Výsledky SK Hynix: Přehnal trh výprodej?

Korejský dodavatel pamětí DRAM a hlavní konkurent Micronu zveřejnil výsledky za 2. čtvrtletí 2026. Navzdory mimořádně silnému růstu zisku akcie společnosti klesly až o 9 %.
Klíčové ukazatele
- Tržby: Trh očekával přibližně 84 miliard KRW, společnost však vykázala „pouze“ 79,3 miliardy KRW.
- Navzdory zklamání jde stále o meziroční růst o 257 %.
- Provozní zisk: Vedení vykázalo 60,54 miliardy KRW oproti očekávání přibližně 64 miliard KRW.
- To představuje mimořádný meziroční růst o 557 %, přesto však výsledek zaostal za konsenzem zhruba o 5 %.
- Marže: Jediným jednoznačně pozitivním bodem pro investory mohla být provozní marže, která splnila očekávání a dosáhla 76,3 %, což znamená mezikvartální růst přibližně o 5 procentních bodů.
Navzdory mírnému zklamání v hlavních finančních ukazatelích existují důvody k optimismu v prodejních datech.
- Prodeje pamětí DRAM a NAND mezikvartálně vzrostly o několik procent až nízké dvouciferné hodnoty. Průměrné ceny se v závislosti na segmentu zvýšily o 30 až 50 %.
- Prodeje podnikových disků SSD se mezikvartálně zdvojnásobily.
- Nejsmíšenější, ale zároveň nejslibnější oblastí zůstávají paměti HBM4. Společnost se podle vyjádření vedení stále nachází v „závěrečné fázi“ příprav na sériovou výrobu.
- Zpoždění v tomto segmentu však zjevně negativně ovlivňuje výsledky i náladu investorů.
- Dalším vnímaným problémem může být hotovostní pozice společnosti. Nejde však o její velikost, ale spíše o nedostatečné rozdělování kapitálu akcionářům.
- Vedení přislíbilo, že do konce roku představí plán distribuce hotovosti akcionářům, konkrétní podrobnosti však zatím neposkytlo.
Výhled
Pro 3. čtvrtletí vedení očekává mezikvartální růst objemu DRAM o 10 % a podobný růst u NAND. Zároveň počítá se zrychlením výroby HBM4 a kapitálovými výdaji nepřesahujícími 50 miliard KRW.
Tato očekávání jsou mírně pod představami investorů, ale naznačují pouze omezený tlak na ceny.
Závěr
Výsledky společnosti byly objektivně dobré, dokonce velmi dobré. V současném tržním prostředí však „dobré“ nestačí.
Klíčovým pojmem při oceňování společností s hyperrůstem, mezi které nyní patří SK Hynix i Micron, je takzvaná terminální hodnota.
Při očekávání růstu ve stovkách procent a vysokých oceňovacích násobcích znamená i malé zaostání za očekáváním postupně rostoucí nominální rozdíl v odhadované terminální hodnotě společnosti.
Největším problémem tohoto konceptu, ale zároveň určitou útěchou pro akcionáře, je skutečnost, že tento mechanismus již plně nevysvětluje reakci ceny akcií na výsledky. To může naznačovat iracionální charakter výprodeje.
Výprodej tak mohl být poháněn spíše náladou nebo spekulacemi než skutečnými provozními či strategickými problémy.
Očekávat, že společnost udrží současné tempo růstu po několik dalších let, by bylo velmi optimistické, ne-li naivní. Aktuální cena akcií však již zohledňuje významnou část rizika spojeného s kvalitou budoucích výsledků.
Cena akcií SK Hynix vs. očekávání EPS
Při pohledu na vztah mezi tržním konsenzem EPS a cenou akcií je patrné, že se kurz již vrátil na úrovně z konce března a začátku dubna, přestože výsledky společnosti zůstávají několikanásobně vyšší a měly by si alespoň po určitou dobu zachovat hyperbolické tempo růstu.
Technický pohled a ocenění
- P/E se aktuálně pohybuje kolem 13.
- Forward P/E činí necelé 4.
- PEG (poměr P/E k očekávanému růstu EPS) se pohybuje kolem 0,1.
Pro srovnání, hodnoty pod 1 obvykle naznačují, že je akcie vzhledem ke svému očekávanému růstu podhodnocená.
Z technického pohledu se indikátor RSI pohybuje kolem 35 bodů, což signalizuje přeprodané podmínky.
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