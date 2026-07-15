Krypto novinky: Coinbase sází na AI, ECB testuje digitální euro a Česko blokuje Polymarket 🚨

Kryptoměnový sektor zažil několik významných událostí, které ukazují, jak rychle se celé odvětví transformuje. Pozornost investorů přitáhlo masivní nasazení umělé inteligence v Coinbase, pokračující důvěra Cathie Woodové ve společnost Circle, změny daňových pravidel ve Velké Británii i další posun Evropské centrální banky směrem k digitálnímu euru.
Coinbase: Umělá inteligence již vytváří téměř veškerý kód
- Americká kryptoburza Coinbase uvedla, že dnes je již 95 až 100 % jejího programového kódu vytvářeno s pomocí velkých jazykových modelů (LLM). Podle vedení společnosti využívají nástroje umělé inteligence prakticky všichni zaměstnanci na denní bázi.
- Jde o výrazný posun oproti únoru, kdy Coinbase uváděla, že AI pomáhala vytvářet přibližně 40 % kódu. Dynamický růst využití umělé inteligence přichází jen několik měsíců poté, co společnost v květnu propustila přibližně 700 zaměstnanců, tedy asi 14 % pracovní síly.
- Generální ředitel Brian Armstrong uvedl, že umělá inteligence zásadně změnila tempo práce a umožňuje společnosti fungovat více jako startup. Coinbase se tak stává jedním z nejvýraznějších příkladů toho, jak AI začíná měnit fungování technologických a kryptoměnových firem.
Cathie Woodová dál nakupuje akcie Circle
- Další významnou událostí jsou pokračující nákupy akcií společnosti Circle Internet Group ze strany investiční společnosti ARK Invest vedené Cathie Woodovou.
- ARK během úterý přikoupila dalších 220 000 akcií Circle, čímž zvýšila své červencové nákupy na celkových 725 517 akcií. Poslední transakce měla při zavírací ceně 63,22 USD hodnotu přibližně 13,9 milionu dolarů.
- Tyto nákupy přicházejí navzdory výraznému poklesu ceny akcií. Titul od začátku roku ztrácí přibližně 22 % a obchoduje se asi 76 % pod maximy dosaženými po IPO.
- Přesto ARK pokračuje v budování pozice, což naznačuje dlouhodobou důvěru v emitenta stablecoinu USDC. Ve fondu ARK Fintech Innovation představuje Circle přibližně 4,37 % portfolia, zatímco v hlavním fondu ARK Innovation tvoří asi 3,35 % aktiv.
- Někteří analytici však začínají být opatrnější. Výzkumná společnost 10x Research upozornila na zhoršující se fundamenty firmy, zejména na zpomalující aktivitu sítě USDC a pokles počtu aktivních adres.
- Tržní kapitalizace stablecoinu USDC se od začátku roku snížila přibližně o 3 % na 73 miliard dolarů, i když meziročně stále vykazuje růst okolo 17 %. Analytici se proto rozcházejí v názoru, zda současný propad představuje atraktivní nákupní příležitost, nebo začátek delšího období slabší výkonnosti.
Velká Británie uleví investorům do DeFi
- Pozitivní zprávy přišly také z Velké Británie. Tamní daňový úřad HMRC oznámil, že od 6. dubna 2027 budou některé transakce spojené s kryptoměnovými půjčkami a poskytováním likvidity posuzovány na principu „no gain, no loss“.
- To znamená, že investoři nebudou muset okamžitě odvádět daň z kapitálových výnosů při přesunu aktiv do lendingových protokolů nebo liquidity poolů. Daňová povinnost vznikne až ve chvíli skutečné realizace ekonomického zisku či ztráty.
- Nová pravidla by se mohla dotknout přibližně 700 tisíc investorů a správců majetku. Cílem změny je zjednodušit administrativu a přizpůsobit daňový režim realitě decentralizovaných financí.
- Zakladatel Aave Stani Kulechov označil tento krok za významné vítězství pro celý sektor DeFi.
ECB pokračuje v testování digitálního eura
- Evropská centrální banka zároveň oznámila další posun v projektu digitálního eura. Do nové testovací fáze bylo vybráno 36 poskytovatelů platebních služeb, mezi nimiž figurují společnosti jako Stripe, Revolut, Deutsche Bank, UniCredit nebo BPCE.
- Projekt se tak posouvá z plánovací fáze do praktického testování před plánovaným pilotním spuštěním v roce 2027.
- Evropa tím pokračuje v odlišném přístupu k digitálním měnám centrálních bank oproti Spojeným státům. Zatímco ECB vývoj digitálního eura urychluje, americká administrativa se staví proti vytvoření digitálního dolaru.
Česká republika blokuje Polymarket
- Regulační tlak pokračuje také v oblasti predikčních trhů. České ministerstvo financí zařadilo platformu Polymarket na seznam nepovolených online hazardních webů.
- Poskytovatelé internetového připojení budou muset přístup k platformě zablokovat do 15 dnů. Důvodem je skutečnost, že služba podle českých úřadů nabízí hazardní produkty bez potřebné licence.
- Podobná omezení již zavedla řada dalších evropských zemí včetně Francie, Německa, Polska nebo Španělska. Regulátoři zároveň řeší, zda mají být predikční trhy klasifikovány jako hazard, nebo jako finanční deriváty.
- Nejasný regulatorní rámec tak nadále představuje významné riziko pro celý segment těchto platforem.
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