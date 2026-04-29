KFC a Pizza Hut ztrácejí dech, Taco Bell naopak zrychluje 🌮

- Yum! Brands překonal očekávání díky zisku na akcii 1,50 USD a silnému výkonu Taco Bellu.
- Srovnatelné tržby Taco Bell vzrostly o 8 %, zatímco KFC přidalo jen 2 % a Pizza Hut stagnovala.
- KFC má problém hlavně v USA, kde tržby klesly o 2 %, zatímco zahraniční trhy rostly výrazně rychleji.
- Výsledky ukazují, že zákazníci nyní oceňují kombinaci nízké ceny a novinek v menu.
- Yum! Brands překonal očekávání díky zisku na akcii 1,50 USD a silnému výkonu Taco Bellu.
- Srovnatelné tržby Taco Bell vzrostly o 8 %, zatímco KFC přidalo jen 2 % a Pizza Hut stagnovala.
- KFC má problém hlavně v USA, kde tržby klesly o 2 %, zatímco zahraniční trhy rostly výrazně rychleji.
- Výsledky ukazují, že zákazníci nyní oceňují kombinaci nízké ceny a novinek v menu.
Společnost Yum! Brands překonala v prvním čtvrtletí očekávání trhu, a to především díky silnému výkonu značky Taco Bell. Řetězec těžil z kombinace cenově dostupných jídel, častých novinek v menu a limitovaných nabídek, které dokázaly přilákat zákazníky i v prostředí, kde spotřebitelé stále citlivě sledují ceny.
Srovnatelné tržby Taco Bell vzrostly o 8 %, což představuje nejrychlejší tempo za poslední rok a zároveň výsledek nad očekáváním analytiků, kteří počítali s růstem kolem 5 %. Výkon značky podpořilo mimo jiné nové Luxe Value Menu, které nabízí položky za 3 USD nebo méně. Taco Bell zároveň pokračoval v uvádění časově omezených produktů, například dezertních empanad s čokoládovým fondánem a karamelem.
Výsledky Taco Bellu pomohly vyrovnat slabší vývoj ostatních značek skupiny. KFC vykázalo růst srovnatelných tržeb pouze o 2 %, což bylo mírně pod očekáváním trhu. Pizza Hut zůstala na stejné úrovni a její srovnatelné tržby byly beze změny, což dál upozorňuje na potíže značky při získávání zákazníků v konkurenčním prostředí rychlého občerstvení.
KFC se snaží zákazníky přilákat pomocí zvýhodněných kombinací a cenových akcí. Značka však čelí výzvě zejména ve Spojených státech, kde její tržby klesly o 2 %. Mladší zákazníci častěji preferují bezkostní kuřecí produkty, což tradiční nabídku KFC staví pod tlak. Mimo USA si však KFC vede výrazně lépe, když v Asii, Latinské Americe, na Blízkém východě a v Indii zaznamenalo dvouciferný růst systémových tržeb.
Pizza Hut se rovněž opírá o výhodnější balíčky a hodnotové nabídky, ale její výkonnost zůstává nevýrazná. Yum podle dostupných informací zvažuje prodej této značky, která se dlouhodobě potýká se slabší schopností oslovit zákazníky a držet krok s konkurencí.
Zisk na akcii očištěný o vybrané položky dosáhl 1,50 USD, čímž Yum překonal průměrný odhad analytiků. Výsledky ukazují, že v současném prostředí nestačí pouze nízká cena. Úspěšné řetězce musí kombinovat dostupnost, inovace a pravidelnou obměnu nabídky, aby udržely zájem spotřebitelů.
Akcie Yum! Brands od začátku roku do úterního závěru vzrostly o 3,4 %, zatímco index S&P 500 za stejné období posílil o 4,3 %. To naznačuje, že investoři sice pozitivně vnímají sílu Taco Bellu, ale zároveň zůstávají opatrní kvůli slabším výsledkům KFC a Pizza Hut.
Graf YUM.US (D1)
Akcie společnosti Yum! Brands se aktuálně obchodují kolem úrovně 155,94 USD. Cena se po předchozím růstu dostala do korekce a nyní testuje oblast klouzavých průměrů. Nachází se těsně pod EMA 50 na hodnotě 158,73 USD a zároveň mírně pod SMA 100 na úrovni 156,91 USD, což ukazuje na krátkodobé oslabení technického nastavení. Vývoj posledních týdnů naznačuje, že akcie po dosažení vyšších úrovní nad 163 USD začaly ztrácet momentum. Klíčové je, že cena nyní klesla pod důležitou oblast kolem 157–159 USD, kde se potkávají oba sledované klouzavé průměry. Pokud se akcie rychle nevrátí nad tuto zónu, může trh vnímat současný pohyb jako potvrzení slabšího krátkodobého trendu.
Z technického pohledu bude důležité sledovat, zda se cena dokáže vrátit nad 158,73 USD, kde leží EMA 50. Proražení zpět nad tuto úroveň by mohlo obnovit pozitivnější výhled a otevřít prostor k návratu směrem k rezistenci u 163,77 USD. Naopak pokud se akcie udrží pod klouzavými průměry, nejbližší podporou zůstává oblast kolem 151,03 USD, případně níže úroveň 144,67 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.