Konec zbrojního boomu v Evropě? 🚩 Panika v akciích obranných společností

Evropské společnosti z obranného sektoru čelí silnému tlaku po rozhodnutí německé vlády zrušit program fregat F126. Akcie německých firem Rheinmetall, Hensoldt a Renk ztrácejí, a v jejich stopách následuje obranný sektor napříč celým kontinentem — investoři znovu přeceňují rizika spojená s evropským cyklem zbrojení a jeho výhledy na příští roky. Berlínské rozhodnutí ukazuje, že i při rostoucích obranných rozpočtech zůstávají veřejné zakázky politicky podmíněné, proměnlivé a závislé na aktuálních vojenských prioritách.
Je třeba poznamenat, že akcie zbrojních koncernů si již delší dobu vedou velmi slabě a vzestupné momentum jako by se „obrátilo" od lídrů závodu. Po předběžné dohodě USA s Íránem by dalším, pravděpodobně mnohem bolestivějším „černým labutím" odvětví mohlo být vývoj konfliktu na Ukrajině, který trvá již 4 roky, přičemž další měsíce patové situace na frontě mohou naznačovat, že jak Rusko, tak Ukrajina budou ekonomickými a politickými tlaky donuceny zahájit vyjednávání.
Probíhající korekce v obranném sektoru ukazuje, že investování do obranného průmyslu neznamená automatický růst souběžně s rostoucími vojenskými rozpočty. Jednotlivé programy mohou být zpožďovány, renegociovány nebo dokonce zrušeny, pokud vlády dospějí k závěru, že jiné oblasti zajišťují vyšší efektivitu vynakládaných prostředků. Otevřenou otázkou zůstává — pokud konflikt na východě skutečně „vyhasne" — zda evropské ekonomiky najdou dostatek motivace pokračovat ve zbrojení a dostát slíbeným investicím do obranného sektoru.
Trh si připomněl, kdo je zákazníkem
Bez ohledu na dlouhodobé výhledy a stále probíhající globální geopolitická napětí byl bezprostředním impulsem k výprodeji krok Berlína, který se rozhodl odstoupit od programu šesti fregat F126, jehož hodnota mohla přesáhnout 12 mld. eur. Místo pokračování v nákladném a zpožděném projektu se Německo rozhodlo nakoupit osm menších fregat MEKO A-200 od TKMS, přičemž toto rozhodnutí odůvodnilo rostoucími náklady, zpožděními a potřebou rychlejšího posílení operačních schopností námořnictva.
Pro trh to byl signál, že i v období rekordních výdajů na obranu zůstávají nákupní rozhodnutí silně závislá na politice, vojenských prioritách a harmonogramech realizace projektů. Právě to odlišuje obranný sektor od většiny průmyslových odvětví. Zákazníkem jsou téměř výhradně státní vlády, které mohou měnit strukturu výdajů mezi pozemními vozidly, municí, systémy protivzdušné obrany, drony, kybernetickou bezpečností nebo vesmírnými technologiemi.
Korekce po rekordním rally
Ještě před několika měsíci patřily evropské obranné společnosti k největším vítězům evropské býčí tržní fáze posledních let. Rheinmetall, Leonardo, Saab, BAE Systems, Thales či Hensoldt těžily z bezprecedentního nárůstu zakázek po ruské invazi na Ukrajinu a postupného zvyšování vojenských rozpočtů členskými státy NATO. Tak silný růst valuací však způsobil, že očekávání investorů se stala velmi vysokými. Každá informace zpochybňující tempo realizace objednávek nebo budoucí úroveň příjmů začala vyvolávat nadprůměrnou tržní reakci.
Analytici upozorňují, že tržní kapitalizace Rheinmetallu klesla o více než 10 mld. eur po oznámení týkajícím se F126, přičemž ztracená zakázka odpovídá podstatně nižší ekonomické hodnotě. To ukazuje, že současná korekce nevyplývá pouze ze ztráty jednoho projektu, ale především z revize očekávání budoucího růstu. Omezí Evropa výdaje na obranu? Prozatím nic nenasvědčuje, přestože investoři mohou tuto možnost zaceňovat jako alternativní scénář s ohledem na proměnlivé politické nálady v zemích jako Itálie, Velká Británie nebo dokonce Německo.
Dlouhodobé fundamenty přesto zůstávají velmi silné. Členské státy NATO se dohodly na postupném zvýšení výdajů na obranu a bezpečnost na úroveň odpovídající 5 % HDP do roku 2035, přičemž 3,5 % má zahrnovat klasické vojenské výdaje a dalších 1,5 % investice do infrastruktury, logistiky, kybernetické bezpečnosti a odolnosti státu. Evropa navíc stále čelí nutnosti:
- obnovy zásob munice předané Ukrajině,
- modernizace zastaralého vojenského vybavení,
- rozvoje výrobních kapacit evropského obranného průmyslu,
- zvýšení investic do protivzdušné obrany, bezpilotních systémů a vesmírných technologií.
To znamená, že celkový objem výdajů pravděpodobně zůstane vysoký, přestože jejich struktura se může měnit.
Co to znamená pro investory? Bolestivé grafy Rheinmetallu a Hensoldtu
Z pohledu investorů nabývá stále většího významu diverzifikace zdrojů příjmů společností. Firmy s expozicí vůči několika segmentům — od obrněných vozidel přes munici až po radarové systémy, vojenskou elektroniku či technologie bezpilotních prostředků — mohou být méně náchylné k dopadům jednotlivých administrativních rozhodnutí.
Přes současný pokles valorizace většina analytiků nadále předpokládá, že evropský cyklus zbrojení potrvá mnoho let. Poslední události jsou spíše připomínkou politické povahy trhu veřejných zakázek než signálem konce evropského boomu obranných výdajů. Při pohledu na akcie dvou německých zbrojních gigantů — Rheinmetallu a Hensoldtu — vidíme, že obě společnosti jsou po více než 50% poklesech a prudké obrácení trendu stáhlo jejich cenné papíry na úrovně neviděné od jara 2025.
Zdroj: xStation5
Zdroj: XTB Research
Zdroj: XTB Research
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