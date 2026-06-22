Libra roste, protože trhy vítají rezignaci premiéra Keira Starmera 🇬🇧 🚀

Britská libra posiluje vůči všem hlavním měnám po oznámení, že Keir Starmer, první britský premiér po nástupu Labouristické strany k moci v roce 2024, rezignuje na svou funkci.
Oznámení rezignace
- Co se stalo: Britský premiér Keir Starmer oznámil rezignaci na funkci lídra Labouristické strany i premiéra. Připustil, že jeho kolegové pochybovali o jeho schopnosti vést stranu do příštích voleb.
- Přechodné období: Aby bylo zajištěno hladké předání moci, Starmer zůstane ve funkci, dokud Labouristická strana nedokončí formální volbu nového lídra.
- Co bude dál: Začal formální proces výběru nového lídra. Andy Burnham, který nedávno získal parlamentní mandát, je avizovaným nástupcem a favoritem. Pokud nebude mít protikandidáta, přechod by mohl být dokončen během několika týdnů. Nominační období je naplánováno od 9. do 16. června a nový premiér má být vybrán do konce letních prázdnin.
Reakce trhu
- Libra (GBP): Britská libra v první reakci na zprávu oslabila, ale rychle obrátila směr. Aktuálně po této zprávě překonává hlavní měny a roste o 0,85 % vůči jenu, 0,55 % vůči euru a 0,55 % vůči dolaru. Trhy uvítaly konec politického patu.
- Gilts (britské dluhopisy): Výnosy desetiletých britských státních dluhopisů dnes po oznámení klesají o 4 bazické body na 4,80 %. Připomeňme, že desetileté gilts nejprve vzrostly po Burnhamově vítězství v doplňovacích volbách, ale v pondělí ráno zůstaly stabilní na 4,8452 %. Burnham aktivně uklidňoval dluhopisové trhy závazkem dodržovat přísná fiskální pravidla.
- Akcie a sentiment investorů: Širší tržní sentiment reagoval spíše úlevou než panikou. Klíčový britský akciový benchmark FTSE 100 míří ke konci seance v zelených číslech (+0,6 %). Investoři uvítali avizované nástupnictví a Burnhamovy sliby fiskální umírněnosti, což zmírnilo obavy z nezodpovědné hospodářské politiky nebo náhlého mocenského vakua.
Navzdory poměrně nízké volatilitě spreadu mezi výnosy 10letých německých a britských dluhopisů klesl EURGBP na téměř dvoutýdenní minimum. Podobné fiskální a růstové obavy v Německu by mohly držet výnosy synchronizované a omezovat volatilitu spreadu. To by mohlo působit jako kotva před delším medvědím průlomem.
Zdroj: XTB Research
Kontext
Starmerova rezignace ukončuje krátké funkční období trvající méně než dva roky po jeho drtivém vítězství v roce 2024. Jeho odchod pramení z výrazných ztrát v květnových místních volbách, vnitrostranické vzpoury kvůli fiskální politice a kontroverzních jmenování. Poslední rána přišla 18. června, kdy avizovaný nástupce Andy Burnham přesvědčivě vyhrál doplňovací volby v Makerfieldu, čímž upevnil nevyhnutelný tlak na nové vedení.
EURGBP (H4)
Pár vykazuje prudký medvědí průlom, zvýrazněný masivní červenou svíčkou, která prorazila EMA 30 i EMA 100. Cena se propadla z nedávného maxima 0,8678 a prorazila několik Fibonacciho supportů. Aktuálně testuje klíčovou úroveň 78,6% retracementu na 0,8632. Momentum je výrazně negativní, přičemž RSI klesl na 35,0 a rychle se blíží přeprodaným podmínkám. Trvalý průlom pod tuto podporu by otevřel prostor k 100% extenzi na 0,8620.
Zdroj: xStation5
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