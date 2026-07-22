Další komoditní problém z Perského zálivu. Hliníku může začít být nedostatek ⚠️

Globální trh s hliníkem čelí rostoucímu riziku nedostatku, pokud budou omezení lodní dopravy přes Hormuzský průliv pokračovat. Na problém upozornila společnost Norsk Hydro, jeden z největších evropských producentů hliníku, podle které se situace v Perském zálivu rychle zhoršuje.
Obnovení nepřátelských akcí mezi Spojenými státy a Íránem komplikuje nejen vývoz hotového kovu z regionu, ale také dovoz surovin potřebných pro provoz hutí. Producenti v Perském zálivu proto hledají alternativní logistické trasy, ty jsou však zpravidla dražší, pomalejší a kapacitně omezené.
Blízký východ přitom vyrábí téměř 10 % světového hliníku. Delší narušení dopravy by tak mohlo mít významný dopad na celosvětovou nabídku, zejména pokud by některé hutě začaly omezovat produkci kvůli nedostatku surovin nebo problémům s exportem.
Norsk Hydro nyní očekává, že globální trh skončí v deficitu přibližně 900 000 tun. Generální ředitel Eivind Kallevik ale upozornil, že při vleklém konfliktu může být výsledný výpadek ještě výraznější. Čím déle zůstane doprava přes Perský záliv omezená, tím napjatější bude podle něj situace na světovém trhu.
Dodavatelské řetězce se rychle přeskupují
Výpadky z oblasti Perského zálivu zatím částečně kompenzují jiní producenti. Překvapivě silný růst nabídky zaznamenaly především Čína a Indonésie, zatímco firmy v dalších regionech se snaží zvýšit využití svých kapacit.
Také Norsk Hydro pracuje na růstu produkce. Výroba v jeho recyklačních závodech ve druhém čtvrtletí vzrostla meziročně o 15 % na přibližně 225 000 tun. Recyklace získává v napjatém prostředí na významu, protože umožňuje rychleji zvýšit nabídku bez nutnosti budovat nové energeticky náročné hutě.
Vyšší ceny hliníkových produktů zároveň zlepšily ziskovost skupiny. Upravený provozní zisk před mimořádnými položkami vzrostl meziročně o 15 % na 8,92 miliardy norských korun, tedy zhruba 929 milionů USD, a překonal očekávání analytiků.
Evropa zatím čerpá ze zásob
Evropským odběratelům se dosud dařilo přímému nedostatku vyhnout díky zásobám v přístavech. Ty byly na začátku roku relativně vysoké, protože dovozci urychlili nákupy před zavedením nového uhlíkového poplatku na dovážený hliník.
Od začátku konfliktu však výrobci tyto zásoby postupně spotřebovávají. Klíčovou otázkou pro zbytek roku 2026 proto bude, zda se podaří přivézt dostatečný objem nových dodávek a sklady znovu doplnit.
Pokud bude Hormuzský průliv dlouhodobě omezený, mohou evropské zásoby dál klesat. To by zvýšilo tlak na prémie za okamžité dodání a mohlo by vést k výraznějšímu růstu nákladů pro automobilky, výrobce obalů, stavební firmy i producenty kabelů a dalších průmyslových výrobků.
Cena hliníku reaguje růstem
Cena hliníku na Londýnské burze kovů v reakci na eskalaci konfliktu vzrostla na přibližně 3 180 USD za tunu. Během sledované seance přidávala kolem 0,7 %, zatímco akcie Norsk Hydro v Oslu posílily o 3,6 %.
Růst ceny odráží kombinaci geopolitické rizikové přirážky, očekávaného deficitu a obav z postupného vyčerpání zásob. Trh je však stále částečně stabilizován vyšší výrobou v Asii a snahou producentů v jiných regionech zvýšit nabídku.
Pro investory bude důležité sledovat, zda se problémy omezí pouze na logistiku, nebo začnou zasahovat i samotnou výrobu. Pokud by hutě v Perském zálivu čelily dlouhodobému nedostatku vstupů nebo omezení exportu, mohla by cena hliníku růst výrazněji.
Dopad na firmy a investory
Z napjatějšího trhu mohou těžit producenti s dostupnou kapacitou, vlastní energií a silnou pozicí v recyklaci. Právě Norsk Hydro patří mezi společnosti, které mohou profitovat z vyšších cen a rostoucí poptávky po alternativních dodávkách.
Na opačné straně stojí průmyslové firmy, které hliník používají jako důležitý vstup. Dražší kov může snížit jejich marže, pokud nedokážou vyšší náklady přenést na zákazníky. Nejcitlivější mohou být automobilky, výrobci plechovek, stavební společnosti a producenti elektrických vedení.
Další vývoj bude záviset především na délce konfliktu, průchodnosti Hormuzského průlivu a schopnosti čínských, indonéských a evropských producentů zvýšit výrobu. Pokud se dodávky rychle neobnoví, současný deficit se může dále prohloubit a hliník zůstat jednou z nejcitlivějších průmyslových komodit.
Graf hliníku (ALUMINIUM, D1)
Zdroj: xStation5
- Cena hliníku se po prudší korekci z červnových maxim začíná stabilizovat v okolí 3 180 USD za tunu, přičemž geopolitické napětí na Blízkém východě a obavy z narušení dodávek přes Hormuzský průliv poskytují trhu určitou podporu.
- Z technického pohledu však trh zatím zůstává opatrný. Hliník se stále obchoduje pod EMA 50 na úrovni 3 295 USD i pod SMA 100 na hodnotě 3 353 USD, což naznačuje, že střednědobý trend zůstává i přes poslední odraz spíše medvědí. Oblast mezi 3 295 až 3 350 USD nyní představuje důležitou rezistenční zónu, jejíž překonání by mohlo signalizovat návrat kupců a otevřít prostor pro růst.
- Pozitivním signálem je vývoj indikátoru Williams %R, který se po předchozím přeprodaném stavu výrazně odrazil a aktuálně se pohybuje poblíž hodnoty -18 bodů. To naznačuje, že krátkodobé momentum se zlepšuje a investoři začínají do cen započítávat rostoucí rizika na straně nabídky.
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