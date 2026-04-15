McDonald’s míří do světa energy drinků🥤

- McDonald’s plánuje vstoupit do segmentu energetických nápojů
- Prodeje energetických nápojů mají začít v USA od srpna
- McDonald’s chce ukrojit větší podíl z globálního nápojového trhu
Největší světový burgerový řetězec McDonald’s plánuje vstoupit do segmentu energetických nápojů a speciálních limonád. Letos má ve svých restauracích v USA zařadit do nabídky například Red Bull Dragonberry Energizer, a to jako součást širší obměny portfolia studených nápojů. Podobným směrem se vydal také Starbucks, který nedávno spustil vlastní kofeinové nápoje Refreshers a zároveň rozšířil nabídku o možnost přidání energetických shotů do ovocných nápojů.
Podle dostupných informací mají být nové nápoje uvedeny už příští měsíc a zahrnovat mají i varianty s Dr Pepperem. Samotné energetické nápoje by se pak měly začít prodávat od srpna. Fastfoodový řetězec plánuje expanzi v oblasti nápojů už několik let. Podle předběžných informací chce McDonald’s nabízet nové nápoje za nižší ceny než konkurence, jako jsou Starbucks, Dutch Bros, Sonic a další řetězce.
McDonald’s očekává, že nové nápoje přinesou franšízantům vysoké marže. Cílem je zvýšit tržby, aniž by došlo ke zpomalení obsluhy. Firma uvedla, že provozovatele restaurací zapojila do hledání nejefektivnějšího způsobu přípravy těchto nápojů.
Prodeje energetických nápojů a míchaných limonád v USA rostou, protože zákazníci stále častěji hledají jiné zdroje kofeinu než kávu a čaj. Podle výzkumné společnosti Circana zaznamenaly restaurace za posledních 12 měsíců o 9 % více objednávek energetických nápojů než ve srovnatelném předchozím období, zatímco objednávky kávy a čaje naopak klesaly.
McDonald’s už dříve uvedl, že chce získat větší podíl na globálním nápojovém trhu, který má hodnotu přes 100 miliard dolarů. V roce 2023 představil Mcdonald's vedlejší koncept CosMc’s, aby otestoval reakci zákazníků na neobvyklé nápoje. Poté, co tento koncept loni ukončil, začal od září testovat nové nápoje v přibližně 500 restauracích. Podle výsledků testování firma zjistila, že pro úspěch na konkurenčním trhu potřebuje širokou nabídku nápojů. Zároveň se ukázalo, že zákazníci nemají příliš velký zájem o některé varianty jako například latte s příchutí matchy nebo kurkumy.
Graf MCD.US (D1)
Zdroj: xStation05
