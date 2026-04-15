Kering se přidává k výprodeji luxusních společností; v pozadí stojí výsledky za Q1 💡

Francouzský luxusní konglomerát Kering (KER.FR) zveřejnil své výsledky za první čtvrtletí 2026, které zklamaly investory i analytiky. Tržby skupiny dosáhly 3,57 miliardy EUR, což představuje meziroční pokles o 6,2 % na vykázané bázi, zatímco na srovnatelné bázi firma nevykázala žádný růst. Akcie Keringu se na pařížské burze propadly o více než 10 % a přidaly se k vlně výprodejů napříč evropským sektorem luxusního zboží.
Gucci — klíčová značka celé skupiny — zůstává hlavní brzdou výsledků. Její tržby klesly o 14,3 % na 1,35 miliardy EUR, respektive o 8 % na organické bázi, zatímco analytický konsenzus počítal pouze s poklesem o 4,3 %. Berenberg výslovně uvedl, že čínští zákazníci značky Gucci zůstávají oproti předchozím letům níže o více než deset procentních bodů a obnova značky na tomto klíčovém trhu luxusu je stále velmi pomalá. Jediným geografickým pozitivem byla Severní Amerika, která zaznamenala růst ve vysokých jednociferných hodnotách.
Zdroj: Kering Investor Relations
Segmenty šperků a brýlí byly v celém reportu nejvýraznějšími pozitivy. Kering Jewelry dosáhl rekordních čtvrtletních tržeb ve výši 269 milionů EUR (+22 % na srovnatelné bázi), zatímco Kering Eyewear vykázal svůj historicky nejlepší výsledek — 489 milionů EUR (+7 % na srovnatelné bázi). Růst zaznamenaly také značky jako Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga a Brioni, a to zejména díky poptávce v Severní Americe.
Dalším faktorem, který zatížil výsledky, byl konflikt na Blízkém východě, jenž od konce února výrazně narušuje turistický ruch a spotřebitelské výdaje v regionu. Maloobchodní tržby Keringu na Blízkém východě během čtvrtletí klesly o 11 % a finanční ředitelka Armelle Poulou odhadla negativní dopad konfliktu přibližně na 1 procentní bod srovnatelného růstu za celé čtvrtletí. Společnost zdůraznila, že Blízký východ tvoří přibližně 5 % jejích maloobchodních tržeb a další vývoj nadále pečlivě sleduje.
Nový generální ředitel Luca de Meo oznámil, že „obrat Gucci je v procesu“ a kompletní strategický plán představí během Capital Markets Day ve Florencii tento čtvrtek. Analytici z Citi označili výsledky za Q1 za „druhořadé“ ve srovnání s očekávanou roadshow „ReconKering“, zatímco Barclays uvedla, že strategický restart značky začíná přinášet první výsledky v Severní Americe. Trh nyní čeká na konkrétní signály, že dlouho očekávaný obrat v Gucci — a v celé skupině — je otázkou měsíců, nikoli let.
Zdroj: Kering Investor Relations
Akcie Keringu zůstávají na denním grafu v jasném downtrendu: cena na úrovni 251,60 se nachází výrazně pod EMA(100) = 270,30 i EMA(200) = 266,25, což potvrzuje, že na trhu nadále dominuje prodejní tlak. Poslední seance přinesla rozpětí 250,60–265,15, při otevření na 263,80 a uzavření poblíž denních minim, což ukazuje na přetrvávající tlak ze strany prodejců. Nejbližší support je v pásmu 250–252, kde leží i lokální minimum na 250,60. Průraz pod tuto oblast by mohl otevřít cestu k dalším kulatým hladinám 240 a 220, které jsou na grafu viditelné. Na straně rezistence je klíčová zóna sbližování EMA(200) a EMA(100) v pásmu 266–270. Průraz a udržení ceny nad touto oblastí by signalizovaly zlepšení sentimentu a možnost korekce směrem k 300. Dokud se cena nevrátí nad tyto klouzavé průměry, zůstává základním scénářem downtrend a případné odrazy lze vnímat jen jako korekční pohyby.
Zdroj: xStation
