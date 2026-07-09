Krypto novinky: USA i Evropa zpřísňují dohled nad trhem ⚖️

Kryptoměnový trh dnes ovlivnily tři důležité zprávy. V USA pokračuje debata o zákonu CLARITY Act, který má chránit blockchainové vývojáře. Bitcoinová treasury společnost Adama Backa znovu vyjednává podmínky plánované SPAC fúze s Cantor Equity Partners. V Evropě se mezitím regulátor ESMA zaměřuje na poskytovatele krypto custody služeb po přechodu na rámec MiCA.
USA řeší ochranu blockchainových vývojářů
- Jedním z hlavních témat je ochrana vývojářů blockchainového softwaru. Demokratický senátor Ron Wyden vyzval vedení Senátu, aby v návrhu zákona CLARITY Act zůstala část známá jako Blockchain Regulatory Certainty Act. Ta má chránit vývojáře, kteří pouze vytvářejí nebo zveřejňují software umožňující uživatelům spravovat vlastní digitální aktiva, ale sami nad těmito aktivy nemají kontrolu.
- Podstatou sporu je otázka, zda by tito vývojáři měli být považováni za poskytovatele převodu peněz. Wyden varuje, že takový přístup by mohl poškodit technologické inovace v době, kdy USA soupeří o vedoucí postavení v oblasti blockchainu a digitálních financí.
Bitcoinový SPAC Adama Backa se vrací k jednání
- Plánovaný vstup společnosti Bitcoin Standard Treasury Company na burzu se komplikuje. Firma založená Adamem Backem ze společnosti Blockstream měla využít spojení s Cantor Equity Partners I, původní podmínky dohody však byly zrušeny. Obě strany se tak vracejí k jednacímu stolu a budou hledat novou podobu transakce.
- Podle původního plánu měla společnost BSTR vložit více než 30 000 BTC a zároveň získat 1,5 miliardy USD prostřednictvím PIPE financování. Změna podmínek ale ukazuje, že nadšení kolem bitcoinových treasury SPAC ochladlo. Investoři jsou opatrnější u firem, jejichž hodnota je silně navázaná na cenu Bitcoinu a náladu na trhu.
Evropa zpřísňuje dohled nad krypto custody službami
- Pozornost se zároveň přesouvá do Evropy, kde regulátor ESMA spouští specializovaný dohled nad poskytovateli krypto custody služeb. Prověřovat chce hlavně digitální provozní odolnost těchto firem, tedy správu klíčů, ukládání aktiv a řízení provozních rizik.
- Tento krok přichází krátce po skončení přechodné fáze rámce MiCA k 1. červenci. Evropské orgány tak začínají více řešit, jak budou nová pravidla skutečně vymáhána v praxi. Custody služby jsou pro kryptoměnový trh zásadní, protože bezpečné uložení aktiv a správa privátních klíčů patří mezi nejcitlivější části celého odvětví.
Z pohledu investorů všechny tři zprávy ukazují, že kryptoměnový trh vstupuje do regulovanější fáze. Jasnější pravidla mohou dlouhodobě pomoci důvěře institucionálních investorů, ale zároveň zvýší tlak na kryptofirmy, vývojáře i poskytovatele infrastruktury.
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