Historický milník: Apple poprvé překonal hranici 5 bilionů dolarů 💰

Akcie Apple uzavřely v úterý 28. července na ceně 340,08 USD, což představuje denní nárůst o 0,94 %. Zásadní však bylo, co se odehrálo v průběhu seance: Apple krátkodobě překonal tržní kapitalizaci 5 bilionů dolarů a stal se tak druhou veřejně obchodovanou společností v historii, která tohoto milníku dosáhla. Akcie se intradenně vyšplhaly až na 342,89 USD, což představovalo nárůst o 1,8 %. Na této úrovni se ovšem neudržely a závěrečný kurz 340,08 USD zůstal těsně pod hranicí přibližně 340,43 USD, která by byla nutná k uzavření seance s tržní hodnotou přesahující 5 bilionů.
Apple dosáhl tohoto milníku méně než rok poté, co v říjnu 2025 překonal hodnotu 4 biliony dolarů a jde o jeden z nejrychlejších skoků o bilion dolarů v tržní historii. Nvidia byla první společností, která dosáhla 5 bilionů dolarů, a to v říjnu 2025. Nvidia letos posílila přibližně o 5 %, zatímco Apple vzrostl zhruba o 25 %. Apple navíc nedávno předstihl Nvidii a stal se tak nejhodnotnější veřejně obchodovanou společností světa.
Za letošním růstem nestojí masivní výdaje do umělé inteligence, nýbrž kapitálová disciplína. Zisky táhne silný prodej iPhonů a rozhodnutí vyhnout se závodům v AI výdajích, které odvádějí hotovost konkurenčním technologickým gigantům. Bloomberg ve své zprávě odhadl free cash flow Applu pro fiskální rok 2026 na rekordních 140 miliard dolarů, což je nárůst o více než 40 % oproti roku 2025. Investoři v minulých letech kritizovali Apple za zaostávání v oblasti AI. Společnost sice představila platformu Apple Intelligence v roce 2024, ale odložila klíčové části softwaru včetně upgradované verze Siri, což vedlo k personálním změnám ve vedení. Apple nakonec uzavřel dohodu o využití AI modelů Gemini od Google pro svého hlasového asistenta.
Bezprostředním katalyzátorem pozornosti trhu jsou přicházející výsledky. Tim Cook, který stojí v čele Apple od roku 2011, odejde z funkce generálního ředitele a stane se výkonným předsedou představenstva. Nástupcem se stane John Ternus, dosavadní senior viceprezident pro hardwarové inženýrství. Výsledky za třetí fiskální čtvrtletí roku 2026 jsou plánované na 30. července. a budou tak Cookovou poslední prezentací v roli CEO. Analytici pro toto období předpovídají zisk na akcii kolem 1,89 USD při tržbách přibližně 108,8 miliardy dolarů. Výhled počítá s pokračujícím dvouciferným růstem tržeb, který bude tažen silnou poptávkou po iPhonech, Macích a segmentu Služeb, a to navzdory přetrvávajícím problémům s dodávkami paměťových čipů a dalších komponent.
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