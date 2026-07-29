Masivní pokles zásob ropy v USA dále pohání ceny ⚫

Týdenní zpráva americké Agentury pro energetické informace o stavu zásob ropy a produktů (EIA) přinesla trhu výrazné překvapení. Zásoby ropy ve Spojených státech klesly výrazně více, než trh očekával, k čemuž přispěl pokles importu, vyšší export a vysoká míra zpracování v rafinériích.
Nejdůležitější data ze zprávy EIA (týden končící 24. července):
- Komerční zásoby ropy: Pokles o 7,2 milionu barelů na 404,5 milionu barelů (trh očekával pokles pouze o 0,6 milionu barelů). Zásoby se nyní nacházejí přibližně 7 % pod 5letým průměrem.
- Strategické rezervy (SPR): Pokles o 3,8 milionu barelů na úroveň 307,7 milionu barelů v důsledku dalšího uvolňování nouzových rezerv.
- Zásoby v hubu Cushing (Oklahoma): Zásoby v klíčovém dodacím bodě pro kontrakty NYMEX klesly o 771 tisíc barelů na 18,6 milionu barelů.
- Aktivita rafinérií: Využití zpracovacích kapacit vzrostlo o 1,1 p.b. na 97,2 % (zpracování vzrostlo o 271 tisíc b/d na 17,3 milionu b/d). Výhled počítal s poklesem využití o 0,3 p.b.
- Produkce a obchod: Produkce v USA se udržela na úrovni 13,8 milionu b/d. Import klesl o 124 tisíc b/d (na 5,7 milionu b/d), zatímco export vzrostl o 114 tisíc b/d (na 3,5 milionu b/d).
- Zásoby hotových paliv:
- Benzín: Prakticky beze změny na úrovni 211,3 milionu barelů (cca 6 % pod 5letým průměrem; očekával se pokles o 0,8 milionu). Denní poptávka vzrostla o 94 tisíc b/d na 9 milionů b/d.
- Destiláty: Nárůst o 1,1 milionu barelů na 110,6 milionu barelů (v rozporu s výhledem poklesu o 0,3 milionu).
Výrazné překvapení a zřetelný pokles po konsolidaci v posledních několika týdnech. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Celkové zásoby neklesají tak výrazně, což souvisí s vyšším zpracováním ropy na paliva. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Strategické rezervy výrazně klesají. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Tržní komentář
Data EIA poukazují na přetrvávající napětí na straně nabídky v USA. Komerční zásoby ropy se výrazně přibližují spodní hranici 5letých minim pro toto období roku a celkové zásoby ropných produktů se nacházejí na historicky nízkých úrovních.
Velmi vysoká míra využití rafinérských kapacit (97,2 %) ukazuje na silnou poptávku v době letní sezóny, což v kombinaci s rostoucím exportem a poklesem strategických rezerv (SPR) omezuje bezpečnostní palivovou rezervu v USA.
Geopolitika: Eskalace konfliktu na Blízkém východě
Kromě fundamentálních dat o zásobách zůstává situace na Blízkém východě významným faktorem formujícím ceny ropy.
Geopolitické napětí pohání růst: Ceny ropy Brent a WTI zaznamenávají silné zisky přesahující 7,5 % po zhroucení příměří na Blízkém východě a přímých raketových útocích Íránu zaměřených na americké síly. Obavy trhu se týkají možného opětovného narušení kontinuity dodávek suroviny a klíčových námořních tras v regionu.
Ropa WTI dnes zaznamenává mohutný nárůst a návrat nad 50denní klouzavý průměr. V současnosti jsou testovány okolí 85 USD za barel, přičemž důležitý odpor se nachází v oblasti 87–88 při 50,0% Fibonacciho retracementu. Zdroj: xStation5
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