Krypto novinky: Naděje na regulaci zvedá Bitcoin, vývojáři řeší jeho budoucnost ₿

Kryptoměnový trh dnes ovlivnily naděje na přijetí amerického zákona CLARITY Act, možné přesouvání kapitálu z akcií spojených s umělou inteligencí a pokračující debaty o budoucnosti bitcoinového protokolu. Bitcoin se krátce vrátil nad hranici 67 000 USD, zatímco těžaři začali hlasovat o kontroverzním návrhu BIP-110 a společnost Galaxy vyčlenila miliony dolarů na ochranu sítě před budoucími kvantovými počítači.
Network School se po problémech v Malajsii obrací na Kazachstán
- Projekt Network School podnikatele Balajiho Srinivasana jedná o otevření nového kampusu v Kazachstánu. Memorandum o porozumění podepsal Srinivasan s kazachstánským ministrem pro digitální rozvoj, inovace a letecký průmysl Žaslanem Madijevem.
- Nová dohoda přichází poté, co kampus Network School v malajsijském Forest City přišel o podnikatelskou licenci kvůli údajnému porušení pravidel pro využívání prostor. Tamní provoz měl být následně ukončen.
- Kazachstán se snaží profilovat jako regionální centrum pro technologie a digitální aktiva. Země mimo jiné plánuje vybudovat v Alatau první takzvané kryptoměnové město ve Střední Asii. Pro Network School tak může nabídnout příznivější regulatorní prostředí i možnost vytvořit komunitu technologických podnikatelů, investorů a digitálních nomádů.
- Situace zároveň zapadá do Srinivasanovy myšlenky takzvaného síťového státu. Ta počítá s tím, že geograficky rozptýlená komunita talentu a kapitálu může společně vyjednávat se státy o podmínkách pro své působení.
Británie prověří bankovní překážky pro kryptoměnové firmy
- Britská parlamentní skupina pro kryptoměny a digitální aktiva zahájila šetření, které má zjistit, zda banky nepřiměřeně omezují kryptoměnové společnosti a jejich zákazníky.
- Vyšetřování se zaměří na problémy s otevíráním a udržováním bankovních účtů, blokování převodů a limity na transakce spojené s nákupem kryptoměn. Zákonodárci chtějí posoudit, jak tato opatření ovlivňují investice, konkurenci a hospodářský růst.
- Banky, platební společnosti, kryptoměnové firmy a další zainteresované subjekty mohou zasílat své připomínky do 31. srpna. Parlamentní skupina následně zveřejní vlastní závěry a doporučení.
- Podle lednového průzkumu mezi deseti kryptoměnovými burzami britské banky zablokovaly nebo zpozdily přibližně 40 % transakcí směřujících na kryptoměnové platformy. Přibližně 70 % respondentů uvedlo, že tato omezení snížila jejich ochotu investovat, rozšiřovat podnikání nebo zaměstnávat nové pracovníky ve Spojeném království.
- Pro britskou vládu jde o citlivé téma. Země se snaží přilákat fintechové a kryptoměnové společnosti, ale omezený přístup k bankovním službám může tyto ambice oslabovat.
Bitcoin podpořila regulace i slábnoucí zájem o AI akcie
- Bitcoin se během úterního obchodování krátce vrátil nad úroveň 67 000 USD. Růst podpořil optimismus kolem připravované americké kryptoměnové legislativy a očekávání, že část investorů může přesouvat kapitál z drahých technologických akcií do digitálních aktiv.
- Pozitivní náladu vyvolalo vyjádření amerického ministra financí Scotta Bessenta, podle něhož se Kongres blíží k přijetí zákona CLARITY Act. Ten má vytvořit jasnější pravidla pro dohled nad kryptoměnovým trhem a přesněji vymezit postavení digitálních aktiv, burz a dalších poskytovatelů služeb.
- Vidina stabilnějšího regulatorního prostředí podpořila nejen Bitcoin a Ether, ale také akcie kryptoměnových burz a společností zaměřených na těžbu. Pro investory by přijetí legislativy mohlo snížit část právní nejistoty, která dlouhodobě omezuje vstup většího institucionálního kapitálu.
- Růst kryptoměn může souviset také s ochlazením zájmu o akcie spojené s umělou inteligencí. Ty v předchozích dvou letech patřily mezi hlavní zdroje růstu amerického trhu, vysoké valuace a rostoucí náklady na datová centra však začínají u některých investorů vyvolávat opatrnost.
