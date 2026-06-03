Laser Photonics roste v premarketu o 57 % kvůli spekulacím o možné zakázce od americké armády

Akcie Laser Photonics (LASE) vzrostly téměř o 170 % poté, co společnost oznámila, že její Laser Shield Anti-Drone System (LSAD) byl vybrán do programu hodnocení obranných technologií americké vlády. Společnost zdůraznila, že nejde o udělení kontraktu ani nákupní objednávku, ale pouze o účast v procesu technického posouzení. Současný prudký růst akcií tak působí převážně spekulativně, protože účast v technickém hodnocení nezaručuje budoucí obranný kontrakt.
- Systém LSAD byl vybrán prostřednictvím programu Mission Engineering and Integration Activity (MEIA) Vulcan Call for Solutions a získal nejvyšší hodnocení v kategorii Counter C5ISR-T, která zahrnuje technologie velení, řízení, komunikace, kybernetické bezpečnosti, zpravodajství, sledování, průzkumu a zaměřování.
- Další fáze zahrnuje přímou technickou spolupráci s vládními inženýry s cílem posoudit účinnost systému, jeho škálovatelnost a vhodnost pro vojenské operační požadavky.
- Projekty, které tuto fázi úspěšně dokončí, mohou postoupit do prototypových programů nebo získat financování pro další testování a experimenty.
- Generální ředitel Wayne Tupuola uvedl, že výběr potvrzuje připravenost a operační relevanci technologie směrované energie společnosti pro vojenské využití.
- Navzdory prudké rally zůstává Laser Photonics ve velmi rané fázi komercializace svých obranných technologií. V roce 2025 společnost vykázala čisté tržby 8,3 milionu USD, zatímco čistá ztráta dosáhla 17,5 milionu USD. Růst tržeb byl tažen především akvizicemi a průmyslovou poptávkou, společnost však zůstává ztrátová.
Získání obranných kontraktů ve Spojených státech může trvat roky a obvykle zahrnuje několik fází testování, validace a certifikace. Laser Photonics zároveň zůstává pod regulačním tlakem ze strany Nasdaq. Dne 22. května společnost obdržela oznámení o nesplnění pravidel kvůli opožděnému podání čtvrtletního reportu (Form 10-Q za Q1 2026). Laser Photonics má 60 dní na předložení nápravného plánu a na obnovení plného souladu s pravidly může mít čas až do 16. listopadu 2026.
Trh s protidronovými technologiemi se zároveň rychle rozšiřuje, protože levné drony se na moderních bojištích stávají stále rozšířenějšími. Více firem investuje do obranných technologií založených na laserech. AeroVironment vyvíjí svůj protidronový laserový systém Locust X3, zatímco australská společnost Electro Optic Systems (EOS) rozšiřuje výrobní kapacitu vysokovýkonných laserů v Singapuru.
Klíčovou výhodou laserových zbraní jsou nízké náklady na jeden zásah ve srovnání s drahými záchytnými raketami. Díky tomu jsou systémy se směrovanou energií stále atraktivnější pro vojenské zákazníky po celém světě.
Akcie Laser Photonics (LASE.US, D1)
Zdroj: xStation5
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