Palivo, mzdy a údržba: Ryanair čeká nákladnější rok 📉

- Ryanair varuje před růstem nákladů kvůli palivu, mzdám a údržbě letadel.
- Společnost má zajištěno 80 % paliva za 67 USD za barel, ale nezajištěná část výrazně zdražila.
- Zisk za uplynulý rok dosáhl 2,26 miliardy EUR, tržby vzrostly na 15,5 miliardy EUR.
- Výhled zůstává opatrný, protože vyšší náklady a stagnující ceny letenek mohou tlačit na marže.
Společnost Ryanair Holdings varovala, že v letošním roce může čelit výraznějšímu růstu nákladů, pokud se ceny nezajištěného leteckého paliva udrží na současných úrovních. Největší evropská nízkonákladová aerolinka upozornila, že tlak přichází hned z několika stran – od dražšího paliva přes vyšší mzdy posádek až po rostoucí náklady na údržbu letadel.
Ryanair uvedl, že jednotkové náklady ve fiskálním roce 2027 mohou vzrůst o střední jednotky procent. Společnost má sice zajištěno 80 % svých palivových potřeb za cenu 67 USD za barel, což jí poskytuje určitou ochranu a výhodu oproti části konkurence, zbývajících 20 % však zůstává vystaveno tržním cenám. Právě tato nezajištěná část podle aerolinky výrazně zdražila.
Vedení společnosti zároveň upozornilo, že je stále příliš brzy na poskytnutí konkrétního výhledu zisku. Důvodem je vysoká volatilita cen paliva, nejistota kolem dodávek a také nejasný vývoj konfliktu na Blízkém východě. Finanční ředitel Neil Sorahan uvedl, že účet za palivo vzrostl o několik stovek milionů eur, přesnější částku však nespecifikoval.
Reakce trhu byla negativní. Akcie Ryanairu po zveřejnění výsledků v Dublinu klesly až o 4 % a od začátku roku už ztratily téměř 28 %. Investoři se obávají, že růst cen paliva může výrazně snížit marže aerolinek, zejména pokud se k němu přidá slabší cenotvorba letenek. Podobnému tlaku čelí i velcí evropští dopravci, například IAG nebo Lufthansa, kteří také hlásí výrazně vyšší náklady na palivo.
Přesto Ryanair za uplynulý fiskální rok vykázal solidní výsledky. Zisk po zdanění bez mimořádných položek dosáhl 2,26 miliardy EUR, čímž překonal vlastní cílové rozpětí 2,13–2,23 miliardy EUR. Tržby meziročně vzrostly o 11 % na 15,5 miliardy EUR. To ukazuje, že poptávka po nízkonákladovém létání zůstává silná, i když výhled pro další období je opatrnější.
Dalším rizikem jsou možné problémy s dostupností leteckého paliva během vrcholu cestovní sezóny, zejména kvůli omezené přepravě přes Hormuzský průliv. Ryanair však uvedl, že Evropa je podle něj palivem dobře zásobena díky dodávkám ze Spojených států, Norska a západní Afriky.
Nákladový tlak se netýká pouze paliva. Ryanair očekává, že ekologické daně v Evropské unii letos vzrostou o dalších 300 milionů EUR. Společnost také souhlasila s novým výrazným růstem mezd posádek. Vyšší náklady mají přinést i starší letadla a servisní zásahy u motorů CFM Leap.
Na straně výnosů navíc aerolinka upozornila na určité oslabení cen letenek v posledních týdnech. Zatímco dříve očekávala mírný růst letních tarifů oproti loňskému roku, ceny ve druhém čtvrtletí nyní směřují spíše ke stagnaci. To může být pro investory citlivý signál, protože kombinace vyšších nákladů a slabšího růstu cen letenek obvykle tlačí na ziskové marže.
Ryanair přesto dál počítá s růstem provozu. V letošním roce očekává přepravu 216 milionů cestujících, což by znamenalo meziroční nárůst o 4 %. Společnost tak zůstává růstově naladěná, ale její výhled je opatrnější kvůli kombinaci dražšího paliva, vyšších mezd, ekologických poplatků a nejistého geopolitického prostředí.
Důležitým tématem zůstává také vedení firmy. Jednání o prodloužení kontraktu generálního ředitele Michaela O’Learyho o dalších 5 let do roku 2032 jsou podle společnosti téměř dokončena. Ryanair tak naznačuje, že si chce udržet kontinuitu ve vedení v období, kdy aerolinky čelí náročnějším tržním podmínkám.
