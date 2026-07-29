Krize v evropském automobilovém průmyslu se prohlubuje 🚗

Společnost BMW spouští rozsáhlý program dobrovolných odchodů, jehož cílem je do roku 2027 zrušit přibližně 8 000 pracovních míst po celém světě. Většina redukce se dotkne zaměstnanců v Německu, především v administrativě, výzkumu, vývoji a plánování. Výrobní pracovníci se programu účastnit nebudou a propouštění bude probíhat formou dobrovolných odstupných.
Nový generální ředitel Milan Nedeljkovic pokračuje v úsporných opatřeních po nedávném snížení výhledu hospodaření. Automobilka čelí kombinaci několika negativních faktorů – prudkému poklesu poptávky v Číně, sílící konkurenci domácích výrobců v čele s BYD, americkým clům i vysokým výrobním nákladům v Evropě. BMW očekává, že současné restrukturalizační kroky začnou pozitivně přispívat k ziskovosti od roku 2028.
Pod tlakem však nejsou pouze BMW. Porsche oznámilo, že restrukturalizace již začíná přinášet první výsledky, a proto ponechalo svůj celoroční výhled beze změny. Společnost plánuje do roku 2035 snížit počet zaměstnanců o přibližně 20 %, přičemž restrukturalizační náklady letos dosáhnou 300 až 400 milionů eur. Management očekává, že pozitivní dopad těchto opatření se naplno projeví od roku 2028.
Ani britský výrobce luxusních vozů Aston Martin nemá situaci jednoduchou. Firma sice potvrdila svůj celoroční výhled, avšak zároveň vykázala vyšší než očekávanou ztrátu za druhé čtvrtletí. Na stabilizaci hospodaření spoléhá na úsporná opatření, nové financování a rostoucí prodeje hybridního supersportu Valhalla. Automobilka navíc nedávno získala 550 milionů liber nového kapitálu, aby posílila svou finanční pozici.
Očekávané provozní marže evropských automobilek pro rok 2026
Zdroj: Bloomberg
Srovnání očekávaných provozních marží evropských automobilek pro rok 2026 ukazuje výrazné rozdíly v jejich ziskovosti. Nejnižší marži analytici předpokládají u BMW, které by mělo letos dosáhnout pouze 1 %, zatímco Mercedes-Benz Cars očekává přibližně 3 % a Volkswagen kolem 4 %. Nejlépe si podle současných odhadů vedou Renault a Porsche, u nichž se očekává provozní marže okolo 5,5 %. Data dobře ilustrují, jak silně na BMW dopadá oslabení čínského trhu, rostoucí konkurence domácích výrobců elektromobilů i tlak na snižování nákladů.
Dlouhodobý vývoj čtvrtletního zisku Aston Martin
Zdroj: Reuters
Hospodářské výsledky Aston Martin ukazují, že automobilka se už několik let jen obtížně vrací k udržitelné ziskovosti. Za poslední čtyři roky vykázala zisk pouze ve dvou čtvrtletích, zatímco většina období skončila záporným výsledkem. Přestože se vedení snaží situaci zlepšit prostřednictvím úspor, nového financování a uvedení modelu Valhalla, společnost zůstává pod tlakem vysokého zadlužení, slabší poptávky v Číně i nejistého geopolitického prostředí. Pro investory proto bude klíčové, zda se očekávané zlepšení hospodaření skutečně projeví v příštích letech.
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