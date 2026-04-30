Konec krypto euforie? Robinhood varuje celý sektor 📉

Platforma, která před lety demokratizovala investování a naučila miliony mladých lidí obchodovat, zažila včera jeden z nejhorších dnů letošního roku. Akcie Robinhood uzavřely na 71,20 USD, což představuje pokles o více než 13%. Důvod byl překvapivě jednoduchý - krypto přestalo vydělávat.
Společnost zveřejnila výsledky za první čtvrtletí 2026, které zklamaly Wall Street, přestože celkové tržby vzrostly o 15 % na 1,07 miliardy dolarů. Problém nebyl v růstu, ale v jeho složení. Kryptoměnové tržby propadly o 47 % na 134 milionů dolarů, přičemž před rokem generoval tento segment 252 milionů. Objem krypto obchodů na platformě klesl o 48 % na 24 miliard dolarů. Trh přitom očekával celkové tržby na úrovni 1,14 miliardy. Robinhood je nesplnil zhruba o 60 milionů.
Za poklesem stojí ochlazení krypto trhu na začátku roku, ale odhaluje také hlubší strukturální problém. Robinhood je stále příliš závislý na spekulativních náladách. Když trhy rostou a investoři se ženou za digitálními aktivy, tržby střílí nahoru. Když se sentiment ochladí, příjmy klesnou téměř okamžitě. Kryptoměny dnes tvoří pouze 13% celkových příjmů, zatímco před rokem to bylo 17%. Tento klesající trend investory znervózňuje.
Společnost se snaží výpadek kompenzovat jinak. Platforma předpovědních trhů Robinhood Predictions zaznamenala v prvním čtvrtletí rekordních 8,8 miliardy uzavřených kontraktů, což představuje nárůst o 780% oproti druhému čtvrtletí 2025. Segment ostatních tržeb tak vyskočil o 320% na 147 milionů dolarů. Počet prémiových předplatitelů Gold vzrostl o 36% na rekordních 4,3 milionu. Jsou to silná čísla, ale trh se soustředil na to, co chybělo, ne na to, co rostlo.
GRAF: HOOD.US (H1)
Zdroj: xStation5
Pro investory sledující fintech sektor jde o signál, který přesahuje samotný Robinhood. Podobné výsledky mohou v nejbližších týdnech zasáhnout i Coinbase a další platformy závislé na krypto aktivitě.
