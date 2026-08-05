Krypto novinky: BlackRock rozšiřuje tokenizaci, Ethereum řeší zásadní změnu stakingu 🚨

Na kryptoměnovém trhu dnes dominovala témata spojená s budoucností sítě Ethereum, pokračujícím vyšetřováním útoku na hardwarové peněženky Coldcard a dalším rozšiřováním tokenizace tradičních finančních produktů. Zajímavostí dne bylo také oznámení Jima Cramera, který plánuje prodat své Bitcoiny kvůli obavám z kvantových počítačů.
Ethereum řeší kontroverzní změnu stakingu
- Skupina vývojářů a výzkumníků Etherea, mezi nimi i člen Ethereum Foundation Justin Drake, představila návrh EIP-8363, který by výrazně změnil systém odměn pro validátory.
- Cílem návrhu je postupně snižovat odměny za staking v okamžiku, kdy bude podíl stakovaných etherů dále růst. Autoři argumentují tím, že příliš vysoký podíl stakovaných mincí může vést ke koncentraci moci u velkých institucí a poskytovatelů liquid stakingu a zároveň zvyšuje emisi nových ETH.
- Návrh však okamžitě vyvolal kritiku části komunity. Odpůrci upozorňují, že nižší odměny mohou nejvíce poškodit menší samostatné validátory, oslabit atraktivitu Etherea pro institucionální investory a negativně zasáhnout decentralizované finance, které na stakingových výnosech stojí.
- Debata ukazuje, že otázka dlouhodobé ekonomiky Etherea bude jedním z nejdůležitějších témat dalších měsíců.
Vyšetřování útoku na Coldcard pokračuje
- Společnost Galaxy Digital oznámila, že identifikovala nejméně 15 různých útočníků, kteří využili zranitelnost hardwarových peněženek Coldcard.
- Potvrzené škody dosahují přibližně 100 milionů USD, přičemž při započtení čtvrté vlny útoků by mohly vzrůst až na 130 milionů USD.
- Vyšetřování zároveň znovu otevřelo diskusi o rostoucí roli umělé inteligence při hledání bezpečnostních chyb. Někteří odborníci tvrdí, že moderní AI modely dokážou podobné zranitelnosti objevit během několika minut, jiní však upozorňují, že podobná tvrzení zatím nebyla dostatečně ověřena.
Jim Cramer prodává Bitcoin kvůli kvantovým počítačům
- Moderátor CNBC Jim Cramer oznámil, že plánuje prodat všechny své Bitcoiny. Důvodem jsou jeho obavy z rozvoje kvantových počítačů, které by podle některých odborníků mohly v budoucnu ohrozit současné kryptografické zabezpečení kryptoměn.
- Na riziko upozornil také generální ředitel IBM Arvind Krishna, podle kterého by se kvantové technologie mohly stát významnou hrozbou během příštích tří až čtyř let.
- Část kryptokomunity reagovala s nadsázkou a připomněla známý fenomén "Inverse Cramer", podle kterého bývá vývoj trhu často opačný než veřejné investiční názory bývalého hedgeového manažera.
BlackRock rozšiřuje tokenizaci do Evropy
- Společnost BlackRock představila tokenizované verze vybraných evropských fondů peněžního trhu. Projekt vzniká ve spolupráci s JPMorgan a využívá blockchainovou platformu Kinexys.
- Tokenizované podíly budou dostupné v amerických dolarech, eurech i britských librách a umožní nepřetržité převody mezi schválenými digitálními peněženkami.
- BlackRock navazuje na úspěch svého amerického tokenizovaného fondu BUIDL, jehož aktiva již přesáhla 2,6 miliardy USD. Rostoucí zájem podnikových pokladen i kapitálových trhů potvrzuje, že tokenizace tradičních finančních aktiv se stává jedním z nejrychleji rostoucích segmentů finančního sektoru.
S&P udělila nejvyšší hodnocení tokenizovanému fondu BlackRocku
- Agentura S&P Global Ratings udělila novému tokenizovanému fondu BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle (BRSRV) nejvyšší možné hodnocení AAAm.
- Podle agentury fond splňuje nejvyšší standardy z hlediska kvality aktiv, řízení rizik i technologické infrastruktury. Tokenizovaný fond má sloužit především jako rezervní aktivum pro emitenty stablecoinů podle nového amerického zákona GENIUS Act.
- S&P zároveň zveřejnila aktualizované hodnocení stablecoinů. USDC, USDP, USDG a EURC nadále patří mezi nejlépe hodnocené projekty, zatímco USDT zůstává ve skupině stablecoinů se slabším hodnocením stability.
ESMA rozšířila seznam společností podle MiCA
- Evropský regulátor ESMA rozšířil registr společností schválených podle regulace MiCA o dalších 12 firem.
- Celkový počet registrovaných poskytovatelů kryptoměnových služeb (CASP) tak vzrostl na 321. Mezi nově schválenými subjekty jsou například tři německé družstevní banky, dvě španělské společnosti a čtyři francouzské firmy.
- Současně byly do seznamu nevyhovujících subjektů přidány další tři společnosti, které označil italský regulátor CONSOB. Registr nevyhovujících subjektů nyní obsahuje 167 položek.
- Rozšiřování registru ukazuje, že evropský kryptotrh se postupně přizpůsobuje novým pravidlům MiCA a stále více tradičních finančních institucí získává oprávnění nabízet služby spojené s digitálními aktivy.
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