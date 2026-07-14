Krypto novinky: Odlivy z ETF sílí a Bitcoin stále hledá své dno 🚨

Kryptoměnový trh dnes přinesl několik zásadních zpráv:
1. Zákon CLARITY získal další podporu policie
- Americký návrh zákona Digital Asset Market Clarity Act získal druhé veřejné doporučení od významné organizace zastupující bezpečnostní složky. Podpora přichází jen několik týdnů před důležitým legislativním termínem, který souvisí se srpnovou přestávkou Senátu.
- Federální asociace příslušníků bezpečnostních složek FLEOA oznámila, že zaslala dopis bankovnímu výboru amerického Senátu, ve kterém návrh zákona podpořila. Současně požaduje úpravy, jež by posílily odpovědnost v oblasti decentralizovaných financí a zachovaly současné vyšetřovací pravomoci státních orgánů.
- Podpora FLEOA přišla devět dní poté, co se za návrh postavila také organizace NOBLE sdružující černošské představitele bezpečnostních složek. Obě stanoviska pomáhají zákonodárcům čelit kritice, podle níž by nová pravidla mohla oslabit schopnost státu vyšetřovat kriminalitu spojenou s kryptoměnami.
- Zastánci návrhu tvrdí, že CLARITY Act může přinést jasnější rozdělení pravomocí mezi americké regulační instituce, zvýšit ochranu spotřebitelů a vytvořit stabilnější právní prostředí pro kryptoměnové společnosti.
- Rozhodující však bude, zda se podaří návrh posunout v Senátu ještě před srpnovou přestávkou. Případné zdržení by mohlo schvalovací proces výrazně prodloužit.
2. Bolívie zvažuje využití USDT v národních platbách
- Bolívie připravuje regulatorní rámec, který by stablecoinu Tether USDT umožnil fungovat vedle domácího boliviana a amerického dolaru. Země se tím snaží zmírnit dlouhodobý nedostatek dolarové hotovosti a usnadnit občanům i firmám přístup k měně navázané na americký dolar.
- Ministr hospodářství a veřejných financí José Gabriel Espinoza uvedl, že USDT by mohlo být považováno za další běžně používanou měnu. V případě schválení by jej bylo možné využívat pro platby, spoření i obchodní transakce.
- Připravovaný systém má zahrnovat opatření proti praní špinavých peněz. Tato oblast je pro Bolívii důležitá také proto, že se země stále nachází na takzvaném šedém seznamu Finančního akčního výboru FATF.
- Plán navazuje na změnu postoje bolivijských úřadů vůči digitálním aktivům. Zákaz kryptoměn byl v zemi zrušen v roce 2024 a současná administrativa prezidenta Rodriga Paze Pereiry chce digitální aktiva více zapojit do oficiálního finančního systému.
- Banky by podle připravovaných pravidel mohly nabízet produkty a služby spojené se stablecoiny. To by mohlo usnadnit mezinárodní obchod a částečně snížit tlak způsobený nedostatkem amerických dolarů.
- Bolívie čelí dlouhodobému poklesu devizových rezerv a problémům se svým měnovým režimem. Rozdíl mezi oficiálním a paralelním směnným kurzem se rozšířil, což zvýšilo poptávku po digitálních aktivech navázaných na dolar.
- USDT je největší stablecoin na světě s tržní kapitalizací přesahující 184 miliard dolarů. Jeho využití roste především v zemích, jejichž obyvatelé mají omezený přístup k americké měně nebo čelí vysoké inflaci a nestabilním směnným kurzům.
- Případné přijetí USDT by mohlo Bolívii usnadnit některé domácí i zahraniční platby. Současně by však vytvořilo nové výzvy v oblasti finančního dohledu, ochrany spotřebitelů a závislosti na soukromě vydávaném digitálním aktivu.
3. Coinbase Ventures vede kryptoměnové investice
- Coinbase Ventures se v první polovině roku 2026 stala nejaktivnější investiční společností zaměřenou na kryptoměnový sektor. Investiční divize burzy Coinbase se během šesti měsíců zapojila do 30 obchodů.
- Na druhém místě skončila společnost Animoca Brands s 19 investicemi, následovaná fondem a16z s 18 transakcemi. Společnost Tether uskutečnila 15 investic.
