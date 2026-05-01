Tesla uvádí, že odměna Elona Muska za rok 2025 dosáhla 158,36 miliardy USD

Tesla uvedla, že celková odměna Elona Muska za rok 2025 dosáhla 158,36 miliardy USD, což je první roční údaj zveřejněný po schválení nové dlouhodobé struktury odměňování akcionáři. Celkovou částku tvořila účetní grant-date fair value Muskova ocenění 2025 CEO Performance Award a samostatné interim ocenění, které bylo později v dubnu 2026 zcela propadlé. Tato informace byla zveřejněna v doplněné výroční zprávě společnosti podané 30. dubna.
Co je zahrnuto v částce 158,36 miliardy USD
Summary Compensation Table společnosti Tesla ukazuje, že Musk v roce 2025 neobdržel žádný plat, bonus, opční odměnu, neakciovou motivační odměnu ani jinou kompenzaci. Celá vykázaná částka tak vycházela pouze z akciových odměn zachycených pro účetní účely. Tesla uvedla, že z celkové částky připadá 132,30 miliardy USD na 2025 CEO Performance Award a 26,06 miliardy USD na 2025 CEO Interim Award.
Společnost zároveň zdůraznila, že jde o účetně stanovenou hodnotu a ne nutně o hotovost skutečně realizovanou Muskem. Ve svém podání Tesla uvedla, že 2025 CEO Interim Award 21. dubna 2026 zcela propadla poté, co rozhodnutí Nejvyššího soudu státu Delaware obnovilo Muskovo ocenění z roku 2018 a umožnilo mu tento starší balík plně uplatnit.
Proč je toto podání důležité
Zveřejněná čísla ukazují, jak velká je současná motivační struktura Tesly v době, kdy se firma snaží udržet Muskovo soustředění na dlouhodobé ambice v oblasti AI, robotiky a autonomního řízení. Tesla uvedla, že 2025 CEO Performance Award pokrývá 423 743 904 akcií výkonnostně vázaného omezeného akciového kapitálu, zatímco ocenění z roku 2018 je nyní plně vestované a uplatnitelné na 303 960 630 akcií s realizační cenou 23,34 USD za akcii.
Podání zároveň ukázalo mimořádný rozdíl mezi vykázanou odměnou Muska a zbytkem pracovní síly Tesly. Tesla uvedla, že Muskova roční celková odměna pro účely pay ratio dosáhla v roce 2025 částky 158,36 miliardy USD, zatímco medián roční odměny ostatních způsobilých zaměstnanců činil 62 786 USD, což znamená poměr 2 522 203:1.
Trhy nyní budou sledovat, jak investoři zareagují na rostoucí akciové závazky Tesly vůči Muskovi a zda budoucí vesting v rámci ocenění z roku 2025 povede k dalšímu ředění akcií nebo k hotovostním úhradám offsetu. Investoři budou zároveň dál sledovat plnění plánů Tesly v AI, robotaxi a robotice, které tvoří hlavní argument pro nejnovější Muskův balík odměn. Akcie Tesly byly 1. května výše přibližně o 1,2 %.
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
