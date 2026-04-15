Meta prohlubuje AI strategii dohodou s Broadcomem, zatímco růst reklamy podporuje argument pro vyšší investice

Meta Platforms prodloužila partnerství s Broadcomem v oblasti vlastních AI čipů do roku 2029 a přidala počáteční závazek na více než 1 gigawatt výpočetní kapacity, když zrychluje investice do AI infrastruktury. Akcie Meta po oznámení zůstaly téměř beze změny, přestože firma zdůraznila, že dohoda je součástí širšího vícegigawattového rollout plánu pro podporu AI funkcí napříč jejími aplikacemi. Nejnovější krok odráží snahu Meta budovat více vlastní výpočetní kapacity a snížit závislost na drahých procesorech třetích stran.
Dohoda s Broadcomem rozšiřuje budování AI infrastruktury Meta
Reuters uvedl, že rozšířená dohoda pokrývá několik generací vlastních procesorů a platí do roku 2029. Meta uvedla, že první fáze zahrnuje více než 1 gigawatt výpočetní kapacity, zatímco ethernetová technologie Broadcomu bude využita také k propojení rostoucích AI clusterů Meta. Generální ředitel Meta Mark Zuckerberg uvedl, že budovaná výpočetní infrastruktura má podpořit „personal superintelligence“ pro miliardy uživatelů.
Vysoké investice zatím stojí na silném výkonu hlavního byznysu
Poslední výsledky Meta ukázaly, proč investoři sledují, zda se tyto AI výdaje promítnou do výnosů. Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 vzrostly tržby meziročně o 24 % na 59,89 miliardy USD, zatímco celoroční tržby se zvýšily o 22 % na 200,97 miliardy USD. Meta zároveň uvedla, že počet reklamních impresí napříč Family of Apps vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí o 18 % a za celý rok o 12 %, zatímco průměrná cena za reklamu stoupla o 6 %, respektive o 9 %.
Společnost přitom stále počítá s výrazným růstem investic. Meta odhadla kapitálové výdaje pro rok 2026 v rozmezí 115 až 135 miliard USD a uvedla, že růst bude tažen investicemi do infrastruktury pro Meta Superintelligence Labs a hlavní byznys. Firma také uvedla, že většina růstu nákladů letos přijde z infrastrukturních výdajů, včetně cloudových služeb, odpisů a provozních nákladů.
Trhy nyní budou sledovat, zda Meta dokáže dál zvyšovat reklamní výkon a engagement při efektivnějším rozšiřování AI infrastruktury. Investoři budou také hledat další důkazy, že vlastní čipy a větší výpočetní kapacita mohou při růstu kapitálových výdajů podpořit odolnost marží.
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Palantir zůstává o více než 30 % pod rekordním maximem, když na akcie tlačí obavy z AI disruptce a valuace
Allbirds: Od tenisek k AI, může to fungovat
„AI“ propouštění: Je to fikce?
Nová reklama se Sydney Sweeney, American Eagle letí o 6 %📈