- Pokud by část kapitálu skutečně začala proudit z polovodičových a AI společností do digitálních aktiv, mohlo by to kryptoměnovému trhu přinést nový zdroj poptávky. Takový vývoj však bude záviset také na úrokových sazbách, likviditě a schopnosti Bitcoinu udržet aktuální cenové úrovně.
Foundry nechává těžaře rozhodnout o návrhu BIP-110
- Největší bitcoinový těžební pool Foundry USA vyzval své klienty, aby hlasovali o podpoře návrhu BIP-110. Ten má omezit množství dat ukládaných do bitcoinových transakcí a snížit využívání sítě pro nemonetární účely, například pro Ordinals.
- Hlasování má skončit kolem bitcoinového bloku 961 632, tedy pravděpodobně na začátku srpna. Těžaři mohou svůj postoj vyjádřit prostřednictvím odkazu, který obdrží e-mailem.
- Rozhodnutí Foundry je významné, protože pool kontroluje přibližně 23,8 % celkového hashratu bitcoinové sítě. Jeho postoj proto může výrazně ovlivnit, jakou podporu návrh mezi těžaři získá.
- BIP-110 patří mezi nejdiskutovanější změny bitcoinového protokolu. Zastánci tvrdí, že by omezil zahlcování sítě daty, která nesouvisejí s platbami. Kritici naopak varují, že by mohl zasáhnout i běžné transakce nebo vytvořit nebezpečný precedent pro filtrování obsahu v decentralizované síti.
- Proti návrhu se postavili například šéf Blockstreamu Adam Back a výkonný předseda společnosti Strategy Michael Saylor. Oba upozornili na riziko, že změna může v některých případech zneplatnit standardní transakce nebo zmrazit uživatelské prostředky.
Galaxy investuje 5 milionů dolarů do kvantové ochrany Bitcoinu
- Společnost Galaxy vyčlenila až 5 milionů USD na granty pro vývojáře, kteří pracují na zabezpečení Bitcoinu proti budoucím kvantovým počítačům. Zároveň vytvořila odbornou radu zaměřenou na výzkum a přípravu migrace k algoritmům odolným vůči kvantovým útokům.
- Financování má podpořit vývoj nových podpisových schémat, nástrojů pro migraci peněženek a správců aktiv, formální bezpečnostní audity i konkrétní návrhy aktualizací bitcoinového protokolu.
- Kvantové počítače by v budoucnu mohly prolomit některé současné kryptografické metody, na kterých je Bitcoin založen. Podle odhadu analytické společnosti Glassnode by mohlo být v případě dostatečně výkonných kvantových počítačů ohroženo až 30 % bitcoinové nabídky.
- Přibližně 10 % nabídky je podle této analýzy strukturálně zranitelných kvůli typu použitých výstupů. Dalších 20 % může být rizikových v důsledku opakovaného používání klíčů nebo nevhodné správy adres.
- Názory na časový horizont se však výrazně liší. Adam Back se domnívá, že praktická kvantová hrozba může být vzdálená ještě 20 až 40 let. Investiční společnost Bernstein naopak odhaduje, že Bitcoin má na přípravu pouze přibližně tři až pět let.
- Americký institut NIST již v roce 2024 zveřejnil první standardy postkvantové kryptografie. Ty mohou posloužit jako základ pro budoucí změny nejen v Bitcoinu, ale také v bankovnictví, státní správě a dalších technologických systémech.
- Pro Bitcoin bude zásadní připravit řešení dříve, než se kvantové počítače stanou prakticky využitelnými. Samotná technická aktualizace totiž nestačí. Uživatelé, burzy a správci aktiv by museli své prostředky přesunout na nové typy adres, což by představovalo rozsáhlou a organizačně náročnou migraci.
Zjistěte, jak obchodovat kryptoměny:
- Jak investovat do Bitcoinu (BTC) – průvodce pro začátečníky
- Co je Ethereum? Průvodce pro začátečníky investováním do krypto ETP
- Kryptoměny: Jak investovat v roce 2026 a přijde růst trhu?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!
- Pozice na nákup (long) i prodej (short)
- Možnost obchodování s pákou 1:2
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
🛢️ Ropa Brent testuje hranici 95 USD za barel
💴 Jen prudce posiluje po jestřábích signálech z Bank of Japan
Denní shrnutí: Polovodiče rostou ve stínu geopolitických otřesů
Technologický sektor nabírá dech 🚀
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.