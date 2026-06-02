📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (1.6.2026)

Vítězové:
MGM Resorts International (MGM): +16,08 % – Provozuje rozsáhlou síť kasin, hotelů a zábavních resortů.
CDW (CDW): +12,38 % – Působí jako prodejce hardwarových a softwarových IT produktů a technologických řešení pro firmy.
Datadog (DDOG): +12,19 % – Nabízí monitorovací a analytickou cloudovou platformu pro správu aplikací a IT infrastruktury.
Gartner (IT): +10,72 % – Působí jako přední analytická a poradenská firma specializující se na IT sektor a technologie.
Dell Technologies (DELL): +10,70 % – Vyrábí osobní počítače, servery a poskytuje komplexní IT řešení pro podniky.
Cadence Design Systems (CDNS): +10,46 % – Vyvíjí specializovaný software využívaný pro návrh a testování polovodičů a elektronických systémů.
FactSet Research Systems (FDS): +10,34 % – Poskytuje finanční data a pokročilé analytické nástroje pro investiční profesionály.
Oracle (ORCL): +9,91 % – Vyvíjí a prodává rozsáhlé databázové systémy a specializovaný podnikový software.
Salesforce (CRM): +9,68 % – Vyvíjí a poskytuje cloudový software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM).
ServiceNow (NOW): +9,24 % – Vyvíjí softwarovou platformu určenou k automatizaci a řízení firemních procesů.
Poražení:
Cboe Global Markets Inc (CBOE): −9,76 % – Provozuje finanční burzy a zprostředkovává obchody s finančními deriváty.
QUALCOMM Inc (QCOM): −8,78 % – Vyrábí polovodičové čipy a technologie primárně pro mobilní a bezdrátová zařízení.
Constellation Energy Corp (CEG): −7,66 % – Působí jako velká energetická společnost dodávající elektrickou energii a zemní plyn.
FedEx Freight Holding Co Inc (FDX): −6,76 % – Zajišťuje komplexní globální logistické, kurýrní a nákladní přepravní služby.
Texas Pacific Land Corp (TPL): −6,30 % – Funguje jako pozemková a energetická společnost spravující rozsáhlá území a těžební práva ve státě Texas.
CME Group Inc (CME): −5,77 % – Působí jako přední světový provozovatel burz zaměřených na obchodování s finančními deriváty a komoditami.
Meta Platforms Inc (META): −5,07 % – Provozuje globální sociální sítě Facebook, Instagram a další přidružené digitální služby.
Intel Corp (INTC): −4,67 % – Patří mezi přední světové výrobce polovodičových čipů a počítačových procesorů.
Ford Motor Co (F): −4,64 % – Zabývá se vývojem, výrobou a prodejem osobních i užitkových vozidel napříč globálními trhy.
Tapestry Inc (TPR): −4,57 % – Navrhuje a vyrábí luxusní módní doplňky pod známými značkami jako Coach nebo Kate Spade.
