Léky na hubnutí nezastavují, Eli Lilly roste o 6 %💊

- Eli Lilly zveřejnila lepší než očekávané výsledky za první čtvrtletí, akcie posilují o 6 %
- Lilly zvýšila roční výhled zisku a tržeb
- Nová orální pilulka GLP-1 Foundayo byla nedávno uvedena na trh
Společnost Eli Lilly zveřejnila své výsledky za první čtvrtletí, které byly lepší než očekávání trhu, akcie před otevřením posilují o 6 % a měly by otevřít kolem hranice 900 USD. Eli Lilly zvýšila svůj roční výhled zisku a tržeb, což je způsobeno stabilním zájmem o její léky na hubnutí a cukrovku Zepbound a Mounjaro. Zároveň Eli Lilly nedávno na trh uvedla orální pilulku GLP-1 Foundayo.
Očekávání investorů vůči Eli Lilly se soustředí na to, zda americký výrobce léků dokáže i nadále zvyšovat poptávku po svých lécích na obezitu a cukrovku. Lilly soupeří s dánským výrobcem léků Novo Nordisk na lukrativním trhu těchto léčiv, známých jako GLP-1, který by měl v příštím desetiletí překročit tržby přes 150 miliard dolarů.
Americký výrobce léků vykázal zisk na akcii ve výši 8,55 USD za první čtvrtletí, což je výrazně nad očekáváním 6,66 USD. Tento výsledek byl primárně způsoben zvýšením objemu na amerických a mezinárodních trzích, což pomohlo kompenzovat nižší realizované ceny. Lilly očekává, že v roce 2026 vydělá 35,50 až 37,00 USD na akcii, což je nad očekáváním ve srovnání s předchozím odhadem 33,50 až 35 USD na akcii. Analytici očekávali zisk 34,55 USD na akcii. Tržby z léku Mounjaro dosáhly 8,7 miliardy dolarů, což překonalo očekávání o více než 1 miliardu dolarů. Léky na hubnutí Zepbound dosáhly tržeb 4,2 miliardy dolarů, což rovněž předčilo odhady.
Lilly a Novo v listopadu uzavřely dohody s administrativou Trumpa na snížení cen jejich léků na obezitu GLP-1 ve Spojených státech. Investoři bedlivě sledují to, zda uvedení nové orální pilulky na trh bude úspěšné a zda Lilly dokáže získat podíl na trhu od konkurenta Novo, který měl výhodu v podobě prvotního hráče na trhu s orálními léky na hubnutí. Společnost uvedla, že spuštění v USA začalo slibně a že více než 12 hlavních medicínských firem nabízí Foundayo, což představuje přibližně 35 % objemu. Generální ředitel David Ricks uvedl, že očekává, že Foundayo rozšíří počet lidí, kteří mohou využít výhod GLP-1.
Graf LLY.US (D1)
Zdroj: xStation
