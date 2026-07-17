Krypto novinky: Bitcoin ETF získaly 368 milionů USD a Morgan Stanley otevírá kryptoměny milionům klientů

Kryptoměnový trh dnes ovlivnila kombinace novinek z oblasti tradičních financí, regulace i institucionální poptávky.
E*TRADE umožní obchodování Bitcoinu, Etherea a Solany
- Morgan Stanley rozšířila prostřednictvím platformy E*TRADE přístup ke spotovému obchodování kryptoměn. Oprávnění retailoví klienti nyní mohou přímo nakupovat, prodávat a držet Bitcoin, Ethereum a Solanu vedle akcií a dalších tradičních investic.
- Technologickou infrastrukturu a úschovu digitálních aktiv zajišťuje společnost Zero Hash. Kryptoměny jsou vedeny na oddělených účtech, které nejsou chráněny pojištěním FDIC ani SIPC, což představuje důležitý rozdíl oproti běžným bankovním vkladům nebo některým investičním účtům. Poplatek za obchodování činí 50 bazických bodů, tedy přibližně 0,5 % z objemu transakce.
- E*TRADE obsluhuje přibližně 8,6 milionu domácností a spravuje klientská aktiva v hodnotě kolem 1,56 bilionu USD. Zavedení kryptoměn tak může digitální aktiva zpřístupnit výrazně širší skupině amerických investorů.
- Morgan Stanley plánuje v budoucnu převést služby úschovy na vlastní platformu Morgan Stanley Digital Trust, jakmile bude plně připravena. Banka již letos rozšířila aktivity také do oblasti stablecoinových rezerv a uvedla vlastní spotový bitcoinový ETF.
Bitcoinové ETF získaly za tři dny 368 milionů USD
- Americké spotové bitcoinové ETF zaznamenaly ve čtvrtek čistý příliv kapitálu ve výši 79,2 milionu USD a prodloužily růstovou sérii na tři obchodní dny. Ve středu do fondů přiteklo 108 milionů USD a v úterý dalších 181 milionů USD.
- Celkový třídenní příliv tak dosáhl přibližně 368 milionů USD. Kumulativní čisté přílivy od spuštění amerických spotových bitcoinových ETF vzrostly na 51,2 miliardy USD, zatímco celková spravovaná aktiva dosáhla zhruba 77,7 miliardy USD.
- Nový kapitál přichází v době, kdy se Bitcoin pokouší o cenové zotavení. Kryptoměna se krátce dostala nad hranici 65 000 USD, následně se však obchodovala kolem 62 851 USD. Od začátku roku tak stále ztrácela přibližně 28 %.
- Červencové přílivy zároveň vrátily měsíční bilanci spotových bitcoinových ETF do kladných hodnot. Trh se tím snaží přerušit předchozí období výrazných odlivů, které v červnu dosáhly 4,51 miliardy USD a v květnu 2,4 miliardy USD.
- Pokud současný trend vydrží, červenec by se mohl stát prvním měsícem s čistým přílivem od dubna. Od začátku roku 2026 však americké bitcoinové ETF stále vykazují přibližně 5,4 miliardy USD čistých odlivů.
Senát se jednomyslně postavil proti milosti pro SBF
- Americký Senát přijal jednomyslným souhlasem rezoluci, která vyjadřuje nesouhlas s případnou prezidentskou milostí pro bývalého generálního ředitele FTX Sama Bankmana-Frieda.
- Rezoluce je nezávazná a nemůže prezidentovi právně zabránit v udělení milosti. Má však výrazný politický význam, protože ukazuje širokou podporu napříč stranami pro zachování současného trestu.
- Bankman-Fried byl odsouzen za podvody a spiknutí související s kolapsem burzy FTX, který patří mezi největší skandály v historii kryptoměnového odvětví. Senát uvedl, že jeho postoj má podpořit právní stát a integritu amerického finančního systému.
- Rezoluce přichází poté, co Bankman-Fried požádal prezidenta Donalda Trumpa o udělení milosti. Přestože prezident má pravomoc trest prominout, jednomyslný postoj Senátu by mohl takový krok učinit politicky výrazně citlivějším.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.