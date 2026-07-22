🛢️ Ropa Brent testuje hranici 95 USD za barel

Ceny ropy pokračují v dynamickém růstu. Kotace ropy Brent poprvé za 6 týdnů překonaly hranici 95 USD za barel, a to těsně před rolováním futures kontraktů.
Takto výrazný cenový pohyb je především důsledkem rostoucích obav o bezpečnost globálních dodávek ropy, které se objevily spolu s eskalací geopolitického napětí na Blízkém východě.
Trh stále více zohledňuje riziko, že další vývoj konfliktu může omezit nabídku ropy a narušit její přepravu ke globálním odběratelům.
Měsíční změny cen ropy
Po dvou měsících prudkých poklesů se ropa vrací k mimořádně silnému růstu, který již přesahuje 30 %. Z pohledu posledních 25 let došlo k růstu nad 30 % pouze několikrát. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Důvodem růstu je odklad možných mírových jednání mezi USA a Íránem. Írán jednoznačně potvrdil, že v současnosti žádná mírová jednání neprobíhají, přestože měl včera jednat s pákistánskými prostředníky.
Kromě toho sám Donald Trump naznačil zesílení bombardování, pokud se hútíjští povstalci rozhodnou zaútočit na lodě v průlivu Báb al-Mandab. Ten je nyní nejen klíčovou obchodní trasou mezi Evropou a Asií, ale také hlavní vývozní cestou saúdské ropy do Asie.
Jakékoli narušení lodní dopravy v této oblasti znamená vyšší přepravní náklady a větší nejistotu pro energetické společnosti.
Samotné riziko omezení lodní dopravy v této strategické lokalitě stačí k tomu, aby investoři začali do ceny komodity započítávat dodatečnou rizikovou prémii. Někteří dopravci se proto rozhodují změnit trasy, což prodlužuje dodávky a zvyšuje náklady celého přepravního řetězce.
Přeprava veškeré saúdské ropy oklikou bez využití průlivu by však na druhou stranu zcela postrádala smysl.
V současné situaci mají geopolitické faktory na ceny výrazně větší vliv než krátkodobé údaje o nabídce a poptávce.
Přestože informace ze Spojených států naznačují stabilizaci zásob a produkce v některých zemích těžících ropu zřetelně vzrostla, trh se nadále soustředí především na možné riziko omezení dodávek z Blízkého východu.
Investoři se obávají, že i menší narušení dodávek v jednom z nejvýznamnějších ropných regionů by mohlo rychle vést k dalšímu růstu cen.
Technická analýza ropy Brent v intervalu D1
Ropa Brent pokračuje v silném růstu a dnes nejen testuje hranici 95 USD za barel, ale zároveň poprvé překonává 50,0% Fibonacciho retracement posledního klesajícího impulsu a 100periodický klouzavý průměr.
Další důležitá zóna rezistence se nachází kolem 98 až 100 USD za barel.
Je však třeba upozornit, že se blíží rolování futures kontraktů, které by mělo cenu ropy snížit přibližně k úrovni 90 USD za barel. Pokud se neobjeví vyhlídky na mírové řešení, investoři budou po rolování pravděpodobně znovu vytvářet tlak na růst cen ropy.
Zdroj: xStation5
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