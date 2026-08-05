Nasdaq 100 se odráží od dna, výsledky firem a nižší výnosy obnovují chuť k riziku 📈

Index Nasdaq 100 zaznamenal silné odražení poté, co koncem července vstoupil do korekčního pásma. Technologický index klesl z rekordní úrovně 30 740 bodů dosažené 2. června na 27 257 bodů dne 29. července, načež se do 5. srpna odrazil zpět k téměř 30 000 bodům. Oživení přišlo po poklesu o 11,3 % od historického maxima, který zmírnil přepjaté valuace a redukoval část nadměrného pozicování nahromaděného ve společnostech spojených s umělou inteligencí a polovodiči.
Rozsah poklesu Nasdaq 100
Silné výsledky a zvýšené výhledy firem jako Palantir, Amazon a největší poskytovatelé cloudových služeb uklidnily investory a ukázaly, že výdaje na AI se nadále promítají do vyšších příjmů, poptávky po cloudových službách a rozvoje datových center. Příznivý výhled Palantiru a zlepšení poptávky plynoucí z projektů datových center také pomohly rozšířit odražení za tradiční polovodičové společnosti. Výsledky spojené s AI a lepší firemní výhledy patřily mezi hlavní faktory podporující nedávné oživení v technologickém sektoru.
Koncentrace technologického sektoru a polovodičů
Technologické společnosti tvoří přibližně 58,3 % celkové tržní kapitalizace indexu Nasdaq 100, což zdůrazňuje jeho velkou citlivost na změny očekávání týkajících se digitální ekonomiky a umělé inteligence. Samotné polovodičové společnosti představují přibližně 30,2 % celkové kapitalizace.
Podíl polovodičů vzrostl v červnu na téměř 34 %, aby během červencové korekce klesl pod 29 %. Na jedné straně vidíme mírnou distribuci, což by mělo být pozitivním signálem. Na druhé straně stále vysoký podíl polovodičových firem ukazuje, jak citlivý je celý index na tento sektor. Taková koncentrace pomáhá vysvětlit dynamiku pohybů indexu: zlepšení očekávání ohledně infrastruktury AI může Nasdaq 100 rychle vyšroubovat výše, zatímco zklamání v poptávce po polovodičích nebo slabší návratnost investic do umělé inteligence může vyvolat stejně silnou reakci směrem dolů.
Pracovní nabídky spojené s AI na americkém trhu práce
Vysoká poptávka po AI přetrvává i mimo finanční trhy. Pozice spojené s AI představovaly v červnu 2026 přibližně 5,9 % všech pracovních nabídek v USA, oproti 4,4 % na začátku roku, 2,7 % v lednu 2025 a přibližně 1,9 % na začátku roku 2020.
Tento trend naznačuje, že podniky překračují fázi experimentálních AI projektů a stále častěji přijímají zaměstnance k tvorbě, zavádění a provozu produktů a procesů využívajících umělou inteligenci.
Šíře trhu Nasdaq 100
K 4. srpnu se přibližně 69 % společností z Nasdaq 100 nacházelo nad svými 200denními klouzavými průměry, oproti 58 % při posledním dnu. Zároveň podíl společností obchodovaných nad 50denními klouzavými průměry vzrostl z 39 % dne 23. července na 58 %.
Toto zlepšení naznačuje, že odražení není taženo výhradně několika největšími technologickými firmami. Na růstu se podílí širší část indexu, což zvyšuje udržitelnost pohybu. Přesto 42 % složek indexu stále zůstává pod svými 50denními průměry, což naznačuje, že krátkodobé podmínky se zlepšily, avšak nejsou ještě jednotně býčí.
Výsledková sezóna za druhý kvartál je dosud mimořádně silná, avšak stejně vysoká zůstávají i očekávání investorů. Společnosti mohou vykazovat solidní růst, a přesto zaznamenat pokles akcií, pokud výhledy, marže nebo návratnost výdajů na AI nepřekonají optimistická očekávání.
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