Krypto novinky: Spor o neměnové transakce rozděluje bitcoinovou komunitu ₿

Kryptoměnový trh dnes ovlivnilo několik důležitých zpráv z oblasti regulace, stablecoinů, Bitcoinu a derivátového obchodování. Thajsko zvyšuje dohled nad velkými transakcemi v USDT, Pákistán řeší vztah digitálních aktiv k islámskému právu, známí bitcoinoví investoři kritizují návrh BIP-110 a Binance hlásí prudký růst futures objemů.
Thajsko zpřísňuje dohled nad USDT a hotovostí
Thajská centrální banka posiluje kontrolu stablecoinových transakcí v rámci širšího boje proti praní špinavých peněz, nelegálním finančním tokům a takzvané šedé ekonomice. Bank of Thailand spolupracuje s domácím regulátorem kapitálového trhu na auditu velkých transakcí ve stablecoinech, zejména v USDT.
Pozornost se zaměřuje také na hotovostní operace a směny měn. Cílem je identifikovat podezřelé finanční toky, které mohou souviset například s podvodnými call centry a dalšími nelegálními aktivitami v regionu. Podle uvedených údajů dosáhly ztráty ze scamů v roce 2025 přibližně 3,4 miliardy USD, což vysvětluje, proč regulátoři věnují stablecoinům větší pozornost.
Stablecoiny jsou pro podobné transakce atraktivní hlavně kvůli rychlému přeshraničnímu vypořádání. Právě tato efektivita je však zároveň důvodem, proč se dostávají pod přísnější dohled.
Pákistán hledá rovnováhu mezi kryptem a islámským právem
V Pákistánu pokračuje debata o tom, jak posuzovat digitální aktiva z pohledu islámského práva. Předseda tamního regulátora virtuálních aktiv Bilal bin Saqib vyzval k dalšímu dialogu po setkání s významným učencem Muftím Taqi Usmanim, který podpořil názor odmítající nákupy prováděné pomocí kryptoměn.
Diskuse se týkala blockchainu, stablecoinů, tokenizovaných reálných aktiv a ochrany obyvatel před podvody. Saqib zdůraznil, že různé typy digitálních aktiv by neměly být posuzovány jedním pohledem, ale měly by projít technickým i náboženským posouzením.
Téma je pro Pákistán mimořádně citlivé, protože většina obyvatel se hlásí k islámu. Postoj náboženských autorit tak může výrazně ovlivnit, jak rychle a v jaké podobě se kryptoměny v zemi prosadí.
Saylor a Back kritizují návrh BIP-110
V bitcoinové komunitě sílí spor kolem návrhu BIP-110, který by měl omezit neměnové transakce na síti Bitcoin. Návrh reaguje především na aktivitu kolem Ordinals, tedy zápisů připomínajících NFT, které podle kritiků zahlcují síť a odvádějí Bitcoin od jeho původního účelu.
Proti návrhu se ostře postavili Michael Saylor a Adam Back. Oba sice neměnové využití Bitcoinu kritizují, ale zároveň varují, že dočasný fork by mohl poškodit důvěryhodnost sítě více než samotný spam. Saylor uvedl, že pro Bitcoin existuje mnoho větších rizik než nechtěné zápisy dat.
Spor kolem BIP-110 připomíná starší debaty o velikosti bloků z let 2015–2017, kdy komunita řešila, zda stojí za to riskovat rozdělení řetězce kvůli škálování. I tentokrát nejde jen o technickou otázku, ale o samotnou identitu Bitcoinu.
Binance futures rostou navzdory slabému spotovému trhu
Binance zaznamenala v červnu výrazný růst futures obchodování. Objem futures kontraktů na burze dosáhl 1,61 bilionu USD, což představuje růst o 80 % oproti květnovým 893 miliardám USD. Jde o nejvyšší úroveň v roce 2026.
Růst je zajímavý hlavně proto, že spotové obchodování na centralizovaných burzách zůstává slabé. Ve druhém čtvrtletí klesl spotový objem na 3 biliony USD, což je nejslabší kvartál za poslední dva roky. Binance si stále drží pozici největší burzy, ale její spotový tržní podíl klesl z 27 % na 24 %.
Futures trh tak ukazuje, že část investorů zůstává aktivní, ale preferuje pákové a derivátové nástroje místo přímého nákupu kryptoměn. Důležité bude sledovat také dopad evropské regulace MiCA, protože Binance krátce před začátkem nové fáze rámce stáhla žádost o licenci v Řecku. První červencová data ale zatím ukazují, že futures aktivita na Binance zůstává vysoká.
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