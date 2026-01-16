Medvědí trh s kakaem? 📉 Slabé evropské zpracování a silná africká sklizeň tlačí ceny dolů

Po silných růstech v letech 2024 a 2025 je boom na trhu s kakaem už jen vzdálenou vzpomínkou – trh je už měsíce v silném downtrendu. Futures na kakao dnes klesly pod 5 000 USD za tunu, nejníže od 26. listopadu, pod tlakem slabé poptávky a zlepšujících se vyhlídek na sklizeň v západní Africe.
❗ Co žene kakao dolů?
-
Evropské zpracování kakaa ve 4Q 2025 propadlo o 8,3 % y/y na 304 470 tun. Jde o šestý meziroční pokles v řadě a výrazně horší výsledek, než se očekávalo (−2,9 %).
Evropa zůstává největším světovým trhem s kakaem, což z tohoto údaje dělá klíčový indikátor globální poptávky.
-
V Asii se očekává pokles zpracování o 12 % y/y na desetileté minimum. Globální zpracování čelí tlaku, což signalizuje útlum poptávky a problémy na trhu s čokoládou.
-
Silný americký dolar a zajištění producentů skrze short pozice po dřívějších cenových maximech také snižují zájem o futures.
-
Příznivé podmínky pro úrodu v západní Africe přispívají k dalšímu poklesu. Společnost Tropical General Investments Group uvedla, že počasí podporuje vyšší výnosy v únoru a březnu v Pobřeží slonoviny a Ghaně. Farmáři hlásí větší a zdravější lusky než před rokem.
-
Mondelez uvedl, že počet kakaových lusků v západní Africe je o 7 % nad pětiletým průměrem a výrazně vyšší než v loňské sezóně. Hlavní sklizeň již začala a farmáři očekávají dobrou kvalitu.
-
Nízké zásoby byly dlouho býčím faktorem, ale situace se stabilizuje: Zásoby kakaa monitorované burzou ICE v přístavech USA klesly 26. prosince na 9,75měsíční minimum (1 626 105 pytlů), ale od té doby vzrostly na čtyřtýdenní maximum (1 660 515 pytlů).
-
EU navíc 26. listopadu schválila roční odklad pravidel EUDR, která měla omezit dovoz kakaa spojeného s odlesňováním. To znamená, že v roce 2026 zůstane dovoz v této oblasti převážně neomezený.
📈 Co by mohlo podpořit ceny?
-
Určitou oporu poskytují signály o menších exportech z Pobřeží slonoviny. Farmáři letos dodali do přístavů 1,073 milionu tun (od 1. října do 4. ledna), což je o 3,3 % méně než ve stejném období loni (1,11 mil. tun).
-
Peak Trading Research odhaduje, že každoroční převažování komoditních indexů by mohlo vést k nákupu přibližně 37 000 kakaových kontraktů, což odpovídá téměř 31 % celkového otevřeného zájmu v opcích – to může pomoci stabilizovat ceny.
-
Kakao má být tento měsíc zařazeno do indexu Bloomberg Commodity Index (BCOM). Podle odhadů Citigroup by toto zařazení mohlo přinést až 2 miliardy USD v nákupech futures na kakao v New Yorku.
COCOA (D1)
Zdroj: xStation5
