Konec absolutní dominance dolaru? Centrální banky hledají nové bezpečné přístavy 🏦

Globální centrální banky začínají opatrně přehodnocovat svou závislost na americkém dolaru. Podle průzkumu organizace OMFIF poprvé více centrálních bank plánuje v příští dekádě dolarovou expozici spíše snižovat než zvyšovat. Nejde však o náhlý útěk od dolaru, ale spíše o pozvolný posun směrem k větší diverzifikaci rezerv. Průzkum zahrnoval 90 centrálních bank, veřejných penzijních fondů a suverénních fondů, které dohromady spravují zhruba 10 bilionů USD aktiv.
Hlavním důvodem není pouze vývoj úrokových sazeb, ale také rostoucí význam geopolitických rizik. Rezervní manažeři stále více vnímají, že držet příliš velkou část rezerv v jedné měně může být v období obchodních napětí, sankcí, konfliktů a politické nejistoty zbytečně koncentrované riziko. Dolar sice nadále zůstává klíčovou světovou rezervní měnou, ale jeho dominance už není tak neotřesitelná jako v minulosti.
Data Mezinárodního měnového fondu ukazují, že podíl amerického dolaru na globálních devizových rezervách ve čtvrtém čtvrtletí 2025 klesl na 56,77 % z předchozích 56,93 %. Euro mělo podíl 20,25 %, zatímco čínský renminbi vzrostl na 1,95 %. Dolar tedy zůstává jednoznačně největší rezervní měnou, ale jeho podíl se dlouhodobě pomalu snižuje.
Podíl dolaru na globálních měnových rezervách pozvolna klesá
Zdroj: Bloomberg
Podíl dolaru ve světových měnových rezervách od roku 2000 postupně klesá, i když stále tvoří více než polovinu celkového objemu. Euro si drží pozici druhé nejdůležitější rezervní měny, zatímco ostatní měny včetně britské libry, japonského jenu a čínského jüanu získávají prostor jen pozvolna. Z grafu je patrné, že nejde o dramatický kolaps dolaru, ale o pomalý ústup jeho dominance.
Centrální banky plánují snižovat dolarovou expozici
Zdroj: Bloomberg
Plány rezervních manažerů naznačují, že diverzifikace měnových rezerv bude pokračovat i v příštích dvou letech. Největší prostor pro navýšení expozice vidí centrální banky u eura, dále u ostatních měn, čínského renminbi a britské libry. Americký dolar naopak jako jediný vykazuje zápornou čistou změnu, což naznačuje, že část institucí plánuje jeho váhu v portfoliích postupně snižovat. Nejde tedy o hledání jediné nové dominantní měny, ale spíše o snahu rozložit rezervy mezi širší skupinu alternativ.
Výraznější roli může postupně získávat euro. Pro centrální banky představuje likvidní a relativně stabilní alternativu, zejména pokud by se Evropská unie posunula k většímu a trvalejšímu vydávání společného dluhu. Právě hlubší evropský dluhopisový trh by mohl zvýšit atraktivitu eurových rezerv, protože rezervní měna potřebuje nejen ekonomickou váhu, ale také dostatek bezpečných a obchodovatelných aktiv.
Čínský jüan je naopak zajímavý hlavně jako nástroj diverzifikace směrem k Asii a rozvíjejícím se ekonomikám. Jeho růst však brzdí méně otevřený finanční trh, kapitálové kontroly a nižší důvěra v institucionální rámec. Proto je pravděpodobné, že renminbi bude svůj podíl navyšovat postupně, ale v dohledné době dolar ani euro vážně neohrozí.
Důležité je, že ani samotný MMF nevnímá současný vývoj jako konec dolarového systému. Hlavní ekonom MMF Pierre-Olivier Gourinchas uvedl, že globální ekonomika zůstává pevně dolarově orientovaná, protože dolar stále dominuje v mezinárodním obchodu, bankovnictví i devizových rezervách. To znamená, že dedolarizace zatím probíhá spíše pomalu a selektivně než jako prudký strukturální zlom.
Z investičního pohledu jde o důležitý signál. Slabší dlouhodobá poptávka po dolarových aktivech by mohla postupně ovlivňovat americké dluhopisy, dolarový kurz i relativní atraktivitu jiných měn. Krátkodobě však dolar stále těží z vysoké likvidity, velikosti amerického trhu a role bezpečného přístavu v obdobích stresu.
Celkově se svět nepřesouvá od dolaru k jedné nové dominantní měně. Spíše se formuje více multipolární rezervní systém, ve kterém vedle dolaru získávají větší význam euro, jüan, libra, menší rozvinuté měny a také další rezervní aktiva. Dolar zůstává králem, ale centrální banky už nechtějí mít celé království postavené pouze na něm.
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