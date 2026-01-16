Měď oslabuje po prudkém růstu, obchodníci zvažují dopad na reálnou poptávku

-
Goldman Sachs očekává korekci ceny mědi na 11 000 USD/t do konce roku 2026.
-
Spekulativní kapitál je hlavním motorem růstu, zatímco fundamentální poptávka slábne.
-
Goldman Sachs očekává korekci ceny mědi na 11 000 USD/t do konce roku 2026.
-
Spekulativní kapitál je hlavním motorem růstu, zatímco fundamentální poptávka slábne.
Cena mědi dnes klesla o 1,3 % na 12 970 USD za tunu, když investoři začali přehodnocovat dopad rekordního růstu cen na fyzickou poptávku. Měď tak korigovala část zisků z předchozích týdnů, kdy se dostala na historické maximum. Obdobný vývoj zaznamenal i nikl, jehož růst se rovněž zastavil.
Za silným růstem mědi v prvních týdnech roku 2026 stála především investorská poptávka po reálných aktivech, včetně komodit. Nicméně podle analytiků z Goldman Sachs je většina cenového pohybu tažena spekulativními přílivy, nikoliv fundamentální rovnováhou nabídky a poptávky. Ve své poznámce uvedli, že měď je nyní zranitelná vůči korekci a očekávají její pokles na 11 000 USD za tunu do konce roku.
K oslabení cen by mohlo přispět také rozhodnutí americké vlády neuložit plošná cla na dovoz strategických surovin. Místo toho se administrativa rozhodla pro vyjednávání a zavedení cenových stropů, což by mohlo snížit prémii za měď v USA a zároveň zmírnit napětí v dodavatelských řetězcích.
Navzdory korekci však zůstává dlouhodobý výhled na měď pozitivní, zejména díky očekávaným výpadkům v těžbě a rostoucí poptávce ze sektorů nové energetiky a umělé inteligence, které částečně kompenzují slabší čínský realitní trh.
Graf COPPER (H4)
Cena mědi se aktuálně pohybuje na hodnotě 12 954 USD a po nedávném dosažení historických maxim dochází ke krátkodobé korekci. Přesto zůstává technický trend silně býčí, jelikož cena se stále drží nad EMA 50 (12 711 USD) i SMA 100 (12 111 USD). CCI se nachází na hodnotě -36,2, což ukazuje na ochlazení tempa růstu, ale stále bez známek přeprodanosti. Momentum (100,88) zůstává v kladném teritoriu a naznačuje, že růstový impuls zatím neztratil zcela sílu. Pokud by cena prorazila pod EMA 50, mohlo by dojít k hlubší korekci směrem k oblasti SMA 100 (12 111 USD), kde by se mohla objevit první výraznější technická podpora. Naopak návrat nad 13 000 USD by mohl obnovit růstový sentiment a vést k opětovnému testu rekordních úrovní.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Denní shrnutí: Banky a technologie táhnou indexy vzhůru 🏭 Americký průmysl zůstává silný
Tři trhy, které sledovat příští týden (16. 01. 2026)
Největší ve své třídě: Co říkají výsledky BlackRocku o trhu?
US OPEN: Výsledky bank a fondů podporují ocenění
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.