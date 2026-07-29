🚨Micron Technology oslabil o 8,9 % – čínská konkurence a obavy z AI bubliny zasáhly výrobce pamětí. 📉

- Akcie Micronu klesly o 8,85 % a od červnového maxima jsou již přibližně o 34 % níže
- Výprodej podpořily obavy z rostoucí konkurence čínského výrobce DRAM čipů ChangXin Memory Technologies
- Negativní sentiment prohloubily také slabší výsledky společnosti SK Hynix, které zasáhly celý sektor paměťových čipů
- Navzdory korekci zůstávají fundamenty Micronu silné - ve 3. fiskálním čtvrtletí společnost meziročně více než zčtyřnásobila tržby
- Trh se nyní soustředí na otázku, zda je současné tempo růstu poptávky po AI pamětích dlouhodobě udržitelné
- Akcie Micronu klesly o 8,85 % a od červnového maxima jsou již přibližně o 34 % níže
- Výprodej podpořily obavy z rostoucí konkurence čínského výrobce DRAM čipů ChangXin Memory Technologies
- Negativní sentiment prohloubily také slabší výsledky společnosti SK Hynix, které zasáhly celý sektor paměťových čipů
- Navzdory korekci zůstávají fundamenty Micronu silné - ve 3. fiskálním čtvrtletí společnost meziročně více než zčtyřnásobila tržby
- Trh se nyní soustředí na otázku, zda je současné tempo růstu poptávky po AI pamětích dlouhodobě udržitelné
Akcie společnosti Micron Technology uzavřely v úterý 29. července 2026 na úrovni 820,53 USD, což představuje denní pokles o 8,85 %. Výprodej přišel během převážně neutrálního obchodního dne, kdy index S&P 500 posílil o 0,21 %, zatímco Nasdaq Composite oslabil o 0,22 %. Micron se přesto zařadil mezi nejztrátovější tituly na americkém akciovém trhu a od historického maxima z 25. června 2026 už jeho akcie ztratily přibližně 34 %.
Raketový rok, prudká korekce
Akcie Micronu vzrostly v roce 2026 téměř o 190 %, přičemž hlavním motorem byla masivní expanze trhu s umělou inteligencí a rostoucí poptávka datových center po nejmodernější infrastruktuře. Za tímto růstem stály mimořádně silné výsledky společnosti. Tržby za třetí fiskální čtvrtletí roku 2026 dosáhly 41,5 miliardy USD, což představuje více než čtyřnásobný meziroční nárůst, zatímco čistý zisk činil 28,2 miliardy USD. Vedení společnosti zároveň pro čtvrté fiskální čtvrtletí očekává tržby ve výši 50 miliard USD při hrubé marži kolem 86 %. Navzdory těmto silným fundamentům se však trh od červnového maxima otočil a investoři přistoupili k výběru zisků.
Co stálo za úterním výprodejem
Micron se ocitl uprostřed několikadenního výprodeje v sektoru čipů, který pohánějí především dva faktory – rostoucí obavy z čínské konkurence a sílící skepse ohledně výdajů na AI infrastrukturu. Konkrétním katalyzátorem byl vstup čínského výrobce DRAM čipů ChangXin Memory Technologies na šanghajskou burzu STAR Market. Společnost v rámci IPO získala přibližně 8,5 miliardy USD, což představuje největší vstup čínské polovodičové firmy na domácí burzu v historii. Tržní podíl společnosti ChangXin Memory Technologies na globálním trhu s DRAM vzrostl v prvním čtvrtletí na 7,6 % ze 4,7 % v předchozím kvartálu. Podle tržních odhadů by mohla do roku 2030 překonat Micron ve výrobní kapacitě DRAM čipů. Plánovaná produkce téměř 350 tisíc waferů měsíčně se již blíží kapacitě Micronu, která činí přibližně 375 tisíc waferů měsíčně. Kromě toho společnost SK Hynix zveřejnila výsledky za druhé čtvrtletí pod očekáváními, což v nočním obchodování spustilo plošný výprodej amerických akcií v segmentu paměťových čipů.
GRAF: Vývoj ceny akcií společnosti Micron Technology (MU.US, M30)
Zdroj: xStation5
CEO prodává, trh si všímá
Dodatečný tlak na sentiment přineslo zveřejnění interního prodeje akcií. Micron oznámil, že generální ředitel Sanjay Mehrotra prodal 28. července více než 40 tisíc akcií v hodnotě přibližně 37,3 milionu USD. Transakce byly realizovány v rámci předem stanoveného plánu podle pravidla Rule 10b5-1, což znamená, že prodeje byly naplánovány dlouho před aktuálním vývojem na trhu. Tyto plány mají za cíl vyloučit podezření, že insideři obchodují na základě neveřejných informací. Analytická společnost Trivariate Research označila Micron za „nejdůležitější akcii na trhu“ a popisuje ji jako ukazatel celého cyklu investic do umělé inteligence. Tato pozice logicky zvyšuje pozornost věnovanou jakémukoli většímu insiderskému prodeji, i když byl naplánován s předstihem.
Kontext a výhled
Nedávná korekce ceny akcií Micronu není způsobena náhlým zhoršením fundamentů, ale kombinací vysokého ocenění, tržního sentimentu a očekávání ohledně konkurenčního boje v odvětví. Akcie nadále zůstávají v dlouhodobém rostoucím trendu. Obchodují se 19,4 % nad 100denním klouzavým průměrem a 68,8 % nad 200denním klouzavým průměrem. Po mimořádně silných výsledcích a výrazném růstu akcií v roce 2026 se trh nyní soustředí na otázku, zda je tempo růstu poptávky po AI pamětích dlouhodobě udržitelné a zda nástup čínské konkurence nezmění podmínky v odvětví dříve, než analytici původně předpokládali.
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