- Coinbase Ventures si udržuje vedoucí pozici také při pohledu na posledních 12 měsíců. Během tohoto období dokončila 75 investičních obchodů. Animoca Brands zaznamenala 40 transakcí, YZi Labs 39, GSR 31 a a16z celkem 30.
- Vysoká aktivita Coinbase ukazuje, že největší hráči nadále investují do dlouhodobého rozvoje kryptoměnové infrastruktury, přestože aktuální podmínky na trhu rizikového kapitálu zůstávají obtížné.
4. Kryptoměnový rizikový kapitál výrazně zpomalil
- Celkový objem kapitálu získaného kryptoměnovými firmami v červnu klesl na 1,4 miliardy dolarů. Ve srovnání s dubnovými 3,8 miliardy dolarů jde o propad přibližně o 63 %.
- Snížil se také počet dokončených investičních kol. V červnu proběhlo 61 fundraisingových transakcí, zatímco v květnu jich bylo 89.
- Červnové výsledky nicméně představují mírné zlepšení oproti dubnu, kdy financování kryptoměnových projektů kleslo na dvouleté minimum. Tehdy společnosti získaly pouze 698 milionů dolarů v rámci 71 investičních kol.
- Investoři jsou nyní výrazně selektivnější a soustředí se především na projekty se stabilními příjmy, kvalitní technologií, jasným regulatorním postavením a dlouhodobě udržitelným obchodním modelem.
5. Z bitcoinových ETF odteklo téměř 425 milionů dolarů
- Americké spotové bitcoinové ETF v pondělí zaznamenaly čistý odliv ve výši 424,66 milionu dolarů. Jednalo se o největší jednodenní výběr zaznamenaný během července.
- Tento vývoj rychle obrátil pozitivní trend z předchozího týdne, kdy fondy získaly přibližně 197,4 milionu dolarů nového kapitálu. Tehdejší příliv ukončil osm týdnů trvající sérii čistých týdenních odlivů a vyvolal naději, že se institucionální poptávka začíná obnovovat.
- Nové výběry však ukazují, že důvěra velkých investorů zůstává křehká. Fondy se stále vyrovnávají s následky rekordně slabého června, během něhož investoři stáhli 4,51 miliardy dolarů.
- Od začátku roku dosáhly celkové čisté odlivy z amerických spotových bitcoinových ETF přibližně 5,8 miliardy dolarů.
Fondy stále spravují desítky miliard dolarů
- Navzdory pokračujícímu prodejnímu tlaku zůstává v bitcoinových ETF významný objem kapitálu. Jejich celková čistá aktiva dosahují přibližně 74,79 miliardy dolarů.
- Kumulativní čisté přílivy od spuštění fondů činí zhruba 50,85 miliardy dolarů. Hranici 50 miliard dolarů ETF poprvé překonaly v červenci 2025, tedy přibližně 18 měsíců po svém uvedení na americký trh v lednu 2024.
- Současné odlivy proto neznamenají úplný odchod institucí z Bitcoinu. Naznačují však, že investoři snižují riziko a vyčkávají na jasnější signály stabilizace trhu.
Velryby nakupují, ale tržní dno zatím není potvrzeno
- Situace na trhu vysílá protichůdné signály. Od 11. října 2025 odteklo z amerických spotových bitcoinových ETF téměř 10 miliard dolarů, což naznačuje slabší institucionální poptávku.
- Současně však roste počet nových bitcoinových velryb, tedy investorů držících mimořádně velké množství BTC. Jejich akumulace by mohla zmírnit další pokles ceny a vytvořit dlouhodobější podporu.
- Podle analytiků ale zatím nelze potvrdit vznik jednoznačného a plošného tržního dna. Nákupy velkých držitelů sice představují pozitivní signál, samy o sobě však nezaručují obnovení dlouhodobého růstového trendu.
- Bitcoin se v době zveřejnění obchodoval přibližně za 62 589 dolarů, tedy zhruba 30 % pod úrovní ze začátku roku.
- Pro další vývoj bude zásadní, zda se stabilizují přílivy do ETF, zpomalí prodejní tlak a Bitcoin dokáže udržet důležité cenové úrovně. Bez návratu institucionální poptávky může kryptoměnový trh zůstat ještě delší dobu volatilní.
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