výrobci čokolády přistoupili ke zmenšování balení a změnám složení produktů, aby zvládli vysoké vstupní náklady.
Graf Cocoa (H1)
Cena kakaa pokračuje v sestupném trendu a nyní se obchoduje kolem úrovně 4 088 USD, což potvrzuje pokračující tlak. Obchodování probíhá hluboko pod klouzavými průměry – EMA 50 (4 219 USD) i SMA 100 (4 360 USD) – které se nadále svažují, což jednoznačně podporuje medvědí technické nastavení. CCI se drží na úrovni -34,1, tedy v záporném pásmu, které ukazuje na slabý nákupní zájem. Naopak momentum (98,2) je mírně pozitivní, což naznačuje krátkodobý pokus o stabilizaci, ale bez výrazné síly. Objem obchodů zůstává relativně nízký s výjimkou několika nárazových výkyvů, což potvrzuje opatrnost trhu a nedostatek přesvědčivých kupců. Cena se v posledních dnech pohybuje v úzkém rozpětí a každý pokus o růst naráží na odpor v okolí EMA 50.
Zdroj: xStation5
